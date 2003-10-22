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Невезучие
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Невезучие, 2003

2003 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
"Крепкий орешек" Руби успел спрятать награбленные деньги, но угодил в тюрьму, где познакомился с болтливым верзилой Квентином. Несравненной парочке надо придумать, как выбраться на волю. А Руби найти своих партнеров по преступлению, чтобы отомстить за смерть возлюбленной и успеть вытащить деньги из тайника...
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 25 декабря 2003
Премьера в мире 22 октября 2003
Режиссер
Франсис Вебер
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Жан Рено
Жан Рено
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Ришар Берри
Ришар Берри
Леонор Варела
Леонор Варела
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Невезучие 2 постера
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Наша рецензия
Франсис Вебер, автор знаменитых комедий с Ришаром и Депардьё («Папаши», «Беглецы», «Невезучие») и просто с Ришаром («Игрушка»), сочинил новую историю. Название ее звучит знакомо для русского уха, хотя эта знакомость и ошибочна: старый фильм «Невезучие» 1981 года про частного детектива и его незадачливого напарника на самом деле переводился с французского как «Приманка», а заглавие нового фильма означает «Заткнись!». На фоне чудаковатых и неуклюжих героев Ришара Депардьё играл брутального…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия 9 сентября на ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club. Мы поговорили с одним из резидентов Андреем Бебуришвили о его предпочтениях, но не в юморе, а в кино.    
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12 сентября 2022 11:50
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