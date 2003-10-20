Mahalik Я слышал, что Джамал с 90-й улицы смотрел эту запись на прошлой неделе, а сегодня утром проснулся мёртвым!

CJ Как, чёрт возьми, можно проснуться мёртвым?

Mahalik Потому что ты жив, когда засыпаешь.

CJ Так ты хочешь сказать, что можно лечь в постель мёртвым и проснуться живым?

Mahalik Нельзя ложиться в постель мёртвым! Это было бы избыточно.

CJ Нет, это не так, потому что можно лечь в постель и не быть мёртвым, а можно умереть и не быть в постели.

Mahalik Но ты в постели. Вот как ты и просыпаешься мёртвым в первую очередь, дурак!