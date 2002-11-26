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Планета сокровищ Планета сокровищ
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Treasure Planet

Планета сокровищ, 2002

2002 / США
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть О фильме

По роману "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона.

15-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Под руководством корабельного кока, киборга Джона Сильвера, он становится умелым "космоплавателем" и не раз спасает космический галеон от самых серьезных опасностей: черных дыр, взрывов сверхновых и космических штормов. Но главное испытание поджидает юного героя впереди — предательство близкого друга, который вместе с командой матросов пытается обманом захватить все сокровища и скрыться...

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 20 марта 2003
Премьера в мире 26 ноября 2002
Возраст 0+
Режиссер
Рон Клементс
Рон Клементс
В ролях
Брайан Мюррей
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Все актеры и съемочная группа
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Планета сокровищ
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Далеко не все проекты Disney принесли своим создателям золотые горы.
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4 августа 2022 17:00
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