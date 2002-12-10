Чикаго, 2002

Звездная киноверсия знаменитого, одноименного, бродвейского мюзикла.

Чикаго, 1929. Убийство. Страсть. Слава. Секс. И весь этот джаз!

Рокси Харт мечтает о песнях и танцах и о том, как сравняться с самой Велмой Келли, примадонной водевиля. И Рокси действительно оказывается с Велмой в одном положении, когда несколько очень неправильных шагов приводят обеих на скамью подсудимых. В угрюмых стенах тюрьмы Рокси встречает легендарного адвоката Билли Флинна, который соглашается взяться за ее дело. Карьера Рокси резко идет вверх. Но хитроумная мисс Келли приготовила всем большой сюрприз "под занавес"...