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Постер фильма Королевская битва II
4.8
Киноафиша Фильмы Королевская битва II
4.8

Королевская битва II

, 2003
Battle Royale II
Япония / боевик / 18+
Постер фильма Королевская битва II
4.8

О фильме

На этот раз это война!

Прошло три года после окончания "Королевской битвы" и мир все глубже погружается в пучину насилия. Шуя и Норико, которым удалось выжить в первой битве и бежать с острова, разыскиваются как опасные преступники. Шуя возглавляет террористическую группу "Дикая семерка", объявившую войну жестокому миру взрослых, заставляющих подростков убивать друг друга... А тем временем 42 выпускника средней школы отправляются на лыжный курорт. По дороге их перехватывают военные и, загнав в большую палатку, заставляют надеть форму и электронные ошейники с взрывчаткой. Учитель Рики объявляет, что их класс избран для проведения "Королевской битвы 2". Если они за три дня смогут найти и уничтожить опасного террориста Шуя Нанахару, они останутся жить. Если нет, все они умрут. Несогласных уничтожают на месте...

В ролях

Аки Маэда
Аки Маэда
Такеши Китано
Такеши Китано
Натсуки Като
Юма Ишигаки
Mitsugu Sakai
Аи Ивамура
Митсуру Мурата
Масуми Туёка
Аи Маэда
Аи Маэда
Shiori Kitano (Transfer Student)
Шуго Ошинари
Такума Аои
Аяна Сакаи
Нао Асакаура
Рики Такеючи
Тацуя Фудзивара
Тацуя Фудзивара
Сюя Нанахара
Режиссер Киндзи Фукасаку, Кента Фукасаку
Сценарист Кента Фукасаку, Norio Kida, Косюн Таками
Композитор Масамити Амано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 июля 2003
Дата выхода
9 октября 2003 Россия Екатеринбург Арт
9 октября 2003 Беларусь
1 мая 2004 Великобритания
24 августа 2004 Германия
1 мая 2004 Ирландия
9 октября 2003 Казахстан
25 марта 2004 Нидерланды
11 ноября 2003 США
9 октября 2003 Украина
20 января 2005 Франция
9 апреля 2004 Южная Корея 15
5 июля 2003 Япония
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $14 902 587
Производство Toho, Fukasaku-gumi, Gaga
Другие названия
Batoru rowaiaru II: Rekuiemu, Battle Royale II: Requiem, Battle Royale II, Battle Royale 2, Batalha Real II: A Vingança, Battle Royale - BR 2: Survival Program, Battle Royale 2: A megtorlás, Battle Royale 2: Requiem, Battle Royale 2: Réquiem, Battle Royale 2: Revenge, Battle Royale II - Requiem, Battle Royale II: Rekuiemu, Battle Royale: Cuộc Chiến Sinh Tử 2, Battle Royale: Requiem, Juego Sangriento II: La Venganza, Королевская битва 2, バトル・ロワイアル II～鎮魂歌～, 大逃殺2之決戰天堂, バトル・ロワイアルII 鎮魂歌, 大逃杀2：镇魂歌, Batoru rowaiaru II: Chinkonka, Battle Royal 2. - A megtorlás, Battle Royale II: Revenge, バトル・ロワイアルII REVENGE, 大逃殺２之決戰天堂, 大逃殺2, Batalla Real Requiem, Battle Royale 2 - Requiem, バトル・ロワイアルⅡ 鎮魂歌

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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