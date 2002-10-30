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Постер фильма История Любви
6.7
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6.7

История Любви

, 2002
JetLag / Décalage horaire
Франция, Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма История Любви
6.7

Причины посмотреть

О фильме

Двое незнакомцев случайно встречаются в аэропорту, когда их рейсы отменяются из-за забастовки. Роза, одержимая своей внешностью, но слабая и сострадательная к тем, кого любит, и Феликс, бывший шеф-повар, ставший королем замороженных продуктов в Америке, полный предрассудков и неловкости. Пока пути этих двоих товарищей по несчастью снова пересекаются между залами ожидания аэропорта и единственным доступным номером в отеле Hilton, между ними развивается диалог, очень смешной, циничный, откровенный и романтичный. Возникающие в споре истины вынуждают их столкнуться с самими собой, своими неврозами и неопределенным будущим.

Она убегает от мужчины, которого, как она надеется, она больше не любит. Он гонится за женщиной, которую, как ему кажется, он все еще любит. У него билет первого класса на рейс Нью-Йорк - Мюнхен. У нее дешевый, купленный в последнюю минуту билет до Мехико. Он на грани нервного срыва, но не хочет это признать. Она впервые ясно видит, что ее жизнь не удалась. Она разговорчива, общительна, обращает на себя внимание. Он сдержан, молчалив, замкнут. Феликс и Роза совершенно не готовы к встрече друг с другом

В ролях

Жан Рено
Жан Рено
Félix
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Rose
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Sergio
Карин Белли
Air France Attendant
Рауль Бийре
Félix's Father
Надеж Боссон-Дианье
Надеж Боссон-Дианье
A Roissy Passenger
Элис Тальони
Элис Тальони
Ground Hostess
Скали Дельпейра
The Doctor
Жером Кин
The Concierge
Себастьян Лаланн
The Barman
Режиссер Даниель Томпсон
Сценарист Кристофер Томпсон, Даниель Томпсон
Композитор Эрик Серра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 16 января 2003
Премьера в мире 30 октября 2002
Дата выхода
6 марта 2003 Россия 16+
2 октября 2003 Германия
6 марта 2003 Казахстан
11 января 2003 США
6 марта 2003 Украина
30 октября 2002 Франция
20 марта 2003 Чехия 12+

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Бюджет 85 000 000 FRF
Сборы в мире $8 233 189
Производство Canal+, Coyoacine, Les Films Alain Sarde
Другие названия
Décalage horaire, Jet Lag, Jet Lag oder Wo die Liebe hinfliegt, Decalaj orar, El Amor Viaja En Primera Clase, Félix és Rose - Szerelmi légott, Fuso Horário do Amor, İki Yabancı, Jet lag - rakkautta ilmassa, Laiko skirtumas, Mężczyzna moich marzeń, Ptisi gia dyo, Saatuslik kohtumine, История любви, Історія кохання, Чaсова разлика, シェフと素顔と、おいしい時間, Felix a Rose - Láska po francouzsku, Félix és Rose

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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История Любви - смотреть в онлайн-кинотеатре

История Любви

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