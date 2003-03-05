Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ни за, ни против, а совсем наоборот
6.5
Киноафиша Фильмы Ни за, ни против, а совсем наоборот
6.5

Ни за, ни против, а совсем наоборот

, 2003
Ni pour, ni contre (bien au contraire)
Франция / криминал / 18+
Постер фильма Ни за, ни против, а совсем наоборот
6.5

О фильме

Кати 26 лет. Она несколько лет работала кинооператором в телепрограмме новостей. Эта "нормальная" молодая женщина, которую считают "приятной во всех отношениях", получит шанс встретиться с шайкой грабителей. Им нужен человек, который снимет их следующее ограбление.

Приняв это предложение, она попадает в совершенно новый для себя мир. Хорошо выполнив порученную работу во время ограбления, Кати обнаруживает, что жизнь этих гангстеров по-своему притягательна. Добыв кучу денег, теперь они хотят "хорошо пожить". Пожить с шиком, как богачи: прекрасные отели, дорогие автомобили, ночные клубы. Кати наслаждается всем этим вместе с ними, но начинает видеть и другую сторону медали. Деньги быстро потрачены, а это означает, что они должны снова заняться ограблениями. Чтобы наслаждаться такой жизнью, надо постоянно рисковать, жить под угрозой тюрьмы или смерти.

Чтобы выбраться из этого тупика, Кати соглашается принять участие в последнем крупном ограблении, которое задумала банда. Они хотят ограбить хранилище банка (куда бронированные машины свозят наличность), чтобы денег им хватило надолго. В этом последнем ограблении Кати будет не зрителем, а участником, как и остальные четыре гангстера. Сбудется ли их мечта? Справятся ли они с этим последним делом? Это история молодой женщины, которой было предначертано быть "такой как все" и которая в итоге стала тем, о чем мечтают все: "не такой как все".

В ролях

Мари Жиллен
Мари Жиллен
Caty
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Jean
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Freddy Karparian dit Lecarpe
Жослин Лагарриг
Gilles - télesurveillance
Диана Крюгер
Диана Крюгер
La call-girl du Directeur
Тьери Фламан
Жак Галло
Седрик Клапиш
Седрик Клапиш
Наташа Линдинжер
Наташа Линдинжер
Caprice
Дмитрий Сторож
Дмитрий Сторож
Loulou
Зинедин Суалем
Зинедин Суалем
Mouss
Пьер-Анж Ле Пожам
Le Directeur du Dépôt
Режиссер Седрик Клапиш
Сценарист Сантьяго Амигорена, Седрик Клапиш, Alexis Galmot, Philippe Roux
Композитор Лои Дюри, Mathieu Dury, Sylvia Howard, Charlie O
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 марта 2003
Дата выхода
8 октября 2003 Россия
25 марта 2004 Беларусь
5 марта 2003 Бельгия
19 августа 2003 Германия
25 марта 2004 Казахстан
1 сентября 2003 Канада
25 марта 2004 Украина
5 марта 2003 Франция
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $2 164 209
Производство Vertigo, M6 Films, Ce Qui Me Meut Motion Pictures
Другие названия
Ni pour, ni contre (bien au contraire), Not for, or Against (Quite the Contrary), Ni a favor ni en contra (sino todo lo contrario), Not for or Against, Ani za, ani przeciw, Autoreverse, Ei puolesta, ei vastaan, I idoni tis paranomias, Ihr letzter Coup, Ne par, ne pret (gluži otrādi), Nei už, nei prieš, o visai atvirkščiai, Nem a Favor, Nem Contra, Nem a Favor, Nem Contra (Antes pelo Contrário), Nici pro, nici contra, Not for or Against..., Not for, not against - Es gibt kein Zurück, Se ördög, se angyal, Η ηδονή της παρανομίας, Ни за, ни против (а совсем наоборот), スナッチアウェイ, ni pour ni contre bien au contraire

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ни за, ни против, а совсем наоборот

Шагни вперед
Шагни вперед комедия, драма
2022, Франция / Бельгия
6.0
Он и она
Он и она драма, мелодрама, комедия
2019, Франция
6.0
Возвращение в Бургундию
Возвращение в Бургундию комедия
2017, Франция
6.0
Китайская головоломка
Китайская головоломка мелодрама, комедия, драма
2013, Франция
6.0
Париж
Париж комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
6.0
Красотки
Красотки комедия, мелодрама
2005, Франция / Великобритания
6.0
Мишель Вальян: Жажда скорости
Мишель Вальян: Жажда скорости боевик, спорт
2003, Франция
6.0
Железнодорожный роман
Железнодорожный роман криминал
2007, Франция
7.0
Пропавшая в Довиле
Пропавшая в Довиле драма, криминал
2007, Франция
4.0
Приманка
Приманка драма, криминал
1995, Франция
6.0
Бунтарки
Бунтарки криминал, комедия
2019, Франция
6.0
Овердрайв
Овердрайв боевик, криминал
2016, Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше