Невезучие, 2003

Наша рецензия

Франсис Вебер, автор знаменитых комедий с Ришаром и Депардьё («Папаши», «Беглецы», «Невезучие») и просто с Ришаром («Игрушка»), сочинил новую историю. Название ее звучит знакомо для русского уха, хотя эта знакомость и ошибочна: старый фильм «Невезучие» 1981 года про частного детектива и его незадачливого напарника на самом деле переводился с французского как «Приманка», а заглавие нового фильма означает «Заткнись!». На фоне чудаковатых и неуклюжих героев Ришара Депардьё играл брутального…