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Киноафиша Фильмы Сель

Сель

Sel' 18+
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О фильме

Ахмета постигла трагедия – беспощадный сель смел без остатка его родное горное селение, уничтожив всех в нем живущих. Погибли и близкие Ахмета. Он один из семьи остался жив, так как пас овец высоко в горах. Потеряв все: родной дом, отца, мать, Ахмет понимает, что одному ему жить невозможно, и он решает поехать в Москву, разыскать там единственного кровного родственника – двоюродного брата. Ахмет, «лицо кавказской национальности», никогда не покидавший родных мест, впервые лицом к лицу столкнулся с огромной Россией.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Дата выхода
1 января 2003 Россия 12+
19 марта 2003 Казахстан
19 марта 2003 Украина
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Sel', Сель
Режиссер
Ярополк Лапшин
В ролях
Аслан-Бек Галаов
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Юрий Алексеев
Анна Назарова
Анна Назарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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