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Постер фильма Фаворит
7.2
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7.2

Фаворит

, 2003
Seabiscuit
США / драма / 18+
Постер фильма Фаворит
7.2

Причины посмотреть

О фильме

Действие происходит во времена Великой депрессии. Автопроизводитель Чарльз Ховард пытается восстановить свою жизнь после смерти своего единственного ребенка и разрыва своего первого брака. Сейчас Чарльз живет со второй женой Марселой и пытается попасть в большие скачки вместе с командой неудачников, которые также преследуют свои мечты. Тренер Том Смит, у которого есть способность определять возможности лошадей, выбирает Сухаря, маленького, низкого и слегка хромого. Но за его невзрачной внешностью Том увидел нечто, что сделает его победителем, если только Сухарь сможет отучиться от преследующих его с самого рождения неудач…

Фильм основан на реальных событиях 30-х годов, описанных в книге Лоры Хилленбранд "Сухарь: Легенда Америки".

Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много... На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок. Ее жокей Ред Поллард – слепнущий чемпион по боксу в супер-легком весе. Ее тренер – Том Смит, бывший цирковой силач по кличке "Разрушитель мустангов". А хозяин лошадки – Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Но пока вся страна с живым интересом следит за восхождением Фаворита. Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек Военного Адмирала, и добиться титула "Лучшая Лошадь"-1938.

В ролях

Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Ред Поллард
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Чарльз Говард
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Марсела Ховард
Крис Купер
Крис Купер
Том Смит
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Гэри Стивенс
Крис МакКэррон
Дэвид Маккалоу
Нарратор
Пол Винсент О’Коннор
Bicycle Supervisor
Майкл Инсайн
Steamer Owner
Джеймс Кин
Car Customer
Валери Маффи
Энни Ховард
Режиссер Гэри Росс
Сценарист Лаура Хилленбранд, Гэри Росс
Композитор Рэнди Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 26 сентября 2003
Премьера в мире 22 июля 2003
Дата выхода
31 июля 2003 Россия 12+
2 августа 2003 Австралия
31 июля 2003 Беларусь
7 ноября 2003 Великобритания
25 сентября 2003 Германия
30 января 2004 Греция
31 октября 2003 Италия
31 июля 2003 Казахстан
17 октября 2003 Литва
4 марта 2004 Нидерланды
22 июля 2003 США
31 июля 2003 Украина
8 октября 2003 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $87 000 000
Сборы в мире $148 336 445
Производство Universal Pictures, DreamWorks Pictures, Spyglass Entertainment
Другие названия
Seabiscuit, Alma de héroes, Alma de héroe, Фаворит, Cursa secolului, Favoritas, Mit dem Willen zum Erfolg, Nascido Para Ganhar, Niepokonany Seabiscuit, Pur sang: la légende de Seabiscuit, Seabiscuit - Amerikkalainen legenda, Seabiscuit - Dupot koní, Seabiscuit - Un mito senza tempo, Seabiscuit, más allá de la leyenda, Seabiscuit: Alma de Herói, To megalo favori, Utrka života, Vágta, Zafer Yolu, Το μεγάλο φαβορί, Воля за победа, सीबिस्किट, シービスケット, 奔腾年代, 奔騰年代, אגדה אמריקנית: סיביסקיט, Pur Sang, la légende de Seabiscuit, Seabiscuit - Alma de Herói

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
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Обновлено 10 марта 2021
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саундтрек фильма Фаворит
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