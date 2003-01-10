2021 год. Мир на грани коллапса: летом идет снег, в Уганде не действуют законы гравитации, люди на улицах падают замертво, становясь жертвами загадочной эпидемии.
Невзирая на всеобщий хаос, Джон приезжает в Нью-Йорк, чтобы развестись с Эленой, звездой фигурного катания, но внезапно обнаруживает, что его жена стала жертвой таинственного заговора. Вскоре невероятное и страшное открытие убеждает Джона в том, что только бегство поможет им спасти свою жизнь и любовь…
|13 февраля 2003
|Россия
|16+
|10 января 2003
|Дания
|16 июля 2004
|Италия
|13 февраля 2003
|Казахстан
|18 января 2003
|США
|13 февраля 2003
|Украина
|2 июля 2003
|Франция
|10 января 2003
|Швеция
|15
|18 октября 2007
|Южная Корея
|15