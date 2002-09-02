Кэти живет идеальной жизнью домохозяйки 50-х годов: у нее примерные дети, преуспевающий муж Фрэнк и завидное положение в обществе. Но ее счастье рушится в одно мгновение, когда она застает Фрэнка с другим мужчиной. Стремясь выбраться из бездны горя и слез, Кэти находит утешение в компании чернокожего садовника Рэймонда, вызывая негодование белых обывателей. Фрэнк и Кэти отчаянно пытаются спасти свой брак, но дурная слава и шокирующая правда навсегда оставят неизгладимый след в жизни некогда самой счастливой супружеской пары в городе
|21 июля 2003
|Россия
|16+
|6 февраля 2003
|Австралия
|14 марта 2003
|Австрия
|6
|21 июля 2003
|Беларусь
|12 марта 2003
|Бельгия
|7 марта 2003
|Великобритания
|23 октября 2003
|Венгрия
|13 марта 2003
|Германия
|6 декабря 2002
|Греция
|24 января 2003
|Дания
|20 марта 2003
|Израиль
|14 марта 2003
|Испания
|2 сентября 2002
|Италия
|21 июля 2003
|Казахстан
|22 января 2003
|Нидерланды
|8 ноября 2002
|США
|21 июля 2003
|Украина
|7 марта 2003
|Финляндия
|12 марта 2003
|Франция
|28 августа 2003
|Чехия
|12+
|21 февраля 2003
|Швеция
|23 мая 2003
|Южная Корея
|12
Оператор Эдвард Лахман создал «образ 1950-х», используя тот же тип осветительного оборудования (лампы накаливания), те же приёмы освещения и такие же фильтры для объективов, какие применялись при съёмках мелодрам 1950-х годов.