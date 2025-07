Страна США

Продолжительность 1 час 22 минуты

Год выпуска 2002

Премьера в мире 4 октября 2002

MPAA G

Бюджет $14 000 000

Сборы в мире $25 621 297

Производство Big Idea Productions, Family Home Entertainment (FHE)

Другие названия

Jonah: A VeggieTales Movie, Jonás: Una película de los VeggieTales, Big Idea's Jonah: A VeggieTales Movie, Dobrodružství pirátů v zeleninové zemi, Histórias de Vegetais: O Filme, Jon and the Big Fish, Jona in velika riba, Jonah, Jonah : un film VeggieTales, Jonah e Os Vegetais, Jonah: Un film dei Verdurini, Jónás és a zöldségmesék, Jonas et les Végétaloufs, Jónas: Saga um grænmeti, Joonase Lood, Little Jonas: The Gardener in New Adventures, O mikros Ionas - Oi kipofatsoules se nees peripeteies, Povrtnici: Jonine Avanture, The Adventures of Pirates in the Country of Vegetables, The Stories of Jonah, Untitled sour patch kids film, Whale and Pirates, Wieloryb i piraci, Yachaegeugjang: Bejiteil, Іона: Казка овочів, Приключения пиратов в Стране Овощей, へっぽこヒーロー大冒険!! 〜ジョナくじらに飲まれる〜