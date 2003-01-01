Танцуя в пыли, 2003

Под давление семьи и общества Назар вынужден развестись с женой, потому что ее мать проститутка. Теперь он работает в две смены, чтобы выплачивать кредит, который брал на свадьбу и алименты любимой жене. Когда же с выплатами происходит задержка, он пускается в бега и оказывается в пустыне в обществе необщительного старика-змеелова. Теперь они вынуждены жить вместе, ведь Назар не рвется обратно в город и хочет поймать побольше змей, чтобы расплатиться с долгами. Его постоянный треп раздражает молчаливого старика, но однажды жизнь Назара оказывается в опасности.