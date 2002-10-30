Она убегает от мужчины, которого, как она надеется, она больше не любит. Он гонится за женщиной, которую, как ему кажется, он все еще любит. У него билет первого класса на рейс Нью-Йорк - Мюнхен. У нее дешевый, купленный в последнюю минуту билет до Мехико. Он на грани нервного срыва, но не хочет это признать. Она впервые ясно видит, что ее жизнь не удалась. Она разговорчива, общительна, обращает на себя внимание. Он сдержан, молчалив, замкнут. Феликс и Роза совершенно не готовы к встрече друг с другом