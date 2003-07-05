Прошло три года после окончания "Королевской битвы" и мир все глубже погружается в пучину насилия. Шуя и Норико, которым удалось выжить в первой битве и бежать с острова, разыскиваются как опасные преступники. Шуя возглавляет террористическую группу "Дикая семерка", объявившую войну жестокому миру взрослых, заставляющих подростков убивать друг друга... А тем временем 42 выпускника средней школы отправляются на лыжный курорт. По дороге их перехватывают военные и, загнав в большую палатку, заставляют надеть форму и электронные ошейники с взрывчаткой. Учитель Рики объявляет, что их класс избран для проведения "Королевской битвы 2". Если они за три дня смогут найти и уничтожить опасного террориста Шуя Нанахару, они останутся жить. Если нет, все они умрут. Несогласных уничтожают на месте...
|9 октября 2003
|Россия
|Екатеринбург Арт
|9 октября 2003
|Беларусь
|1 мая 2004
|Великобритания
|24 августа 2004
|Германия
|1 мая 2004
|Ирландия
|9 октября 2003
|Казахстан
|25 марта 2004
|Нидерланды
|11 ноября 2003
|США
|9 октября 2003
|Украина
|20 января 2005
|Франция
|9 апреля 2004
|Южная Корея
|15
|5 июля 2003
|Япония
Квентин Тарантино получил предложение сыграть роль, но не смог принять его из-за загруженного графика. Он сказал: «Они хотели, чтобы я сыграл президента Соединённых Штатов».