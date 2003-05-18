Отзывы о фильме
Сорвать крупный куш в одиночку почти невозможно. Для этого нужна многоходовая афера. Вот и сейчас кое-кто задумал невероятное: большую игру против легендарного Стивенса! Итак, гений махинаций Чарли Миллер, карточный виртуоз Вернон и шулер Ларри Дженнингс встретились не случайно. Для каждого из них обман — и средство и угроза. Ведь в преступном мире цена жизни ничтожно мала по сравнению с суммами чьих-то потерь!
|21 июня 2003
|Россия
|16+
|18 мая 2003
|Германия
|21 июня 2003
|Казахстан
|26 сентября 2003
|Литва
|18 мая 2003
|США
|21 июня 2003
|Украина
|14 июля 2004
|Франция