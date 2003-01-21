Bert Я собираюсь всё отменить.

Glen Думаю, тебе лучше так и сделать.

Fritzi Стой!

Bert Фритци, какого чёрта ты здесь делаешь?

Fritzi Я... я знала, что вы будете говорить об отмене шоу, и подумала, как же дети расстроятся после...

Bert Ты коварная маленькая с#ка!

Fritzi Ой, да ладно! Я же ребёнок.

Bert Если ты думаешь, что...