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Постер фильма Соколы
5.1
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5.1

Соколы

, 2002
Fálkar
Исландия, Великобритания, Франция, Германия, Норвегия / драма / 18+
Постер фильма Соколы
5.1

Причины посмотреть

О фильме

Жесткий и в то же время поэтичный фильм Фридрика Тора Фридрикссона не уступает его прославленным на весь мир фильмам "Холодная лихорадка", "Остров дьявола" и "Ангелы вселенной". Фридрик Тор Фридриксон (р. в 1954) получил всемирную известность благодаря своему художественному фильму “Дети природы” (1991), номинировавшемуся на “Оскара” в категории “лучший фильм на иностранном языке”. Фильмы Фридриксона очень личные и глубоко коренятся в исландской культуре, зачастую изображая героев на стыке традиции и современности. Фильмы Фридриксона: “Рок в Рейкьявике”, “Белые киты”, “Времена кино”, “Дети природы”, “Холодный жар”, “Остров дьявола”, “Ангелы вселенной”, “Соколы”. Фридрик Тор Фридриксон начал свою карьеру серией экспериментальных и документальных фильмов в начале 1980-х гг. В 1987 г. основал “The Icelandic Film Corporation”, ставшую самой главной исландской продюсерской компанией, не только продюсировавшей фильмы Фридриксона, но и работавшей с другими исландскими режиссерами и продюсерами. Благодаря всемирной известности Фридриксона компания создала по всему миру сеть солидных сопродюсерских партнерских компаний, включая “Zentropa” Ларса фон Триера, а совсем недавно в ее ряды вступила и “American Zoetrope” Фрэнсиса Форда Копполы. Как режиссер Фридриксон обрел всемирное признание и похвалы критиков после своего второго художественного фильма “Дети природы” (1991), номинировавшегося на “Оскара” в категории “лучший фильм на иностранном языке”. Его компания “The Icelandic Film Corporation” в настоящий момент работает со многими наиболее талантливыми исландскими режиссерами и сценаристами, а также со всемирно известными деятелями киноиндустрии.
Саймон возвращается из американской тюрьмы в родную Исландию. Он помогает отвязной девчонке Дюе избежать проблем с полицией. Вместе они перебираются в Гамбург, где планируют за большие деньги продать сокола, самый ценный экспортный товар со времен викингов. Однако попытки вести бизнес приводят их в лапы организованной преступности. Между тем, Саймон начинает подозревать, что Дюа – его дочь.

В ролях

Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Cop
Кит Кэррэдин
Simon
Маргрет Вильялмсдоттир
Dúa
Магнус Олафссон
Lobbi
Маргрет Олафсдоттир
Auntie
Фридрик Фридриксон
Young Policeman
Аксель Праль
Аксель Праль
Car Seller
Marisa Calcagno
Sabine
Маргрет Хельга Йоханнсдоттир
Barmaid
Рамин Яздани
Рамин Яздани
Scarface
Режиссер Фридрик Тоур Фридрикссон
Сценарист Фридрик Тоур Фридрикссон, Эйнар Каурасон
Композитор Хильмар Эдн Хильмарссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Исландия / Великобритания / Франция / Германия / Норвегия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2002
Премьера в мире 27 сентября 2002
Дата выхода
12 мая 2003 Россия
12 мая 2003 Беларусь
27 сентября 2002 Исландия
12 мая 2003 Казахстан
12 мая 2003 Украина
13 марта 2003 Чехия 15+
Производство Icelandic Film, Filmhuset Produksjoner, Film and Music Entertainment (F&ME)
Другие названия
Fálkar, Falcons, Falcões, Islandfalken, Le faucon islandais, Sokoły, To kynigi tou gerakiou, 猎鹰

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 23 февраля 2024

Отзывы о фильме

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