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Постер фильма Куклы
7.3
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7.3

Куклы

, 2002
Dolls
Япония / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Куклы
7.3

О фильме

Матсумото и Савако ещё недавно были счастливой парой и дело шло к скорой свадьбе. Но старые как мир проблемы с родителями, вечно сующимися не в свое дело, заставили молодого человека принять трагическое решение. Теперь Савако бродит в бессмысленном оцепенении, крепо привязанная к Матсумото длинной красной верёвкой. Со стороны их передвижения кажутся бесцельными. Но Матсумото и Савако ищут нечто забытое ими. Четыре времени года сменят друг друга, прежде чем их путешествие будет закончено...

Старик Хиро — босс якудзы. Он богат и окружён почтением, но болен и одинок. Тридцать лет назад он был бедным фарбичным рабочим, и любимая девушка каждый день приносила ему завтраки в парк. Но он бросил её, погнавшись за своей мечтой стать важным человеком. Теперь, 30 лет спустя, он возвращается в парк, где они когда-то встречались...

Харуна Ямагучи целые дни просиживает на пустынном пляже, глядя в море. Её прекрасное лицо полускрыто повязкой. Совсем недавно, до несчастного случая, Харуна была поп-звездой и жила в блестящем мире телевизионных шоу, в промежутках между которыми только успевала раздавать автографы. Её обожали миллионы. Нукуи, возможно, самый преданный из её поклонников. Сегодня он собирается это доказать.

Три современные истории, вдохновленные неподвластными времени эмоциями из представления изысканных кукол театра Бунраки. Три истории, связанные красотой печали. Три истории о бессмертной любви или о её невозможности.

В ролях

Михо Канно
Sawako
Чиего Матсубара
Ryoko, the Woman in the Park
Тсутому Такешидж
Nukui, the Fan
Хидэтоси Нисидзима
Хидэтоси Нисидзима
Matsumoto
Татсуя Михаси
Hiro, the Boss
Кёко Фукада
Haruna Yamaguchi, the Pop Star
Кайоко Кишимото
Haruna's Aunt
Кандзи Цуда
Young Hiro
Юко Дайке
Young Ryoko
Рен Осуги
Haruna's Manager
Режиссер Такеши Китано
Сценарист Такеши Китано
Композитор Дзё Хисаиси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 5 сентября 2002
Дата выхода
1 мая 2003 Россия 12+
1 мая 2003 Беларусь
30 октября 2003 Германия
1 мая 2003 Казахстан
10 апреля 2003 Нидерланды
5 сентября 2002 США
1 мая 2003 Украина
24 октября 2003 Южная Корея
12 октября 2002 Япония
Сборы в мире $5 405 725
Производство Bandai Visual Company, Office Kitano, TV Tokyo
Другие названия
Dôruzu, Dolls, Lutke, Bábok, Bebekler, Dolls - Marionetas, Dolls（ドールズ）, Lalki, Lėlės, Κούκλες, Куклы, ドールズ, Kuklalar, Takeshi Kitanos Dolls, 돌스

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Какой жесткий фильм. Нет фирменной китановской иронии, и совсем нет любви. У персонажей только банальная и ненормальная зависимость друг от друга.… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Это последний фильм Такеши Китано, в котором звучит музыка Джо Хисаиши. Китано утверждал, что стало слишком дорого нанимать Хисаиши для работы над саундтреками, в то время как Хисаиши говорил, что ему не понравился сценарий фильма. На самом деле между ними произошёл спор из‑за некоторых фрагментов, которые не были включены в саундтрек, и о том, где разместить остальные музыкальные номера в фильме. С тех пор они больше не работали вместе.

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