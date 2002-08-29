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Фрида Фрида
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Frida

Фрида, 2002

2002 / США / Канада / Мексика
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Фильм рассказывает о непростой судьбе легендарной мексиканской художницы. Когда Фриде было 18 лет, автобус, в котором она ехала, попал в автокатастрофу. Так в самом расцвете юности девушка оказалась прикована к постели – из-за многочисленных травм она утратила способность передвигаться. Парень Фриды оставил ее наедине со своими проблемами и уехал в Европу. Справиться с физическими и душевными муками героине помогла живопись – днями напролет она рисовала автопортреты, а вскоре вместе с желанием творить к ней вернулась и жажда жизни. Заново научившись ходить, Фрида отправилась к известному художнику Диего Ривере, чтобы показать свои картины. Эта встреча положила начало удивительному творческому и семейному союзу.

  • Племянница Фриды Кало настолько была восхищена актерской работой Сальмы Хайек, что подарила ей одно из украшений художницы.
  • Специально для роли Диего Риверы британский актер Альфред Молина поправился на 23 килограмма.
  • Изначально планировалось, что главную роль исполнит американская актриса Лора Сан Джакомо. Однако поклонники Фриды Кало были против того, чтобы художницу играла не мексиканка по происхождению. 
  • «Фрида» – второй после «Времен бабочек» (2001) фильм, в котором Сальма Хайек и Миа Маэстро играют родных сестер.

История жизни и любви самой знаменитой мексиканской красавицы Фриды Кало. Чувственная красота, сотни поклонников, скандальное поведение сделали Фриду самой эпатажной женщиной 20 века…

7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 3 февраля 2003
Премьера в мире 29 августа 2002
Возраст 16+
Режиссер
Джули Тэймор
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Альфред Молина
Альфред Молина
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Все актеры и съемочная группа
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