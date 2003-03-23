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Our Vinyl Weighs A Ton: This Is Stones Throw Records

Наш винил весит тонну, 2013

2013 / Великобритания
7.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Легендарный лейбл Stones Throw Records подарил миру наследие в виде классических альбомов таких артистов как J Dilla, Madlib, Dam Funk, Mayer Hawthorne и многих других, перевернул представление о визуальной составляющей своих проектов и стал настоящим лидером в мире независимой музыки. Долгожданный документальный фильм устами самих артистов расскажет о жизни и работе лейбла, о его героях и альбомах, о независимом хип-хопе и о тех, кто вдохновляет и был вдохновлен Stones Throw. В фильме приняли участие Peanut Butter Wolf, Kanye West, Snoop Dogg, J Dilla, Madlib, Common, Mike D из Beastie Boys, Questlove, Tyler The Creator, DOOM, Dam Funk и многие другие звезды. Московскую премьеру Our Vinyl Weighs a Ton представляет команда Bang Shows Entertainment, не раз привозившая артистов лейбла Stones Throw в Россию. 20 апреля 2014 года в Центре документального кино состоятся два эксклюзивных показа столь ожидаемого фильма. В честь премьеры перед показами гостей будет ожидать небольшая программа, включающая выступления ди-джеев со специальными сетами и другие сюрпризы.

7.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 марта 2003
Премьера в мире 23 марта 2003
Возраст 16+
Режиссер
Джефф Бродвэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш винил весит тонну 1 постер
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