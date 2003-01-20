Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Умри, мамочка, умри
Умри, мамочка, умри

Die, Mommie, Die! 18+
О фильме

1967-й. Бывшая поп-певица Анджела Арден влюбляется в молодого актера-красавца Тони Паркера и собирается уйти к нему.

Но ненавистный муж Анджелы Сол Сассман, который когда-то стал виновником заката ее карьеры, отказывается дать развод. И тогда Анджела решает убить его. В дело вступает ее дочь Эдит и сын Лэнс, которые собираются мамочке хладнокровно отомстить…

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 20 января 2003
Дата выхода
20 января 2003 Россия 16+
20 января 2003 Казахстан
31 октября 2003 США
20 января 2003 Украина
MPAA R
Сборы в мире $320 092
Производство Aviator Films, Bill Kenwright Films
Другие названия
Die, Mommie, Die!, Piccole bugie travestite, Умри, мамочка, умри, ダイ・マミー・ダイ
Режиссер
Марк Ракер
В ролях
Чарльз Буш
Анджела Пэтон
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
