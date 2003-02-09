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Постер фильма Гуд бай, Ленин!
6.9
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6.9

Гуд бай, Ленин!

, 2003
Good bye, Lenin!
Германия / драма, комедия / 18+
Постер фильма Гуд бай, Ленин!
6.9

О фильме

Мать 21-летнего Алекса всегда была настоящей, активной коммунисткой. Она тяжело заболела и впала в кому, когда ГДР еще существовала, а Берлинская стена казалась несокрушимой. Но самые большие проблемы для Алекса начались 8 месяцев спустя, когда его мать пришла в себя – уже в объединенной Германии. Ее сердце так слабо, что любое душевное волнение может закончиться для нее летальным исходом. А что может стать более убийственным для убежденной коммунистки, чем падение Берлинской стены и торжество капитализма? И тогда Алексу пришла в голову гениальная идея: построить коммунизм в одной отдельно взятой квартире...

В ролях

Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Alex Kerner
Катрин Засс
Mutter Christiane Kerner
Мария Симон
Ariane
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Lara
Флориан Лукас
Денис
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Robert Kerner - Alex' Vater
Михаэль Гвиздек
Klapprath
Александр Байер
Александр Байер
Rainer
Кристине Шорн
Frau Schäfer
Jürgen Holtz
Herr Ganske
Режиссер Вольфганг Беккер
Сценарист Ахим фон Боррис, Хендрик Хандлегтен, Бернд Лихтенберг, Кристоф Зильбер
Композитор Ян Тьерсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 13 марта 2003
Премьера в мире 9 февраля 2003
Дата выхода
4 сентября 2003 Россия 12+
3 июня 2004 Аргентина
4 сентября 2003 Беларусь
27 сентября 2003 Бразилия
14 мая 2009 Великобритания
13 февраля 2003 Германия
3 октября 2003 Греция
29 августа 2003 Дания
9 мая 2003 Италия
4 сентября 2003 Казахстан
6 сентября 2003 Канада
13 ноября 2003 Нидерланды
19 сентября 2003 Португалия
9 февраля 2003 США
4 сентября 2003 Украина
10 сентября 2003 Франция
17 ноября 2003 Чехия 12+
5 сентября 2003 Эстония
MPAA R
Бюджет €4 800 000
Сборы в мире $79 316 957
Производство X-Filme Creative Pool, Westdeutscher Rundfunk (WDR), ARTE
Другие названия
Good Bye Lenin!, Good bye, Lenin!, Goodbye Lenin!, Zbogom Lenjinu, ¡Adiós a Lenin!, 79 qm DDR, Adeus, Lenin!, Adeus, Lenine!, Adio, Lenin!, Adiós a Lenin, Adiós, Lenin!, Antio Lenin, Au revoir Lénine!, Elveda Lenin!, Goodbye, Lenin!, Hüvasti Lenin, Sudie, Leninai!, Tạm Biệt Lenin!, Zbogom, Lenin!, Αντίο Λένιν, Αντίο, Λένιν!, Гудбай, Ленин!, Ґудбай, Леніне!, Сбогом, Ленин!, グッバイ、レーニン!, グッバイ、レーニン！, 再見列寧！, 再见列宁, 快樂的謊言, 民主德国在79平方米房间里的延续, Гуд бай, Ленин!, 快乐的谎言, 굿 바이, 레닌!, Au revoir Lenin!, 굿바이 레닌, Adeus, Lênin!

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 декабря 2023
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саундтрек фильма Гуд бай, Ленин!

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Сюжет вольно основан на последних двух годах жизни Владимир Ленин, когда он жил в контролируемой среде, похожей на ту, что показана в фильме. Под предлогом, что чрезмерные переживания могут навредить здоровью Ленина, Иосиф Сталин печатал для него газеты в единственном экземпляре, в которых была отцензурена вся информация о политической борьбе того времени.

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