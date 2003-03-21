Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вид сверху лучше Вид сверху лучше
Киноафиша Фильмы Вид сверху лучше
View from the Top

Вид сверху лучше, 2003

2003 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Донна Дженсен выросла в провинции и мечтает выбраться из своего скучного городка Силвер-Спрингс. Прочитав книгу Салли Уэстон, самой известной бортпроводницы в мире, Донна решает стать стюардессой, хотя она никогда не летала в самолетах. После ухабистого старта своей карьеры Донна демонстрирует естественное для работы чутье и подает заявку в Royal Airlines мирового класса, где ее наставником становится сама Уэстон. После встречи с Донной Салли заявляет, что она обречена стать отличной бортпроводницей. Донна верит в себя, но ей приходится преодолевать препятствия, в том числе тренера Джона Уитни, у которого есть проблемы с контролем гнева, а также ее подругу Кристин, которая также мечтает стать лучшей в мире стюардессой. 

  • Сегмент, где стюардессы компании Royalty Airways проходят обучение у Джона Уитни, включал урок о том, как бороться с террористами, но по какой-то причине вся сцена была вырезана из фильма и даже не была включена в выпуск DVD как удаленная.
  • Премьера фильма планировалась на Рождество 2001 года, но после террористических атак 11 сентября студия посчитала неуместным выпускать комедию о самолетах. 
  • Британский актер и режиссер Ричард Айоаде счел фильм настолько ужасающим во всех смыслах, что написал книгу «Айоаде на вершине», посвященную его анализу. 

Донна мечтает стать стюардессой международных авиалиний, чтобы увидеть мир. Она готова на все, чтобы ее мечта сбылась. Но дорога к цели оказывается немного более извилистой, чем она предполагала...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 1 мая 2003
Премьера в мире 21 марта 2003
Возраст 12+
MPAA PG-13
Режиссер
Бруно Баррето
В ролях
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Марк Блюкас
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Марк Руффало
Марк Руффало
Келли Престон
Келли Престон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Вспомогательный счет
Вспомогательный счет (2007)
6
Безумное свидание
Безумное свидание (2010)
7.3428574
Свадебная вечеринка
Свадебная вечеринка (2003)
7.090909
Секс-Гуру
Секс-Гуру (2008)
3.8333333
Война невест
Война невест (2009)
7.0869565
Детки в порядке
Детки в порядке (2010)
7.3
Так себе каникулы
Так себе каникулы (2009)
7.6
Истории семьи Майровиц
Истории семьи Майровиц (2017)
6.9333334
Обратная сторона правды
Обратная сторона правды (2009)
7.857143
День, когда всплыла рыба
День, когда всплыла рыба (1967)
5.5384617
Как быть латинским любовником
Как быть латинским любовником (2017)
6
Кошки против собак: Месть Китти Галор
Кошки против собак: Месть Китти Галор (2009)
7.4
Фильм находится в подборках
Фильмы про стюардесс Фильмы про стюардесс
Комедии про блондинок Комедии про блондинок
Постер фильма Вид сверху лучше 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Харви Вайнштейн пожаловался на «неблагодарных» актриc: «Я сделал для женского кино больше, чем другие» Он подчеркнул, что был первым, кто начал делать «женское» кино 30 лет назад.
Написать
18 декабря 2019 12:57
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше