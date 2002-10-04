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Постер мультфильма Приключения пиратов в Стране овощей
Постер мультфильма Приключения пиратов в Стране овощей
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Приключения пиратов в Стране овощей

Приключения пиратов в Стране овощей

Jonah: A VeggieTales Movie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Уже 10 лет Боб-Помидорчик, Ларри-Огуречик и все остальные обитатели волшебной Овощной страны радуют детишек и их родителей своими забавными историями. Персонажи мультфильма –- Боб, Ларри, семейство Спаржи, Лора-Морковка и другие –- это все овощи, но ведут они себя как люди. Они не растут на грядках, их не нужно поливать и пропалывать. Все персонажи –- это маленькие человечки в форме овощей, веселые и остроумные. Приключения сказочных овощей не только развлекают детей, но также помогают родителям в воспитании малышей, рассказывая добрые, поучительные истории. Доброта, честность, взаимовыручка –- эти и другие не подвластные времени библейские ценности показываются юным зрителям непринужденно, в развлекательной форме. Продолжительность: 82 мин
Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 4 октября 2002
Дата выхода
29 августа 2003 Россия
29 августа 2003 Беларусь
29 августа 2003 Казахстан
4 октября 2002 США
29 августа 2003 Украина
MPAA G
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $25 621 297
Производство Big Idea Productions, Family Home Entertainment (FHE)
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Режиссер
Майк Навроки
Фил Вишер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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