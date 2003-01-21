Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Лагерь
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Лагерь

Лагерь

Camp 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Музыкант-неудачник Бер Хэнли после ряда провалов вынужден устроиться в летний лагерь для музыкально одаренных детей. Наблюдая за этими юными созданиями, мечтающими о карьерах актеров, певцов и танцоров, Бренту приходит в голову отличная мысль набрать команду для своего нового проекта. Однако он не подозревает, чем обернется его решение, и что ему придется пережить этим летом.

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 21 января 2003
Дата выхода
21 января 2003 Россия 18+
25 мая 2005 Италия
21 января 2003 Казахстан
5 сентября 2003 США
21 января 2003 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 707 738
Производство IFC Productions, Jersey Films, John Wells Productions
Другие названия
Camp, Anekplirotoi erotes, Campo de Estrelas, Campo de Férias, Diventeranno famosi, Letni obóz, Star Camp - Bühne fürs Leben, Лагерь, キャンプ
Режиссер
Тодд Графф
В ролях
Дэниэл Леттерле
Джоанна Чилкоут
Робин Де Иисус
Стивен Каттс
Винс Римолди
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Bert Я собираюсь всё отменить.
Glen Думаю, тебе лучше так и сделать.
Fritzi Стой!
Bert Фритци, какого чёрта ты здесь делаешь?
Fritzi Я... я знала, что вы будете говорить об отмене шоу, и подумала, как же дети расстроятся после...
Bert Ты коварная маленькая с#ка!
Fritzi Ой, да ладно! Я же ребёнок.
Bert Если ты думаешь, что...
Fritzi Хватит речи, пьяница. Она в пролёте, я готов, и чёртова постановка должна продолжаться. Так что давай уже начнём, а?
Слушать
саундтрек фильма Лагерь
Кадры из фильма
