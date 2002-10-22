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Корабль-призрак Корабль-призрак
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Ghost Ship

Корабль-призрак, 2002

2002 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обнаружив пропавшее без вести еще в 1962 году пассажирское судно, плывущее по течению Берингова моря, группа спасателей заявляет, что это судно принадлежит им. Как только герои начинают буксировать корабль-призрак к гавани, происходит серия странных происшествий, и группа оказывается в ловушке внутри корабля, в котором, как они вскоре узнают, живет демоническое существо, жаждущее отомстить за причиненные ему страдания. Смогут ли герои выбраться с корабля живыми? 

  • Сцена на носовой части, где танцевали капитан и пассажиры, и сцена в бальном зале были обычной традицией в то время, когда близилось завершение трансатлантического плавания. Обычно они проводились по мере приближения корабля к концу рейса, недалеко от берега, и такие балы назывались капитанскими балами.
  • Многие сцены из фильма были сняты на борту корабля «Королева Мария», когда она пришвартовалась в Лонг-Бич, Калифорния, и использовалась в качестве отеля.
  • Дизайн корабля «Антонии Граца» был смоделирован по образцу «Андреа Дориа», реального итальянского океанского лайнера, который также постигла трагическая судьба: он затонул в 1950-х годах после столкновения с другим лайнером. 
  • Это первый фильм Dark Castle Entertainment, основанный на оригинальной концепции: первоначально идея компании заключалась в ремейке, но в итоге ему на смену пришел оригинальный и совершенно новый сюжет. 

1962 год. Итальянский пассажирский лайнер "Антония Граза" - символ послевоенной роскоши бороздит водные просторы. Сотни его богатых пассажиров танцуют ночь напролет, забывая о существовании другого мира. Но вдруг, бесследно судно исчезает, и никто не может понять причин этой таинственной трагедии.

2002 год. Находясь в Беринговом море, пилот из команды спасения, занятый выполнением очередной операции, неожиданно замечает крупное судно, очевидно брошенное много лет назад. Его команда отправляется на поиски странного корабля, и вскоре находит то, что осталось от "Антония Граза". Когда-то величайший круизный лайнер в мире превратился в жуткую ржавую рухлядь, плывущую по течению. Но никто не может понять, откуда и почему именно здесь по истечении стольких лет появилось судно. Команда спасения вынуждена оставить свою лодку, чтобы переправить старинное судно в порт и уже там выяснить о причинах вызвавших таинственное исчезновение корабля. Но какая-то темная сила не дает команде добиться намеченной цели: один за другим начинают погибать члены экипажа. Вскоре в живых остается лишь одна участница этой опасной экспедиции. Ей помогает маленькая девочка, погибшая в ту страшную ночь 1962 года. Они вместе должны противостоять тому неизведанному, а потому еще более беспощадному злу, которое таится в трюмах...

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 13 марта 2003
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 22 октября 2002
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Стив Бек
В ролях
Рон Элдард
Рон Элдард
Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон
Исайя Вашингтон
Исайя Вашингтон
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Карл Урбан
Карл Урбан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Корабль-призрак 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Glen от 12/10/2012 - 13:50:28

страшный фильм. Эмили Браунинг тут совсем девочка, а роль хорошая, молодчина. Судья Дредд… Читать дальше…
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саундтрек фильма Корабль-призрак
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