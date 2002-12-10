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Чикаго Чикаго
Киноафиша Фильмы Чикаго
Chicago

Чикаго, 2002

2002 / США / Германия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чикаго, ревущие двадцатые. Примадонна джаз-сцены Велма Келли и мечтающая о славе Рокси Харт оказываются за решеткой по обвинению в жестоких убийствах. Чтобы выйти на свободу, им обеим предстоит побороться за внимание звездного адвоката-шоумена Билли Флинна.

  • Оригинальный бродвейский мюзикл «Чикаго» был поставлен по одноименной пьесе Мэри Уоткинс, написанной под впечатлением от двух громких уголовных дел 1924 года. Сама Уоткинс стала прототипом журналистки Мэри Саншайн.
  • О планах экранизировать мюзикл заговорили еще в 1970-х годах. Тогда на роль режиссера претендовал Боб Фосс, а главные роли должны были сыграть Голди Хоун, Лайза Миннелли и Фрэнк Синатра.
  • В ходе подготовки к съемкам Ричард Гир три месяца ходил на занятия чечеткой. В итоге танцевальную сцену Билли Флинна удалось снять всего за полдня.
  • Продюсер Харви Вайнштейн подумывал отдать роль Китти Бакстер Бритни Спирс, однако Роб Маршалл и другие создатели фильма были настроены против этой идеи.
  • Изначально роль Рокси предлагали Кэтрин Зете-Джонс, но актриса предпочла сыграть Велму и исполнить свою любимую песню All That Jazz.
  • На роль Билли Флинна создатели картины рассматривали Хью Джекмана. Актер отказался от предложения, решив, что слишком молод для образа прожженного адвоката.

Звездная киноверсия знаменитого, одноименного, бродвейского мюзикла.

Чикаго, 1929. Убийство. Страсть. Слава. Секс. И весь этот джаз!

Рокси Харт мечтает о песнях и танцах и о том, как сравняться с самой Велмой Келли, примадонной водевиля. И Рокси действительно оказывается с Велмой в одном положении, когда несколько очень неправильных шагов приводят обеих на скамью подсудимых. В угрюмых стенах тюрьмы Рокси встречает легендарного адвоката Билли Флинна, который соглашается взяться за ее дело. Карьера Рокси резко идет вверх. Но хитроумная мисс Келли приготовила всем большой сюрприз "под занавес"...

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 12 марта 2003
Премьера в мире 10 декабря 2002
Возраст 16+
Режиссер
Роб Маршалл
Роб Маршалл
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Ричард Гир
Ричард Гир
Куин Латифа
Куин Латифа
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Все актеры и съемочная группа
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Чикаго
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Фильм «Чикаго» представляет собой экранизацию бродвейского мюзикла, поэтому слова героев становятся песнями, а жесты – танцами. (Фильм отлично смотрелся бы с субтитрами, так как именно в песнях излагается половина диалогов. Мы же смотрели фильм с синхронным переводом: либо его к премьере не успели перевести, либо дублирование песенного фильма решили нарочно сделать «живым».) Действие фильма происходит, как все уже догадались, в Чикаго, в 20-е годы, а значит на первом месте - стиль, джаз,…
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