Вид сверху лучше, 2003

Донна Дженсен выросла в провинции и мечтает выбраться из своего скучного городка Силвер-Спрингс. Прочитав книгу Салли Уэстон, самой известной бортпроводницы в мире, Донна решает стать стюардессой, хотя она никогда не летала в самолетах. После ухабистого старта своей карьеры Донна демонстрирует естественное для работы чутье и подает заявку в Royal Airlines мирового класса, где ее наставником становится сама Уэстон. После встречи с Донной Салли заявляет, что она обречена стать отличной бортпроводницей. Донна верит в себя, но ей приходится преодолевать препятствия, в том числе тренера Джона Уитни, у которого есть проблемы с контролем гнева, а также ее подругу Кристин, которая также мечтает стать лучшей в мире стюардессой.