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Танцуя в пыли
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Raghs dar ghobar

Танцуя в пыли, 2003

2003 / Иран
6.9 Оцените
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О фильме

Под давление семьи и общества Назар вынужден развестись с женой, потому что ее мать проститутка. Теперь он работает в две смены, чтобы выплачивать кредит, который брал на свадьбу и алименты любимой жене. Когда же с выплатами происходит задержка, он пускается в бега и оказывается в пустыне в обществе необщительного старика-змеелова. Теперь они вынуждены жить вместе, ведь Назар не рвется обратно в город и хочет поймать побольше змей, чтобы расплатиться с долгами. Его постоянный треп раздражает молчаливого старика, но однажды жизнь Назара оказывается в опасности.

6.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 2 апреля 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Возраст 18+
Режиссер
Асгар Фархади
Асгар Фархади
В ролях
Фарамаз Гарибян
Юсеф Ходапараст
Баран Косари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танцуя в пыли 2 постера
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