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Поющий детектив Поющий детектив
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The Singing Detective

Поющий детектив, 2003

2003 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Дэн Дарк, автор дешевого криминального чтива, прикованный к больничной койке редким кожным заболеванием, пытается отвлечься, воображая себя бесстрашным героем своих «черных» детективов. Но коварный недуг играет с его разумом злые шутки.

Мало того, что все окружающие его люди имеют странную привычку внезапно исполнять перед ним эстрадные хиты прошлых лет, так теперь Дэн подозревает, что его жена вместе с незнакомцем из его грез намерена украсть у него пропавший сценарий фильма "Поющий детектив".

И хотя Дарк постепенно идет на поправку, реальность окончательно смешивается с выдумкой, когда злодеи из его фантазий врываются в его настоящую жизнь. Это безумие доконает Дэна, если он не сумеет побороть его любыми средствами.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 17 января 2003
Премьера в мире 17 января 2003
Возраст 16+
Режиссер
Кит Гордон
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Робин Райт
Робин Райт
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поющий детектив 3 постера
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