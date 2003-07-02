Белокурая адвокат Элли Вудс собирается выходить замуж, но понимает, что не знает, как пригласить маму Великана, своей любимой собачки. Найдя ее при помощи частного детектива, Элли узнает, что мама песика находится в собственности той же самой косметической компании, где работает сама Элли. Оказывается, что в фирме принято проводить испытания косметических средств на животных. Пойдя против системы, блондинка теряет работу, но это не останавливает ее в стремлении спасти маму своего мохнатого дружочка.
Элли Вудс занимает теперь должность юриста в крупной фирме и совмещает успешную карьеру с приготовлениями к свадьбе, пока не узнает, что мамочку ее любимого песика Великана используют для опытов в косметической промышленности клиенты ее же фирмы. Элли поднимается на борьбу за права животных и... вылетает с работы. Конечно, она подавлена и возмущена, но ее знаменитый оптимизм остается при ней. Мисс Вудс отправляется в Вашингтон, чтобы взять дело в свои наманикюренные ручки. Разобраться в законах политики и перетянуть на свою сторону конгрессменов -– непростая задача. В море серого, черного и темно-синего цветов Элли выделяется как ярко-розовая заноза. Политики не готовы сразу принять "капитолийскую Барби", а Вашингтон –- не лучшее место для женщины с безупречным вкусом и дипломом Гарварда впридачу. Но ее ум, решительность и дерзость способны нанести серьезный удар по системе. Выступая за права Великана и его сородичей, Элли воодушевляет тех, кто не решался раньше поднять голос в свою защиту. Продолжительность: 95 мин.
|23 октября 2003
|Россия
|12+
|3 сентября 2003
|Австралия
|23 октября 2003
|Беларусь
|3 июля 2003
|Великобритания
|24 июля 2003
|Германия
|24 июля 2003
|Дания
|1 августа 2003
|Ирландия
|10 октября 2003
|Испания
|25 июня 2004
|Италия
|23 октября 2003
|Казахстан
|2 июля 2003
|Канада
|2 июля 2003
|Мексика
|B-15
|2 июля 2003
|США
|9 октября 2003
|Словакия
|12
|23 октября 2003
|Украина
|6 сентября 2003
|Франция
|14 августа 2003
|Чехия
|U
|17 октября 2003
|Эстония
|2 октября 2003
|Южная Корея
|12
Джимми Чу, дизайнер обуви, попросили изготовить шестьдесят три разные пары обуви для этого фильма, все из синтетических материалов (чтобы не использовать материалы животного происхождения и избежать причинения вреда животным в духе позиции фильма против жестокого обращения с животными). Риз Уизерспун попросила оставить их все себе вместе со всей дизайнерской одеждой, которую она носила в этом фильме.