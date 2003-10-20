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Постер фильма Очень страшное кино 3
6.0
Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 3
6.0

Очень страшное кино 3

, 2003
Scary Movie 3
США / комедия / 18+
Постер фильма Очень страшное кино 3
6.0

Причины посмотреть

О фильме

Зло наступает со всех сторон: пришельцы недвусмысленно намекают, что намерены атаковать Землю, по городу гуляет видеокассета, убивающая через семь дней всех, кто ее посмотрит, но все люди заняты лишь своими личными проблемами. Вся надежда на простодушную журналистку Синди Кэмпбелл, единственную, кому удается сохранять мало-мальски трезвый рассудок на этом празднике безумия. 

Героиня первых двух фильмов телепортерша Сидни Кэмпбелл займется выяснением причины возникновения загадочных кругов на поле, принадлежащему Тому Логану (Чарли Шин), и фатальными последствиями просмотра смертоносных кассет. Третья часть пародирует наиболее популярные блокбастеры последнего времени: "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Матрица:перезагрузка", "Звонок", "Властелин колец" и другие.

В ролях

Анна Фэрис
Анна Фэрис
Синди
Чарли Шин
Чарли Шин
Том
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Эдди Гриффин
Эдди Гриффин
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Питер Бойл
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Бекка
Дженни МакКарти
Дженни МакКарти
Кейт
Джордж Карлин
Джордж Карлин
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Росс Гиггинс
Реджина Холл
Реджина Холл
Бренда Микс
Режиссер Дэвид Цукер
Сценарист Крэйг Мэйзин, Пэт Профт, Шон Уэйнс, Марлон Уайанс
Композитор Джеймс Л. Винейбл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 20 октября 2003
Дата выхода
25 декабря 2003 Россия 16+
11 декабря 2003 Австралия
26 февраля 2004 Австрия
5 февраля 2004 Аргентина
25 февраля 2004 Бахрейн
25 декабря 2003 Беларусь
24 декабря 2003 Бельгия
9 января 2004 Бразилия
23 января 2004 Великобритания
1 апреля 2004 Венгрия
12 марта 2004 Венесуэла
26 февраля 2004 Германия
5 марта 2004 Греция
2 января 2004 Дания
24 марта 2004 Египет
20 ноября 2003 Израиль
23 января 2004 Ирландия
31 октября 2003 Исландия
2 апреля 2004 Испания
20 февраля 2004 Италия
26 декабря 2003 Казахстан
24 октября 2003 Канада
25 августа 2004 Кувейт
26 декабря 2003 Литва
12 марта 2004 Мексика
18 декабря 2003 Нидерланды
11 декабря 2003 Новая Зеландия
9 января 2004 Норвегия
25 декабря 2003 Панама
19 марта 2004 Польша
5 февраля 2004 Португалия
5 марта 2004 Румыния
24 октября 2003 США
26 февраля 2004 Словения
24 октября 2003 Таиланд
20 февраля 2004 Турция
25 декабря 2003 Украина
10 декабря 2003 Филиппины
6 февраля 2004 Финляндия
24 декабря 2003 Франция
26 февраля 2004 Хорватия
25 марта 2004 Чехия
9 января 2004 Чили
26 февраля 2004 Швейцария
13 февраля 2004 Швеция
30 января 2004 Эстония
20 февраля 2004 ЮАР
15 сентября 2005 Южная Корея
9 октября 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $48 000 000
Сборы в мире $220 673 217
Производство Dimension Films, Brad Grey Pictures, Thomas FX Group
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Цитаты

Mahalik Я слышал, что Джамал с 90-й улицы смотрел эту запись на прошлой неделе, а сегодня утром проснулся мёртвым!
CJ Как, чёрт возьми, можно проснуться мёртвым?
Mahalik Потому что ты жив, когда засыпаешь.
CJ Так ты хочешь сказать, что можно лечь в постель мёртвым и проснуться живым?
Mahalik Нельзя ложиться в постель мёртвым! Это было бы избыточно.
CJ Нет, это не так, потому что можно лечь в постель и не быть мёртвым, а можно умереть и не быть в постели.
Mahalik Но ты в постели. Вот как ты и просыпаешься мёртвым в первую очередь, дурак!
CJ Чёрт! Это какое-то квантовое дерьмо, чувак! Тебе следует преподавать!

Наша рецензия

«Очень страшное кино-3» – действительно очень страшное кино. Но не в том смысле, что древний седой ужас до костей пробирает, а в том смысле, что тупое оно неимоверно. Большинство шуток в этой нескладной пародии посвящено дефекации, мочеиспусканию, извержению рвотных масс и, само собой, всему, что так или иначе связано с совокуплением. Когда первые две части «страшного кина» делали братья Уэйансы, безумные негры с весьма специфическим чувством юмора, подобный набор острот был вполне понятен. Но…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Пятница 13 - день доброты!
13 ноября 2015 00:00 Пятница 13 - день доброты! Не так страшна пятница 13, как ее малюют. Пока мир вспоминает страшные суеверия и пересматривает жуткие фильмы, оставшиеся после Хэллоуина, мы предлагаем вспомнить самые смешные страшилки. Ведь

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