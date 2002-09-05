Матсумото и Савако ещё недавно были счастливой парой и дело шло к скорой свадьбе. Но старые как мир проблемы с родителями, вечно сующимися не в свое дело, заставили молодого человека принять трагическое решение. Теперь Савако бродит в бессмысленном оцепенении, крепо привязанная к Матсумото длинной красной верёвкой. Со стороны их передвижения кажутся бесцельными. Но Матсумото и Савако ищут нечто забытое ими. Четыре времени года сменят друг друга, прежде чем их путешествие будет закончено...

Старик Хиро — босс якудзы. Он богат и окружён почтением, но болен и одинок. Тридцать лет назад он был бедным фарбичным рабочим, и любимая девушка каждый день приносила ему завтраки в парк. Но он бросил её, погнавшись за своей мечтой стать важным человеком. Теперь, 30 лет спустя, он возвращается в парк, где они когда-то встречались...

Харуна Ямагучи целые дни просиживает на пустынном пляже, глядя в море. Её прекрасное лицо полускрыто повязкой. Совсем недавно, до несчастного случая, Харуна была поп-звездой и жила в блестящем мире телевизионных шоу, в промежутках между которыми только успевала раздавать автографы. Её обожали миллионы. Нукуи, возможно, самый преданный из её поклонников. Сегодня он собирается это доказать.

Три современные истории, вдохновленные неподвластными времени эмоциями из представления изысканных кукол театра Бунраки. Три истории, связанные красотой печали. Три истории о бессмертной любви или о её невозможности.