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Свадебная вечеринка
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The In-Laws

Свадебная вечеринка, 2003

2003 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Доктор Джером Пейсер —- тихий и спокойный врач-ортопед, и его распорядок дня организован таким образом, чтобы была исключена даже сама возможность возникновения каких-либо стрессов. А вот отважный сотрудник ЦРУ Стив Тобиас несется по жизни, как ракета в поисках цели. Обычный рабочий день для него — это когда он увертывается от пуль, угоняет частные самолеты и ведет переговоры с международными контрабандистами оружия. От него ушла жена Джуди, а отношения с сыном Марком напряжены до предела. Его странное поведение, загадочные отношения с какой-то Ольгой, сбежавшей из России, схватка с вооруженным незнакомцем в туалете ресторана — все это заставляет Джерри до смерти испугаться за тщательно спланированное им будущее его дочери. Но Джерри так и не успевает заявить, что свадьбы не будет. Его затягивает хаос опасных приключений и рискованных авантюр, и вот он вместе со своим совершенно неподходящим для него будущим родственником уже мчится по всему белому свету. Но когда их дети окажутся в опасности, Джерри и Стив поймут, что они могут очень эффективно работать вместе.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 сентября 2003
Премьера в мире 23 мая 2003
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Эндрю Флеминг
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Майкл Боднар
Владимир Радиан
Робин Танни
Робин Танни
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свадебная вечеринка 2 постера
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