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Дети шпионов 3-D: Игра окончена Дети шпионов 3-D: Игра окончена
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Spy Kids 3-D: Game Over

Дети шпионов 3-D: Игра окончена, 2003

2003 / США
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юные агенты Организации Супер Шпионов Джуни и Кармен Кортес отправляются на выполнение нового, максимально сложного задания. На этот раз им придется попасть внутрь виртуальной 3D-игры Game Over, созданной злобным Игроделом для того, чтобы поработить умы юных игроков. На территории врага расположено множество опасных ловушек, а на помощь многочисленных членов семьи и друзей рассчитывать не приходится.

  • Сцены с участием Джорджа Клуни были сняты за один день в его собственной гостиной. Актер снимался в своей одежде. 
  • Перед выпуском фильма было объявлено, что это будет последний фильм из серии «Дети шпионов», поскольку молодые актеры уже повзрослели. Однако позднее был выпущен фильм «Дети шпионов 4D», в котором Алекса ПенаВега и Дэрил Сабара сыграли второстепенные роли. 
  • Закрытый аквапарк в начале фильма – это аквапарк Schlitterbahn города Нью-Браунфелс, штат Техас.
  • Многие актеры, играющие в финальной сцене, так и не появились на съемочной площадке одновременно, а снимались по отдельности. Сцена была создана на постпродакшене при помощи цифровых технологий. 
  • Сильвестр Сталлоне рассказал в одном из интервью, что, прежде чем согласиться на роль, он посоветовался со своими детьми, которые видели предыдущие фильмы. 

Шпионы становятся старше, но и враги — все сильнее и изощреннее. Теперь им предстоит вступить в схватку с самим Сильвестром Сталлоне. Агенты Джуни и Кармен Кортез отправляются на выполнение нового задания. На этот раз их ждет путешествие по виртуальному миру 3-D видеоигры, разработанной для того, чтобы существа, населяющие ее, явились в реальный мир. Полагаясь на юмор, шпионские примочки, храбрость, семейные обязательства и молниеносную реакцию, дети шпионов должны проходить более и более трудные уровни игры, среди которых будут гонки с воинами дорог и серфинг в кипящей лаве. И все это для того, чтобы спасти мир от власти очередного Злодея.

7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 23 октября 2003
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 25 июля 2003
Возраст 6+
Прокатчик Вест
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Дэрил Сабара
Рикардо Монтальбан
Все актеры и съемочная группа
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Дети шпионов 3-D: Игра окончена
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Наша рецензия
Не успел Родригес снять вторую часть «Детей шпионов», как уж и третья готова. Причем с каждой серией фильм становится все более и более детским – на «Spy Kids 3-D» уже вполне можно ходить младшими группами детского сада. Действие происходит в трехмерном пространстве, так что каждому зрителю в кинотеатрах выдаются специальные очки – для лучшего усвоения спецэффектов. У этого устройства одно, простите, очко – багряно-розоватое, а другое – аквамариновое, и получается, что зритель одним глазом…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Роберт Родригес и Netflix готовят перезапуск франшизы «Дети шпионов» Кармен и Джуни Кортес перебираются на стриминг.
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31 марта 2022 11:17
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