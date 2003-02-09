Мать 21-летнего Алекса всегда была настоящей, активной коммунисткой. Она тяжело заболела и впала в кому, когда ГДР еще существовала, а Берлинская стена казалась несокрушимой. Но самые большие проблемы для Алекса начались 8 месяцев спустя, когда его мать пришла в себя – уже в объединенной Германии. Ее сердце так слабо, что любое душевное волнение может закончиться для нее летальным исходом. А что может стать более убийственным для убежденной коммунистки, чем падение Берлинской стены и торжество капитализма? И тогда Алексу пришла в голову гениальная идея: построить коммунизм в одной отдельно взятой квартире...
|4 сентября 2003
|Россия
|12+
|3 июня 2004
|Аргентина
|4 сентября 2003
|Беларусь
|27 сентября 2003
|Бразилия
|14 мая 2009
|Великобритания
|13 февраля 2003
|Германия
|3 октября 2003
|Греция
|29 августа 2003
|Дания
|9 мая 2003
|Италия
|4 сентября 2003
|Казахстан
|6 сентября 2003
|Канада
|13 ноября 2003
|Нидерланды
|19 сентября 2003
|Португалия
|9 февраля 2003
|США
|4 сентября 2003
|Украина
|10 сентября 2003
|Франция
|17 ноября 2003
|Чехия
|12+
|5 сентября 2003
|Эстония
Сюжет вольно основан на последних двух годах жизни Владимир Ленин, когда он жил в контролируемой среде, похожей на ту, что показана в фильме. Под предлогом, что чрезмерные переживания могут навредить здоровью Ленина, Иосиф Сталин печатал для него газеты в единственном экземпляре, в которых была отцензурена вся информация о политической борьбе того времени.