Несколько месяцев назад беременная жена Гарри была убита в подземном гараже торгового центра, где он работал охранником. Полиция так и не смогла найти убийцу, и с тех пор все свое свободное время Гарри пытается выяснить, что произошло в тот роковой день. Он тщательно изучает кадры, снятые камерами наблюдения, вглядываясь в расплывчатые силуэты "подозреваемых" и прикрепляя их фотографии к стене своей комнаты. Мрачная одержимость, с которой он вычисляет убийцу, все чаще вызывает у него видения и галлюцинации. Но, несмотря ни на что, в его мозгу складывается все более четкая картина преступления. Следы приводят Гарри в дом, стоящий напротив его собственного, а оттуда — в горы Монтаны, где он надеется отыскать ответы на свои вопросы...

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