Фильм основан на реальных событиях 30-х годов, описанных в книге Лоры Хилленбранд "Сухарь: Легенда Америки".

Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много... На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок. Ее жокей Ред Поллард – слепнущий чемпион по боксу в супер-легком весе. Ее тренер – Том Смит, бывший цирковой силач по кличке "Разрушитель мустангов". А хозяин лошадки – Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Но пока вся страна с живым интересом следит за восхождением Фаворита. Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек Военного Адмирала, и добиться титула "Лучшая Лошадь"-1938.