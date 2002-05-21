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Постер фильма Таксидермист
5.7
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5.7

Таксидермист

, 2002
The Embalmer
Италия / триллер, драма, эротика / 18+
Постер фильма Таксидермист
5.7

О фильме

Таксидермист Пеппино - коротышка средних лет. Официант Валерио – молод и статен. Но одинок. Двое случайно встречаются в зоопарке. Общий интерес к чучелам животных сближает их. Отношения, возникшие между мужчинами, напоминают то ли союз властного отца и безвольного сына, то ли связь неразлучных любовников. Валерио переезжает к Пепино и начинает работать на него. Все идет хорошо до тех пор, пока в их доме не появляется эксцентричная Дебора. Возникает странный треугольник. Пеппино и Дебора борются за обладание Валерио. А тот разрывается между ними. В основе гротескной истории – статья из итальянского таблоида.

В ролях

Валерио Фольяти
Valerio
Элизабетта Роккетти
Deborah
Эрнесто Махье
Peppino Profeta
Лина Бернарди
Deborah's Mother
Пьетро Бионди
Deborah's Father
Марчелла Гранито
Manuela
Giuseppe Arena
Workshop's Owner
Bernardino Terracciano
Boss
Rosario J. Gnolo
Entrepreneur
Vincenzo Puocci
Gangbanger #1
Режиссер Маттео Гарроне
Сценарист Массимо Гаудиозо, Уго Кити, Маттео Гарроне
Композитор Banda Osiris
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера в мире 21 мая 2002
Дата выхода
20 ноября 2003 Россия
20 ноября 2003 Беларусь
6 сентября 2002 Италия
20 ноября 2003 Казахстан
12 октября 2002 США
20 ноября 2003 Украина
14 января 2004 Франция
Сборы в мире $384 336
Производство Fandango, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Другие названия
L'imbalsamatore, The Embalmer, Balsamista, El embalsamador, L'embaumeur, L'Étrange Monsieur Peppino, O taricheftís, O tariheftis, Taksidermistas, The Taxidermist, Ο ταριχευτής, Таксидермист, 剥製師

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
5 апреля 2016 00:00 С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Помимо традиционной подборки фильмов от молодых и наиболее перспективных итальянских режиссеров, Арт-объединение CoolConnections представит ретроспективу всемирно известного Маттео Гарроне, имеющего

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