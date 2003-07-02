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Постер фильма Блондинка в законе 2
5.4
Киноафиша Фильмы Блондинка в законе 2
5.4

Блондинка в законе 2

, 2003
Legally Blonde 2: Red, White & Blonde
США / комедия / 18+
Постер фильма Блондинка в законе 2
5.4

Причины посмотреть

О фильме

Белокурая адвокат Элли Вудс собирается выходить замуж, но понимает, что не знает, как пригласить маму Великана, своей любимой собачки. Найдя ее при помощи частного детектива, Элли узнает, что мама песика находится в собственности той же самой косметической компании, где работает сама Элли. Оказывается, что в фирме принято проводить испытания косметических средств на животных. Пойдя против системы, блондинка теряет работу, но это не останавливает ее в стремлении спасти маму своего мохнатого дружочка. 

Элли Вудс занимает теперь должность юриста в крупной фирме и совмещает успешную карьеру с приготовлениями к свадьбе, пока не узнает, что мамочку ее любимого песика Великана используют для опытов в косметической промышленности клиенты ее же фирмы. Элли поднимается на борьбу за права животных и... вылетает с работы. Конечно, она подавлена и возмущена, но ее знаменитый оптимизм остается при ней. Мисс Вудс отправляется в Вашингтон, чтобы взять дело в свои наманикюренные ручки. Разобраться в законах политики и перетянуть на свою сторону конгрессменов -– непростая задача. В море серого, черного и темно-синего цветов Элли выделяется как ярко-розовая заноза. Политики не готовы сразу принять "капитолийскую Барби", а Вашингтон –- не лучшее место для женщины с безупречным вкусом и дипломом Гарварда впридачу. Но ее ум, решительность и дерзость способны нанести серьезный удар по системе. Выступая за права Великана и его сородичей, Элли воодушевляет тех, кто не решался раньше поднять голос в свою защиту. Продолжительность: 95 мин.

В ролях

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Elle Woods
Салли Филд
Салли Филд
Congresswoman Rudd
Боб Ньюхарт
Sid Post
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Полетт Парселл
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Grace Rossiter
Элизабет Беквиз
Брайан Каприлл
Карен Гордон
Аланна Юбак
Аланна Юбак
Serena McGuire
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Stanford Marks
Дэна Айви
Libby Hauser
Режиссер Чарльз Херман-Вармфелд
Сценарист Аманда Браун, Eve Ahlert, Dennis Drake, Кейт Конделл
Композитор Рольф Кент
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 24 июля 2003
Премьера в мире 2 июля 2003
Дата выхода
23 октября 2003 Россия 12+
3 сентября 2003 Австралия
23 октября 2003 Беларусь
3 июля 2003 Великобритания
24 июля 2003 Германия
24 июля 2003 Дания
1 августа 2003 Ирландия
10 октября 2003 Испания
25 июня 2004 Италия
23 октября 2003 Казахстан
2 июля 2003 Канада
2 июля 2003 Мексика B-15
2 июля 2003 США
9 октября 2003 Словакия 12
23 октября 2003 Украина
6 сентября 2003 Франция
14 августа 2003 Чехия U
17 октября 2003 Эстония
2 октября 2003 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $124 914 842
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Marc Platt Productions, Type A Films
Другие названия
Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, Legally Blonde 2, Legalmente Loira 2, Legalmente rubia 2, Natürlich blond 2, Arukas blondiin 2, Blonda de la Drept 2, Blonde et légale 2: Rouge, blanc et blonde, Blondin kosto 2, Blondinens hævn 2, Blondinka s Harvarda 2, Bu nasıl sarışın 2, Cutie Blonde 2: Happy Max, Doktor szöszi 2., Gudrā blondīne 2, I ekdikisi tis xanthias, La blonde contre-attaque, Legally Blonde 2: Bigger, Bolder & Blonder, Legalmente Loura 2, Legalmente rubia 2: más rubia que nunca, Legalmente rubia 2: rojo, blanco y rubio, Legalna blondynka 2, Lovlig blond 2, Luật Sư Không Bằng Cấp 2, Natürlich blond 2: Jetzt wird's richtig blond, Plavuša uzvraća udarac, Pravá blondínka 2, Pravá blondýnka 2, Pravna plavuša 2: Crveno, belo i plavuša, Una bionda in carriera, Una rossa molt legal 2, Una rubia muy legal 2, Uzsispyrusi blondine 2, Η εκδίκηση της ξανθιάς 2, Білявка в законі 2, Блондинка в законе 2, Професия блондинка 2, キューティ・ブロンド　ハッピーMAX, 金法尤物2：白宮粉緊張, Legally Blonde 2 Red, White and Blonde, La Revanche d'une blonde 2, Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка, Legally Blonde 2 - Red, White & Blonde, Legally Blonde 2 Red, White & Blonde, 금발이 너무해 2, Legally Blonde 2 Red White and Blonde

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2023

Наша рецензия

После просмотра «Блондинки в законе-2» мне вспомнились лекции, которые один петербургский эксцентрик – и преподаватель Университета педмастерства по совместительству – Аркадий Сопиков читал в середине 90-х в Доме журналиста. Одним из самых блистательных перлов на этих лекциях был тезис, что человеческий мозг – на самом деле переразвившиеся яичники. Тогда я думал, что у автора теории просто с головой не всё в порядке, а теперь вот начинаю понимать, что прав он был, безусловно прав. Единственно,…

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Джимми Чу, дизайнер обуви, попросили изготовить шестьдесят три разные пары обуви для этого фильма, все из синтетических материалов (чтобы не использовать материалы животного происхождения и избежать причинения вреда животным в духе позиции фильма против жестокого обращения с животными). Риз Уизерспун попросила оставить их все себе вместе со всей дизайнерской одеждой, которую она носила в этом фильме.

Новости о фильме

Риз Уизерспун говорит о третьей части «Блондинки в законе»
26 октября 2015 00:00 Риз Уизерспун говорит о третьей части «Блондинки в законе» Риз Уизерспун считает, что пришло время для продолжения кинокомедии «Блондинка в законе». В недавнем интервью во время шоу Рэйчел Зоуи, в котором Риз принимала участие, ее спросили, стоит

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