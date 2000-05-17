Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Танцующая в темноте Танцующая в темноте
Киноафиша Фильмы Танцующая в темноте
Dancer in the Dark

Танцующая в темноте, 2000

2000 / Дания / Германия / Нидерланды / США / Великобритания / Франция / Швеция / Финляндия / Исландия / Норвегия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сельма Жескова, иммигрантка из Чехословакии, и ее малолетний сын Джин живут в США в арендованном трейлере, принадлежащем Биллу и Линде Хьюстон, шерифу города. У Сельмы есть небольшая группа друзей, которые заботятся о ней, в том числе ее наперсница Кэти и Джефф, который хочет быть ее парнем. Только Кэти знает, что Сельма больна и постепенно слепнет. Она уже почти ничего не видит, но этого достаточно, чтобы выполнять работу и накопить денег на операцию для Джина, когда он тоже начнет слепнуть. Их мирный уклад жизни меняется, когда Билл крадет накопленные Сельмой деньги. Чтобы вернуть их, героиня готова пойти на все…

  • Режиссер фильма Ларс фон Триер признавался, что каждое утро перед съемками Бьорк, сыгравшая Сельму, говорила: «Мистер фон Триер, я вас презираю» и плевала в него. На то, чтобы убедить ее на участие в этом проекте, у Триера ушел целый год. 
  • В одной из сцен в начале фильма можно увидеть женщину с двумя младенцами на руках. Это Бенте, жена режиссера, и двое их сыновей-близнецов. Триер изначально вырезал эти маленькие камео из фильма, но снова вставил их после протестов жены.
  • Фильм задумывался как деконструкция мюзикла, так как все музыкальные номера происходят только в голове Сельмы и никак не влияют на сюжет. 

Америка 60-х. На маленьком заводе работает эмигрантка, мать-одиночка по имени Сельма. Единственное, что скрашивает ее будни — страстное увлечение мюзиклами. Сельма почти слепа, и с каждым днем ее зрение становится все хуже. Одна в чужой стране... за работу платят гроши, а сыну тоже грозит слепота. Из года в год, отказывая себе во всем, Сельма копит деньги ему на операцию. И когда встает выбор между спасением ее жизни и здоровьем ребенка, Сельма предпочитает спасти сына. Ведь жизнь, которую нельзя увидеть, — хуже, чем смерть.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 22 декабря 2003
Премьера в мире 17 мая 2000
Возраст 18+
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Бьорк
Бьорк
Катрин Денев
Катрин Денев
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Джоэл Грей
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы с плохим концом Фильмы с плохим концом
Постер фильма Танцующая в темноте 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
От Эминема до Гарри Стайлса: критики назвали 10 лучших ролей, сыгранных музыкантами в кино «Звезда родилась», главную роль в которой играет певица Леди Гага, продолжает покорять мировой бокс-офис и зарабатывать миллионы долларов в прокате, а кинокритики, тем временем, решили вспомнить
Написать
17 октября 2018 00:05
«Зеркало» и «Танцующую в темноте» покажут в рамках проекта «Синематека Искусство Кино» Начинаются показы и лекции от проекта журнала «Искусство Кино» – «Синематека Искусство Кино», цель которого в возвращении любителей авторского кино к дискуссиям и
Написать
23 сентября 2017 15:16
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши