Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ловкие руки
Постер фильма Ловкие руки
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ловкие руки

Ловкие руки

Shade 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сорвать крупный куш в одиночку почти невозможно. Для этого нужна многоходовая афера. Вот и сейчас кое-кто задумал невероятное: большую игру против легендарного Стивенса! Итак, гений махинаций Чарли Миллер, карточный виртуоз Вернон и шулер Ларри Дженнингс встретились не случайно. Для каждого из них обман — и средство и угроза. Ведь в преступном мире цена жизни ничтожно мала по сравнению с суммами чьих-то потерь!

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 18 мая 2003
Дата выхода
21 июня 2003 Россия 16+
18 мая 2003 Германия
21 июня 2003 Казахстан
26 сентября 2003 Литва
18 мая 2003 США
21 июня 2003 Украина
14 июля 2004 Франция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $459 098
Производство Cobalt Media Group, Hammond Entertainment, Judgement Pictures
Другие названия
Shade, A nagy trükk, Heißes Spiel in Las Vegas, Hráci, Les maîtres du jeu, Mokherkhebuli khelebi, Mưu Cao Họa Sâu, Os Profissionais do Jogo, Pokeris, Pokerzyści, Pokker, Shade - Älä usko silmiäsi, Shade - Carta vincente, Shade - Il grande colpo, Shade - Nos Bastidores do Jogo, Shade: Juego de asesinos, Shade: La sombra del juego, Sjena, To kare tis apatis, Zaklon, Το καρέ της απάτης, Ловки ръце, Ловкие руки, Спритні руки, シェイド, 席維斯史特龍之至尊賭王, 至尊賭王
Режиссер
Дэмиан Ниман
В ролях
Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ловкие руки
Забойный реванш 6.6
Забойный реванш (2014)
Неудержимый 6.6
Неудержимый (2012)
Везунчик 6.4
Везунчик (2007)
Афера 6.3
Афера (2003)
Детоксикация 5.3
Детоксикация (2002)
Ангел мести 5.8
Ангел мести (2002)
Гонщик 4.5
Гонщик (2001)
Убрать Картера 5.9
Убрать Картера (2000)
Дневной свет 6.0
Дневной свет (1996)
Наемные убийцы 6.4
Наемные убийцы (1995)
Специалист 5.6
Специалист (1994)
Адская кухня 6.3
Адская кухня (1978)
Фильм находится в подборках
Фильмы про карточные игры Фильмы про карточные игры
Фильмы про казино Фильмы про казино

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ловкие руки - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ловкие руки

Похожие фильмы онлайн

Неудержимый
 
Афера
 
Тюряга
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше