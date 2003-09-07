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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Вне времени
Out of Time
Вне времени, 2003
2003 / США
7.5
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Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
криминал
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О фильме
У Мэтта-шефа полиции одна задача:успеть раскрыть двойное преступление прежде, чем он сам попадет под подозрение. Мэтт должен опередить полицию и найти убийцу.
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2003
Премьера в России
11 декабря 2003
Премьера в мире
7 сентября 2003
Возраст
16+
Режиссер
Карл Франклин
В ролях
Дензел Вашингтон
Ева Мендес
Джон Биллингсли
Роберт Бэйкер
Алекс Картер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про загадочные смерти
2 постера
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