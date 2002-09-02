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Постер фильма Вдали от рая
5.7
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5.7

Вдали от рая

, 2002
Far from Heaven
Франция, США / мелодрама / 18+
Постер фильма Вдали от рая
5.7

О фильме

Кэти живет идеальной жизнью домохозяйки 50-х годов: у нее примерные дети, преуспевающий муж Фрэнк и завидное положение в обществе. Но ее счастье рушится в одно мгновение, когда она застает Фрэнка с другим мужчиной. Стремясь выбраться из бездны горя и слез, Кэти находит утешение в компании чернокожего садовника Рэймонда, вызывая негодование белых обывателей. Фрэнк и Кэти отчаянно пытаются спасти свой брак, но дурная слава и шокирующая правда навсегда оставят неизгладимый след в жизни некогда самой счастливой супружеской пары в городе

В ролях

Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Фрэнк Уитакер
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Кэти Уитакер
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Рэймонд Диган
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Элеонор Файн
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Sybil
Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
Dr. Bowman
Майкл Гэстон
Майкл Гэстон
Стэн Файн
Бетти Хенрице
Mrs. Leacock
Ryan Ward
David Whitaker
Линдсэй Андретта
Janice Whitaker
Режиссер Тодд Хейнс
Сценарист Тодд Хейнс
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 12 марта 2003
Премьера в мире 2 сентября 2002
Дата выхода
21 июля 2003 Россия 16+
6 февраля 2003 Австралия
14 марта 2003 Австрия 6
21 июля 2003 Беларусь
12 марта 2003 Бельгия
7 марта 2003 Великобритания
23 октября 2003 Венгрия
13 марта 2003 Германия
6 декабря 2002 Греция
24 января 2003 Дания
20 марта 2003 Израиль
14 марта 2003 Испания
2 сентября 2002 Италия
21 июля 2003 Казахстан
22 января 2003 Нидерланды
8 ноября 2002 США
21 июля 2003 Украина
7 марта 2003 Финляндия
12 марта 2003 Франция
28 августа 2003 Чехия 12+
21 февраля 2003 Швеция
23 мая 2003 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $13 500 000
Сборы в мире $29 027 914
Производство Focus Features, Vulcan Productions, Killer Films
Другие названия
Far from Heaven, Lejos del cielo, Dem Himmel so fern, Loin du paradis, Longe do Paraíso, Lontano dal paradiso, Cennetten çok uzakta, Dalec od nebes, Daleko do Nebe, Daleko od nieba, Daleko od raja, Departe de paradis, Harhek M'Gun Eden, Kaukana taivaasta, Lejos del paraíso, Lluny del cel, Távol a mennyországtól, Toli nuo rojaus, Ο Παράδεισος είναι μακριά, Вдали от рая, Далеко від раю, Далеко од раја, Далеч от рая, 파 프롬 헤븐, エデンより彼方に, 远离天堂, 遠離天堂, Cənnətdən Uzaq, O paradeisos einai makria

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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саундтрек фильма Вдали от рая

Цитаты

Cathy Whitaker В тот день я перестала верить в дикий пыл вещей. Возможно, и в любовь тоже. В такую любовь. Любовь из книг и фильмов. Любовь, которая говорит нам отказаться от нашей жизни и планов ради одного краткого прикосновения Венеры. Так часто мы терпим неудачу в такой любви. Мир кажется слишком хрупким местом для этого. А в остальных видах жизни остается полно. Возможно, просто мы слишком хрупки.

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Оператор Эдвард Лахман создал «образ 1950-х», используя тот же тип осветительного оборудования (лампы накаливания), те же приёмы освещения и такие же фильтры для объективов, какие применялись при съёмках мелодрам 1950-х годов.

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