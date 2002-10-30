Двое незнакомцев случайно встречаются в аэропорту, когда их рейсы отменяются из-за забастовки. Роза, одержимая своей внешностью, но слабая и сострадательная к тем, кого любит, и Феликс, бывший шеф-повар, ставший королем замороженных продуктов в Америке, полный предрассудков и неловкости. Пока пути этих двоих товарищей по несчастью снова пересекаются между залами ожидания аэропорта и единственным доступным номером в отеле Hilton, между ними развивается диалог, очень смешной, циничный, откровенный и романтичный. Возникающие в споре истины вынуждают их столкнуться с самими собой, своими неврозами и неопределенным будущим.
Она убегает от мужчины, которого, как она надеется, она больше не любит. Он гонится за женщиной, которую, как ему кажется, он все еще любит. У него билет первого класса на рейс Нью-Йорк - Мюнхен. У нее дешевый, купленный в последнюю минуту билет до Мехико. Он на грани нервного срыва, но не хочет это признать. Она впервые ясно видит, что ее жизнь не удалась. Она разговорчива, общительна, обращает на себя внимание. Он сдержан, молчалив, замкнут. Феликс и Роза совершенно не готовы к встрече друг с другом
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