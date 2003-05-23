Свадебная вечеринка, 2003

Доктор Джером Пейсер —- тихий и спокойный врач-ортопед, и его распорядок дня организован таким образом, чтобы была исключена даже сама возможность возникновения каких-либо стрессов. А вот отважный сотрудник ЦРУ Стив Тобиас несется по жизни, как ракета в поисках цели. Обычный рабочий день для него — это когда он увертывается от пуль, угоняет частные самолеты и ведет переговоры с международными контрабандистами оружия. От него ушла жена Джуди, а отношения с сыном Марком напряжены до предела. Его странное поведение, загадочные отношения с какой-то Ольгой, сбежавшей из России, схватка с вооруженным незнакомцем в туалете ресторана — все это заставляет Джерри до смерти испугаться за тщательно спланированное им будущее его дочери. Но Джерри так и не успевает заявить, что свадьбы не будет. Его затягивает хаос опасных приключений и рискованных авантюр, и вот он вместе со своим совершенно неподходящим для него будущим родственником уже мчится по всему белому свету. Но когда их дети окажутся в опасности, Джерри и Стив поймут, что они могут очень эффективно работать вместе.