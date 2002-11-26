Планета сокровищ, 2002

По роману "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона.
15-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Под руководством корабельного кока, киборга Джона Сильвера, он становится умелым "космоплавателем" и не раз спасает космический галеон от самых серьезных опасностей: черных дыр, взрывов сверхновых и космических штормов. Но главное испытание поджидает юного героя впереди — предательство близкого друга, который вместе с командой матросов пытается обманом захватить все сокровища и скрыться...