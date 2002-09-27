Жесткий и в то же время поэтичный фильм Фридрика Тора Фридрикссона не уступает его прославленным на весь мир фильмам "Холодная лихорадка", "Остров дьявола" и "Ангелы вселенной". Фридрик Тор Фридриксон (р. в 1954) получил всемирную известность благодаря своему художественному фильму “Дети природы” (1991), номинировавшемуся на “Оскара” в категории “лучший фильм на иностранном языке”. Фильмы Фридриксона очень личные и глубоко коренятся в исландской культуре, зачастую изображая героев на стыке традиции и современности. Фильмы Фридриксона: “Рок в Рейкьявике”, “Белые киты”, “Времена кино”, “Дети природы”, “Холодный жар”, “Остров дьявола”, “Ангелы вселенной”, “Соколы”. Фридрик Тор Фридриксон начал свою карьеру серией экспериментальных и документальных фильмов в начале 1980-х гг. В 1987 г. основал “The Icelandic Film Corporation”, ставшую самой главной исландской продюсерской компанией, не только продюсировавшей фильмы Фридриксона, но и работавшей с другими исландскими режиссерами и продюсерами. Благодаря всемирной известности Фридриксона компания создала по всему миру сеть солидных сопродюсерских партнерских компаний, включая “Zentropa” Ларса фон Триера, а совсем недавно в ее ряды вступила и “American Zoetrope” Фрэнсиса Форда Копполы. Как режиссер Фридриксон обрел всемирное признание и похвалы критиков после своего второго художественного фильма “Дети природы” (1991), номинировавшегося на “Оскара” в категории “лучший фильм на иностранном языке”. Его компания “The Icelandic Film Corporation” в настоящий момент работает со многими наиболее талантливыми исландскими режиссерами и сценаристами, а также со всемирно известными деятелями киноиндустрии.

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