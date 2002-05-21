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Таксидермист Пеппино - коротышка средних лет. Официант Валерио – молод и статен. Но одинок. Двое случайно встречаются в зоопарке. Общий интерес к чучелам животных сближает их. Отношения, возникшие между мужчинами, напоминают то ли союз властного отца и безвольного сына, то ли связь неразлучных любовников. Валерио переезжает к Пепино и начинает работать на него. Все идет хорошо до тех пор, пока в их доме не появляется эксцентричная Дебора. Возникает странный треугольник. Пеппино и Дебора борются за обладание Валерио. А тот разрывается между ними. В основе гротескной истории – статья из итальянского таблоида.
|20 ноября 2003
|Россия
|20 ноября 2003
|Беларусь
|6 сентября 2002
|Италия
|20 ноября 2003
|Казахстан
|12 октября 2002
|США
|20 ноября 2003
|Украина
|14 января 2004
|Франция
Фильм частично основан на реальных событиях — убийстве таксидермиста Доменико Семераро, совершённом его протеже в 1990 году.