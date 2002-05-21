Таксидермист Пеппино - коротышка средних лет. Официант Валерио – молод и статен. Но одинок. Двое случайно встречаются в зоопарке. Общий интерес к чучелам животных сближает их. Отношения, возникшие между мужчинами, напоминают то ли союз властного отца и безвольного сына, то ли связь неразлучных любовников. Валерио переезжает к Пепино и начинает работать на него. Все идет хорошо до тех пор, пока в их доме не появляется эксцентричная Дебора. Возникает странный треугольник. Пеппино и Дебора борются за обладание Валерио. А тот разрывается между ними. В основе гротескной истории – статья из итальянского таблоида.