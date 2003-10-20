Зло наступает со всех сторон: пришельцы недвусмысленно намекают, что намерены атаковать Землю, по городу гуляет видеокассета, убивающая через семь дней всех, кто ее посмотрит, но все люди заняты лишь своими личными проблемами. Вся надежда на простодушную журналистку Синди Кэмпбелл, единственную, кому удается сохранять мало-мальски трезвый рассудок на этом празднике безумия.
Героиня первых двух фильмов телепортерша Сидни Кэмпбелл займется выяснением причины возникновения загадочных кругов на поле, принадлежащему Тому Логану (Чарли Шин), и фатальными последствиями просмотра смертоносных кассет. Третья часть пародирует наиболее популярные блокбастеры последнего времени: "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Матрица:перезагрузка", "Звонок", "Властелин колец" и другие.
|25 декабря 2003
|Россия
|16+
|11 декабря 2003
|Австралия
|26 февраля 2004
|Австрия
|5 февраля 2004
|Аргентина
|25 февраля 2004
|Бахрейн
|25 декабря 2003
|Беларусь
|24 декабря 2003
|Бельгия
|9 января 2004
|Бразилия
|23 января 2004
|Великобритания
|1 апреля 2004
|Венгрия
|12 марта 2004
|Венесуэла
|26 февраля 2004
|Германия
|5 марта 2004
|Греция
|2 января 2004
|Дания
|24 марта 2004
|Египет
|20 ноября 2003
|Израиль
|23 января 2004
|Ирландия
|31 октября 2003
|Исландия
|2 апреля 2004
|Испания
|20 февраля 2004
|Италия
|26 декабря 2003
|Казахстан
|24 октября 2003
|Канада
|25 августа 2004
|Кувейт
|26 декабря 2003
|Литва
|12 марта 2004
|Мексика
|18 декабря 2003
|Нидерланды
|11 декабря 2003
|Новая Зеландия
|9 января 2004
|Норвегия
|25 декабря 2003
|Панама
|19 марта 2004
|Польша
|5 февраля 2004
|Португалия
|5 марта 2004
|Румыния
|24 октября 2003
|США
|26 февраля 2004
|Словения
|24 октября 2003
|Таиланд
|20 февраля 2004
|Турция
|25 декабря 2003
|Украина
|10 декабря 2003
|Филиппины
|6 февраля 2004
|Финляндия
|24 декабря 2003
|Франция
|26 февраля 2004
|Хорватия
|25 марта 2004
|Чехия
|9 января 2004
|Чили
|26 февраля 2004
|Швейцария
|13 февраля 2004
|Швеция
|30 января 2004
|Эстония
|20 февраля 2004
|ЮАР
|15 сентября 2005
|Южная Корея
|9 октября 2004
|Япония
Энтони Андерсон — его персонаж Махалик оказался настолько популярен на тестовых показах, что для него быстро дописали и отсняли дополнительные сцены, пока фильм уже находился в пост-продакшне.