Элли Вудс занимает теперь должность юриста в крупной фирме и совмещает успешную карьеру с приготовлениями к свадьбе, пока не узнает, что мамочку ее любимого песика Великана используют для опытов в косметической промышленности клиенты ее же фирмы. Элли поднимается на борьбу за права животных и... вылетает с работы. Конечно, она подавлена и возмущена, но ее знаменитый оптимизм остается при ней. Мисс Вудс отправляется в Вашингтон, чтобы взять дело в свои наманикюренные ручки. Разобраться в законах политики и перетянуть на свою сторону конгрессменов -– непростая задача. В море серого, черного и темно-синего цветов Элли выделяется как ярко-розовая заноза. Политики не готовы сразу принять "капитолийскую Барби", а Вашингтон –- не лучшее место для женщины с безупречным вкусом и дипломом Гарварда впридачу. Но ее ум, решительность и дерзость способны нанести серьезный удар по системе. Выступая за права Великана и его сородичей, Элли воодушевляет тех, кто не решался раньше поднять голос в свою защиту. Продолжительность: 95 мин.