Фрида, 2002

Фильм рассказывает о непростой судьбе легендарной мексиканской художницы. Когда Фриде было 18 лет, автобус, в котором она ехала, попал в автокатастрофу. Так в самом расцвете юности девушка оказалась прикована к постели – из-за многочисленных травм она утратила способность передвигаться. Парень Фриды оставил ее наедине со своими проблемами и уехал в Европу. Справиться с физическими и душевными муками героине помогла живопись – днями напролет она рисовала автопортреты, а вскоре вместе с желанием творить к ней вернулась и жажда жизни. Заново научившись ходить, Фрида отправилась к известному художнику Диего Ривере, чтобы показать свои картины. Эта встреча положила начало удивительному творческому и семейному союзу.