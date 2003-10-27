Матрица: Революция, 2003

Нео оказывается заперт на станции метро, являющейся переходным пунктом между Матрицей и реальным миром. В эту ловушку его заманил Меровинген, которому подчиняется глава станции, загадочный Проводник.

Морфеус, поборов отчаяние, вызванное крушением его надежд страшной правдой об Избранном, с помощью Пифии наконец понимает, что освободить Нео можно только из Матрицы. Для этого он заново собирает экипаж “Навуходоносора” и отправляется к Меровингену. В конце концов они освобождают Нео и провожают того к оракулу.

Пифия сообщает Избранному, что Смит, получивший полную свободу внутри Матрицы, начал воспринимать ее как тюрьму и теперь намерен уничтожить оба мира, и реальный, и виртуальный. В этом плане они с Нео являются полными противоположностями, и последний может остановить войну.

Тем временем сам Смит приходит в сознание в теле Бэйна на борту “Навуходоносора”. Он делает вид, что ничего не помнит, и готовится устроить диверсию, чтобы остановить продвижение Нео к Городу машин, тем самым помешав ему прекратить войну.

Пока корабль с Нео, Тринити и Бэйном продвигаются к сердцу Города, Главному Компьютеру, охотники с гигантскими бурами атакуют Зион. Ценой огромных потерь повстанцам удается отбить атаку, но это только первая волна. Тысячи машин готовы уничтожить последние остатки горожан. Теперь только Нео может сохранить человечество, но для этого ему нужно одолеть своего самого сильного и коварного противника как в реальном мире, как в Матрице.