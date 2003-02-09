Мать 21-летнего Алекса всегда была настоящей, активной коммунисткой. Она тяжело заболела и впала в кому, когда ГДР еще существовала, а Берлинская стена казалась несокрушимой. Но самые большие проблемы для Алекса начались 8 месяцев спустя, когда его мать пришла в себя – уже в объединенной Германии. Ее сердце так слабо, что любое душевное волнение может закончиться для нее летальным исходом. А что может стать более убийственным для убежденной коммунистки, чем падение Берлинской стены и торжество капитализма? И тогда Алексу пришла в голову гениальная идея: построить коммунизм в одной отдельно взятой квартире...