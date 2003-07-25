Дети шпионов 3-D: Игра окончена, 2003

Шпионы становятся старше, но и враги — все сильнее и изощреннее. Теперь им предстоит вступить в схватку с самим Сильвестром Сталлоне. Агенты Джуни и Кармен Кортез отправляются на выполнение нового задания. На этот раз их ждет путешествие по виртуальному миру 3-D видеоигры, разработанной для того, чтобы существа, населяющие ее, явились в реальный мир. Полагаясь на юмор, шпионские примочки, храбрость, семейные обязательства и молниеносную реакцию, дети шпионов должны проходить более и более трудные уровни игры, среди которых будут гонки с воинами дорог и серфинг в кипящей лаве. И все это для того, чтобы спасти мир от власти очередного Злодея.