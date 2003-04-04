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Одиночка Одиночка
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A Man Apart

Одиночка, 2003

2003 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Шон Веттер и его напарник Деметрий Хикс вместе выросли на неспокойных улицах Лос-Анджелеса и теперь работают в качестве агентов управления по борьбе с наркотиками, ведя семилетнюю борьбу, направленную на перекрытие мощного канала наркоторговли на границе Мексики и США. Жесткая тактика, упорство и настойчивость Веттера и Хикса окупаются, когда они настигают центральную фигуру в мире наркодилерства —- Мемо Лючеро. После ареста Лючеро на сцене появляется незнакомец по имени Дьявол, который берет весь рынок наркоторговли под свой контроль. Веттер и его напарник Деметрий вынуждена начать сотрудничество с сидящем в тюрьме наркобароном, чтобы выследить и уничтожить нового неуловимого игрока.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 17 июля 2003
Премьера в мире 4 апреля 2003
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $36 000 000
Режиссер
Ф. Гэри Грей
Ф. Гэри Грей
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Стив Истин
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Жаклин Обрадорс
Джино Силва
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одиночка 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Наверное, нередко в книгах, фильмах и компьютерных играх вам встречалась такая завязка: главный герой очень любит справедливость, в борьбе за нее он серьезно насолил (собирается насолить) кому-то, этот кто-то в отместку и для устрашения убивает его семью, и наш герой не на шутку свирепеет. А дальше - погони, кровавые драки …«Одиночка» - еще одна такая история. Кстати, главный герой, Шон Веттер, вовсе не одиночка.… У него полно друзей, которых он, не заботясь об их безопасности и интересах,…
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