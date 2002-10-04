Уже 10 лет Боб-Помидорчик, Ларри-Огуречик и все остальные обитатели волшебной Овощной страны радуют детишек и их родителей своими забавными историями. Персонажи мультфильма –- Боб, Ларри, семейство Спаржи, Лора-Морковка и другие –- это все овощи, но ведут они себя как люди. Они не растут на грядках, их не нужно поливать и пропалывать. Все персонажи –- это маленькие человечки в форме овощей, веселые и остроумные. Приключения сказочных овощей не только развлекают детей, но также помогают родителям в воспитании малышей, рассказывая добрые, поучительные истории. Доброта, честность, взаимовыручка –- эти и другие не подвластные времени библейские ценности показываются юным зрителям непринужденно, в развлекательной форме. Продолжительность: 82 мин

Развернуть