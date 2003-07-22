Действие происходит во времена Великой депрессии. Автопроизводитель Чарльз Ховард пытается восстановить свою жизнь после смерти своего единственного ребенка и разрыва своего первого брака. Сейчас Чарльз живет со второй женой Марселой и пытается попасть в большие скачки вместе с командой неудачников, которые также преследуют свои мечты. Тренер Том Смит, у которого есть способность определять возможности лошадей, выбирает Сухаря, маленького, низкого и слегка хромого. Но за его невзрачной внешностью Том увидел нечто, что сделает его победителем, если только Сухарь сможет отучиться от преследующих его с самого рождения неудач…
Фильм основан на реальных событиях 30-х годов, описанных в книге Лоры Хилленбранд "Сухарь: Легенда Америки".
Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много... На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок. Ее жокей Ред Поллард – слепнущий чемпион по боксу в супер-легком весе. Ее тренер – Том Смит, бывший цирковой силач по кличке "Разрушитель мустангов". А хозяин лошадки – Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Но пока вся страна с живым интересом следит за восхождением Фаворита. Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек Военного Адмирала, и добиться титула "Лучшая Лошадь"-1938.
|31 июля 2003
|Россия
|12+
|2 августа 2003
|Австралия
|31 июля 2003
|Беларусь
|7 ноября 2003
|Великобритания
|25 сентября 2003
|Германия
|30 января 2004
|Греция
|31 октября 2003
|Италия
|31 июля 2003
|Казахстан
|17 октября 2003
|Литва
|4 марта 2004
|Нидерланды
|22 июля 2003
|США
|31 июля 2003
|Украина
|8 октября 2003
|Франция
War Admiral был сыгран одним из его потомков, мерином по кличке Verboom.