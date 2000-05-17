Танцующая в темноте, 2000

Сельма Жескова, иммигрантка из Чехословакии, и ее малолетний сын Джин живут в США в арендованном трейлере, принадлежащем Биллу и Линде Хьюстон, шерифу города. У Сельмы есть небольшая группа друзей, которые заботятся о ней, в том числе ее наперсница Кэти и Джефф, который хочет быть ее парнем. Только Кэти знает, что Сельма больна и постепенно слепнет. Она уже почти ничего не видит, но этого достаточно, чтобы выполнять работу и накопить денег на операцию для Джина, когда он тоже начнет слепнуть. Их мирный уклад жизни меняется, когда Билл крадет накопленные Сельмой деньги. Чтобы вернуть их, героиня готова пойти на все…
Америка 60-х. На маленьком заводе работает эмигрантка, мать-одиночка по имени Сельма. Единственное, что скрашивает ее будни — страстное увлечение мюзиклами. Сельма почти слепа, и с каждым днем ее зрение становится все хуже. Одна в чужой стране... за работу платят гроши, а сыну тоже грозит слепота. Из года в год, отказывая себе во всем, Сельма копит деньги ему на операцию. И когда встает выбор между спасением ее жизни и здоровьем ребенка, Сельма предпочитает спасти сына. Ведь жизнь, которую нельзя увидеть, — хуже, чем смерть.