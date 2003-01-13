Несколько месяцев назад беременная жена Гарри была убита в подземном гараже торгового центра, где он работал охранником. Полиция так и не смогла найти убийцу, и с тех пор все свое свободное время Гарри пытается выяснить, что произошло в тот роковой день. Он тщательно изучает кадры, снятые камерами наблюдения, вглядываясь в расплывчатые силуэты "подозреваемых" и прикрепляя их фотографии к стене своей комнаты. Мрачная одержимость, с которой он вычисляет убийцу, все чаще вызывает у него видения и галлюцинации. Но, несмотря ни на что, в его мозгу складывается все более четкая картина преступления. Следы приводят Гарри в дом, стоящий напротив его собственного, а оттуда — в горы Монтаны, где он надеется отыскать ответы на свои вопросы...
ПроизводствоAmerican Entertainment Investors, Det Danske Filminstitut, Fear X Ltd.
Другие названия
Fear X, Fear the X, Fear X - Im Angesicht der Angst, Fear X - O Medo, FEAR X フィアー・エックス, Inside Job, Medo X, Obsesia, Oramata, Страх Икс, 别怕陌生人
Рейтинг фильма
5.9
Оцените13 голосов
6IMDb
Цитаты
[первые реплики]
Гарри14-й юнит на связи. У меня белый мужчина средних лет, он только что взял кардиган и засунул его в сумку. Район А-91, приём.
Охранник диспетчерскойПринято. Подозреваемого зафиксировали на камеру. Приём.
ГарриСледи за ним, я выдвигаюсь...
Наша рецензия
Если вам нравятся умные и красивые фильмы, а подростки, блондинки и мексиканцы, наоборот, не нравятся, «Страх Икс» – ваше кино. Кроме того, в этой картине совершенно нет иронии, а в наше время, когда все построено на трюках и приколах, данное обстоятельство что-нибудь да значит.
Беременную жену Гарри Кейна (Джон Туртурро), работающего охранником в супермаркете, убивает неизвестный на автостоянке этого же самого заведения (через несколько минут там будет убит полицейский). День за днем, месяц…
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