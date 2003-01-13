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Постер фильма Страх "Икс"
5.9
Киноафиша Фильмы Страх "Икс"
5.9

Страх "Икс"

, 2003
Fear X
США / триллер / 18+
Постер фильма Страх "Икс"
5.9

О фильме

Несколько месяцев назад беременная жена Гарри была убита в подземном гараже торгового центра, где он работал охранником. Полиция так и не смогла найти убийцу, и с тех пор все свое свободное время Гарри пытается выяснить, что произошло в тот роковой день. Он тщательно изучает кадры, снятые камерами наблюдения, вглядываясь в расплывчатые силуэты "подозреваемых" и прикрепляя их фотографии к стене своей комнаты. Мрачная одержимость, с которой он вычисляет убийцу, все чаще вызывает у него видения и галлюцинации. Но, несмотря ни на что, в его мозгу складывается все более четкая картина преступления. Следы приводят Гарри в дом, стоящий напротив его собственного, а оттуда — в горы Монтаны, где он надеется отыскать ответы на свои вопросы...

В ролях

Джон Туртурро
Джон Туртурро
Гарри
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Kate
Стивен МакИнтайр
Phil
Джин Дэвис
Эд
Марк Хафтон
Diner Cop
Жаклин Рамель
Claire
Джеймс Римар
Джеймс Римар
Peter
Надя Литц
Ellen
Аманда Оумс
Prostitute
Уильям Аллен Янг
Агент Лоуренс
Режиссер Николас Виндинг Рефн
Сценарист Николас Виндинг Рефн, Хьюберт Селби
Композитор Брайан Ино, Dean Landon, J. Peter Schwalm
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2003
Премьера в мире 13 января 2003
Дата выхода
25 октября 2003 Россия
25 октября 2003 Беларусь
24 сентября 2003 Германия
4 апреля 2003 Дания
25 октября 2003 Казахстан
13 января 2003 США
25 октября 2003 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $6 600 000
Производство American Entertainment Investors, Det Danske Filminstitut, Fear X Ltd.
Другие названия
Fear X, Fear the X, Fear X - Im Angesicht der Angst, Fear X - O Medo, FEAR X フィアー・エックス, Inside Job, Medo X, Obsesia, Oramata, Страх Икс, 别怕陌生人

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
6 IMDb

Цитаты

[первые реплики]
Гарри 14-й юнит на связи. У меня белый мужчина средних лет, он только что взял кардиган и засунул его в сумку. Район А-91, приём.
Охранник диспетчерской Принято. Подозреваемого зафиксировали на камеру. Приём.
Гарри Следи за ним, я выдвигаюсь...

Наша рецензия

Если вам нравятся умные и красивые фильмы, а подростки, блондинки и мексиканцы, наоборот, не нравятся, «Страх Икс» – ваше кино. Кроме того, в этой картине совершенно нет иронии, а в наше время, когда все построено на трюках и приколах, данное обстоятельство что-нибудь да значит. Беременную жену Гарри Кейна (Джон Туртурро), работающего охранником в супермаркете, убивает неизвестный на автостоянке этого же самого заведения (через несколько минут там будет убит полицейский). День за днем, месяц…

Отзывы о фильме

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