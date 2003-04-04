Одиночка, 2003

Наша рецензия

Наверное, нередко в книгах, фильмах и компьютерных играх вам встречалась такая завязка: главный герой очень любит справедливость, в борьбе за нее он серьезно насолил (собирается насолить) кому-то, этот кто-то в отместку и для устрашения убивает его семью, и наш герой не на шутку свирепеет. А дальше - погони, кровавые драки …«Одиночка» - еще одна такая история. Кстати, главный герой, Шон Веттер, вовсе не одиночка.… У него полно друзей, которых он, не заботясь об их безопасности и интересах,…