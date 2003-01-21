Отзывы о фильме
Музыкант-неудачник Бер Хэнли после ряда провалов вынужден устроиться в летний лагерь для музыкально одаренных детей. Наблюдая за этими юными созданиями, мечтающими о карьерах актеров, певцов и танцоров, Бренту приходит в голову отличная мысль набрать команду для своего нового проекта. Однако он не подозревает, чем обернется его решение, и что ему придется пережить этим летом.
|21 января 2003
|Россия
|18+
|25 мая 2005
|Италия
|21 января 2003
|Казахстан
|5 сентября 2003
|США
|21 января 2003
|Украина