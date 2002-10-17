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Постер фильма Чудаки
6.4
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6.4

Чудаки

, 2002
Jackass: The Movie
США / документальный, комедия / 18+
Постер фильма Чудаки
6.4

О фильме

MTV-шное шоу "Чудаки" теперь на большом экране! Джонни Ноксвилл и его безумные друзья отправляются в путешествие по Японии. Вырядившись пандами, они, как обычно, демонстрируют публике разнообразные трюки (в которых, в том числе, вы увидите живых аллигаторов), например, разносят в пух и прах площадку для гольфа. Рискуя своими драгоценнейшими шкурами, Джонни и его друзья развлекают публику. Вы готовы увидеть "Чудаков"?!

В ролях

Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Self
Бэм Марджера
Self
Стив-О
Self
Крис Понтиус
Self
Райан Данн
Self
Престон Лэйси
Self
Дэйв Инглэнд
Self
Брэндон Дикамилло
Self
Эйприл Марджера
Фил Марджера
Джесс Марджера
Крис Рааб
Режиссер Джефф Треймейн
Сценарист Престон Лэйси, Дэйв Инглэнд, Райан Данн, Ehren McGhehey, Джефф Треймейн, Спайк Джонс, Джонни Ноксвилл, Бэм Марджера
Композитор Сэм Шпигель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 18 декабря 2004
Премьера в мире 17 октября 2002
Дата выхода
22 мая 2003 Россия 18+
27 февраля 2003 Австралия MA 15+
25 апреля 2003 Австрия
17 октября 2002 Американское Самоа 16A
22 октября 2003 Аргентина +18
22 мая 2003 Беларусь
28 февраля 2003 Великобритания
27 февраля 2003 Германия
14 марта 2003 Дания 15
13 февраля 2003 Израиль
28 февраля 2003 Ирландия 18
24 января 2003 Исландия
18 июля 2003 Испания 18
22 мая 2003 Казахстан
25 октября 2002 Канада
27 декабря 2002 Литва
13 февраля 2003 Нидерланды
31 июля 2003 Новая Зеландия R16
28 февраля 2003 Норвегия 15
12 июня 2003 Перу
25 октября 2002 США R
22 мая 2003 Украина
16 июля 2003 Филиппины R-18
14 марта 2003 Финляндия K-16
25 октября 2002 Франция
28 марта 2003 Швеция 11
30 мая 2003 Эстония
24 октября 2003 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $79 493 831
Производство Paramount Pictures, MTV Films, Dickhouse Productions
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 июня 2024
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саундтрек фильма Чудаки

Цитаты

Bam Margera Поскольку теперь нам не нужно замазывать ругательства, я обещаю, что заставлю маму сказать "блин" к концу этого фильма.
[после того, как увидела аллигатора у себя в доме]
April Margera Это самое страшное, что я когда-либо видела!

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Когда Джонни Ноксвилл утверждал, что был любовником Лона Чейни после того, как его выгнали из винного магазина, Ноксвилл на самом деле не имел понятия, кто такой Чейни. Пока его выталкивали, он заметил звезду Чейни на Аллее славы в Голливуде и подумал, что будет смешно так сказать.

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