Танцующая в темноте, 2000

Сельма Жескова, иммигрантка из Чехословакии, и ее малолетний сын Джин живут в США в арендованном трейлере, принадлежащем Биллу и Линде Хьюстон, шерифу города. У Сельмы есть небольшая группа друзей, которые заботятся о ней, в том числе ее наперсница Кэти и Джефф, который хочет быть ее парнем. Только Кэти знает, что Сельма больна и постепенно слепнет. Она уже почти ничего не видит, но этого достаточно, чтобы выполнять работу и накопить денег на операцию для Джина, когда он тоже начнет слепнуть. Их мирный уклад жизни меняется, когда Билл крадет накопленные Сельмой деньги. Чтобы вернуть их, героиня готова пойти на все…