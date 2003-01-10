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Постер фильма Все о любви
5.7
Киноафиша Фильмы Все о любви
5.7

Все о любви

, 2003
It`s All About Love
США, Германия, Дания, Швеция, Канада, Франция, Япония, Великобритания, Нидерланды, Италия, Испания / драма, мелодрама, триллер, фантастика / 18+
Постер фильма Все о любви
5.7

О фильме

2021 год. Мир на грани коллапса: летом идет снег, в Уганде не действуют законы гравитации, люди на улицах падают замертво, становясь жертвами загадочной эпидемии.

Невзирая на всеобщий хаос, Джон приезжает в Нью-Йорк, чтобы развестись с Эленой, звездой фигурного катания, но внезапно обнаруживает, что его жена стала жертвой таинственного заговора. Вскоре невероятное и страшное открытие убеждает Джона в том, что только бегство поможет им спасти свою жизнь и любовь…

В ролях

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
John
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Elena
Шон Пенн
Шон Пенн
Marciello
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Michael
Алан Армстронг
Алан Армстронг
David
Марк Стронг
Марк Стронг
Arthur
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Betsy
Джеффри Хатчингс
Mr. Morrison
Гарри Дитсон
George
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Night Porter
Режиссер Томас Винтерберг
Сценарист Могенс Руков, Томас Винтерберг
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Дания / Швеция / Канада / Франция / Япония / Великобритания / Нидерланды / Италия / Испания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 16 февраля 2005
Премьера в мире 10 января 2003
Дата выхода
13 февраля 2003 Россия 16+
10 января 2003 Дания
16 июля 2004 Италия
13 февраля 2003 Казахстан
18 января 2003 США
13 февраля 2003 Украина
2 июля 2003 Франция
10 января 2003 Швеция 15
18 октября 2007 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет 86 000 000 DKK
Сборы в мире $478 996
Производство Nimbus Film, CoBo Fonds, DR TV-Drama
Другие названия
It's All About Love, Kad ima ljubavi, A végső megoldás: szerelem, Aşka Dair Her Şey, Dogma do Amor, It's all about love - viimeiset päivät, It's All About Love (Todo es por amor), Le forze del destino, O Amor é Tudo, Ola gia tin agapi, Todo es por amor, Wszystko dla miłości, Za vsechno muze láska, Всё о любви, Всичко за любовта, アンビリーバブル, 愛在大雪紛飛時

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
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саундтрек фильма Все о любви

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