2021 год. Мир на грани коллапса: летом идет снег, в Уганде не действуют законы гравитации, люди на улицах падают замертво, становясь жертвами загадочной эпидемии.

Невзирая на всеобщий хаос, Джон приезжает в Нью-Йорк, чтобы развестись с Эленой, звездой фигурного катания, но внезапно обнаруживает, что его жена стала жертвой таинственного заговора. Вскоре невероятное и страшное открытие убеждает Джона в том, что только бегство поможет им спасти свою жизнь и любовь…