Уже 10 лет Боб-Помидорчик, Ларри-Огуречик и все остальные обитатели волшебной Овощной страны радуют детишек и их родителей своими забавными историями. Персонажи мультфильма –- Боб, Ларри, семейство Спаржи, Лора-Морковка и другие –- это все овощи, но ведут они себя как люди. Они не растут на грядках, их не нужно поливать и пропалывать. Все персонажи –- это маленькие человечки в форме овощей, веселые и остроумные. Приключения сказочных овощей не только развлекают детей, но также помогают родителям в воспитании малышей, рассказывая добрые, поучительные истории. Доброта, честность, взаимовыручка –- эти и другие не подвластные времени библейские ценности показываются юным зрителям непринужденно, в развлекательной форме.
Продолжительность: 82 мин
СтранаСША
Продолжительность1 час 22 минуты
Год выпуска2002
Премьера в мире4 октября 2002
Дата выхода
29 августа 2003
Россия
29 августа 2003
Беларусь
29 августа 2003
Казахстан
4 октября 2002
США
29 августа 2003
Украина
MPAAG
Бюджет$14 000 000
Сборы в мире$25 621 297
ПроизводствоBig Idea Productions, Family Home Entertainment (FHE)
Другие названия
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