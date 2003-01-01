Ахмета постигла трагедия – беспощадный сель смел без остатка его родное горное селение, уничтожив всех в нем живущих. Погибли и близкие Ахмета. Он один из семьи остался жив, так как пас овец высоко в горах. Потеряв все: родной дом, отца, мать, Ахмет понимает, что одному ему жить невозможно, и он решает поехать в Москву, разыскать там единственного кровного родственника – двоюродного брата. Ахмет, «лицо кавказской национальности», никогда не покидавший родных мест, впервые лицом к лицу столкнулся с огромной Россией.
|1 января 2003
|Россия
|12+
|19 марта 2003
|Казахстан
|19 марта 2003
|Украина