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Out of Time

Вне времени, 2003

2003 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
У Мэтта-шефа полиции одна задача:успеть раскрыть двойное преступление прежде, чем он сам попадет под подозрение. Мэтт должен опередить полицию и найти убийцу.
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 11 декабря 2003
Премьера в мире 7 сентября 2003
Возраст 16+
Режиссер
Карл Франклин
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Ева Мендес
Ева Мендес
Джон Биллингсли
Роберт Бэйкер
Алекс Картер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вне времени 2 постера
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Вне времени
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саундтрек фильма Вне времени
Кадры из фильма Все кадры
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