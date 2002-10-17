MTV-шное шоу "Чудаки" теперь на большом экране! Джонни Ноксвилл и его безумные друзья отправляются в путешествие по Японии. Вырядившись пандами, они, как обычно, демонстрируют публике разнообразные трюки (в которых, в том числе, вы увидите живых аллигаторов), например, разносят в пух и прах площадку для гольфа. Рискуя своими драгоценнейшими шкурами, Джонни и его друзья развлекают публику. Вы готовы увидеть "Чудаков"?!
|22 мая 2003
|Россия
|18+
|27 февраля 2003
|Австралия
|MA 15+
|25 апреля 2003
|Австрия
|17 октября 2002
|Американское Самоа
|16A
|22 октября 2003
|Аргентина
|+18
|22 мая 2003
|Беларусь
|28 февраля 2003
|Великобритания
|27 февраля 2003
|Германия
|14 марта 2003
|Дания
|15
|13 февраля 2003
|Израиль
|28 февраля 2003
|Ирландия
|18
|24 января 2003
|Исландия
|18 июля 2003
|Испания
|18
|22 мая 2003
|Казахстан
|25 октября 2002
|Канада
|27 декабря 2002
|Литва
|13 февраля 2003
|Нидерланды
|31 июля 2003
|Новая Зеландия
|R16
|28 февраля 2003
|Норвегия
|15
|12 июня 2003
|Перу
|25 октября 2002
|США
|R
|22 мая 2003
|Украина
|16 июля 2003
|Филиппины
|R-18
|14 марта 2003
|Финляндия
|K-16
|25 октября 2002
|Франция
|28 марта 2003
|Швеция
|11
|30 мая 2003
|Эстония
|24 октября 2003
|Южная Корея
|18
Когда Джонни Ноксвилл утверждал, что был любовником Лона Чейни после того, как его выгнали из винного магазина, Ноксвилл на самом деле не имел понятия, кто такой Чейни. Пока его выталкивали, он заметил звезду Чейни на Аллее славы в Голливуде и подумал, что будет смешно так сказать.