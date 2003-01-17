Поющий детектив, 2003

Дэн Дарк, автор дешевого криминального чтива, прикованный к больничной койке редким кожным заболеванием, пытается отвлечься, воображая себя бесстрашным героем своих «черных» детективов. Но коварный недуг играет с его разумом злые шутки.



Мало того, что все окружающие его люди имеют странную привычку внезапно исполнять перед ним эстрадные хиты прошлых лет, так теперь Дэн подозревает, что его жена вместе с незнакомцем из его грез намерена украсть у него пропавший сценарий фильма "Поющий детектив".



И хотя Дарк постепенно идет на поправку, реальность окончательно смешивается с выдумкой, когда злодеи из его фантазий врываются в его настоящую жизнь. Это безумие доконает Дэна, если он не сумеет побороть его любыми средствами.