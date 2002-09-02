Cathy Whitaker В тот день я перестала верить в дикий пыл вещей. Возможно, и в любовь тоже. В такую любовь. Любовь из книг и фильмов. Любовь, которая говорит нам отказаться от нашей жизни и планов ради одного краткого прикосновения Венеры. Так часто мы терпим неудачу в такой любви. Мир кажется слишком хрупким местом для этого. А в остальных видах жизни остается полно. Возможно, просто мы слишком хрупки.