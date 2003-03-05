Кати 26 лет. Она несколько лет работала кинооператором в телепрограмме новостей. Эта "нормальная" молодая женщина, которую считают "приятной во всех отношениях", получит шанс встретиться с шайкой грабителей. Им нужен человек, который снимет их следующее ограбление.

Приняв это предложение, она попадает в совершенно новый для себя мир. Хорошо выполнив порученную работу во время ограбления, Кати обнаруживает, что жизнь этих гангстеров по-своему притягательна. Добыв кучу денег, теперь они хотят "хорошо пожить". Пожить с шиком, как богачи: прекрасные отели, дорогие автомобили, ночные клубы. Кати наслаждается всем этим вместе с ними, но начинает видеть и другую сторону медали. Деньги быстро потрачены, а это означает, что они должны снова заняться ограблениями. Чтобы наслаждаться такой жизнью, надо постоянно рисковать, жить под угрозой тюрьмы или смерти.

Чтобы выбраться из этого тупика, Кати соглашается принять участие в последнем крупном ограблении, которое задумала банда. Они хотят ограбить хранилище банка (куда бронированные машины свозят наличность), чтобы денег им хватило надолго. В этом последнем ограблении Кати будет не зрителем, а участником, как и остальные четыре гангстера. Сбудется ли их мечта? Справятся ли они с этим последним делом? Это история молодой женщины, которой было предначертано быть "такой как все" и которая в итоге стала тем, о чем мечтают все: "не такой как все".