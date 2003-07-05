На этот раз это война!

Прошло три года после окончания "Королевской битвы" и мир все глубже погружается в пучину насилия. Шуя и Норико, которым удалось выжить в первой битве и бежать с острова, разыскиваются как опасные преступники. Шуя возглавляет террористическую группу "Дикая семерка", объявившую войну жестокому миру взрослых, заставляющих подростков убивать друг друга... А тем временем 42 выпускника средней школы отправляются на лыжный курорт. По дороге их перехватывают военные и, загнав в большую палатку, заставляют надеть форму и электронные ошейники с взрывчаткой. Учитель Рики объявляет, что их класс избран для проведения "Королевской битвы 2". Если они за три дня смогут найти и уничтожить опасного террориста Шуя Нанахару, они останутся жить. Если нет, все они умрут. Несогласных уничтожают на месте...