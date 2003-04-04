Одиночка, 2003

Шон Веттер и его напарник Деметрий Хикс вместе выросли на неспокойных улицах Лос-Анджелеса и теперь работают в качестве агентов управления по борьбе с наркотиками, ведя семилетнюю борьбу, направленную на перекрытие мощного канала наркоторговли на границе Мексики и США. Жесткая тактика, упорство и настойчивость Веттера и Хикса окупаются, когда они настигают центральную фигуру в мире наркодилерства —- Мемо Лючеро. После ареста Лючеро на сцене появляется незнакомец по имени Дьявол, который берет весь рынок наркоторговли под свой контроль. Веттер и его напарник Деметрий вынуждена начать сотрудничество с сидящем в тюрьме наркобароном, чтобы выследить и уничтожить нового неуловимого игрока.