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Постер фильма Ограбление по-итальянски
7.2
Ограбление по-итальянски - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ограбление по-итальянски
7.2

Ограбление по-итальянски

, 2003
The Italian Job
США, Франция, Великобритания / драма, приключения, криминал, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ограбление по-итальянски
7.2
Ограбление по-итальянски - Трейлер
Ограбление по-итальянски  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Во главе с Джоном Бриджером и Чарли Крокером команда грабителей собирается для последнего, самого дерзкого дела, чтобы украсть золотые слитки на 35 миллионов долларов из тщательно охраняемого сейфа в Венеции. После успешного завершения ограбления Стив, движимый жадностью, решает забрать золото себе и уничтожить оставшихся членов группы. Считая команду мертвой, он возвращается в Лос-Анджелес с золотом. Чарли и другие выжившие после предательства следуют за Стивом, чтобы отомстить. Чарли обращается за помощью к дочери Бриджера, Стелле. Смогут ли герои ограбить грабителя и вернуть себе золото, попутно насладившись местью? 

Группа первоклассных воров и авантюристов подстраивает величайшую автомобильную пробку в истории Лос-Анджелеса ради огромного куша в золотых слитках.

В ролях

Марк Уолберг
Марк Уолберг
Чарли Крокер
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Стелла Бриджер
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Джон Бриджер
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Красавчик Роб
Сет Грин
Сет Грин
Лайл
Мос Деф
Левое Ухо
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Стив
Фаусто Каллегарини
Italian Guard
Фрэнки Джи
Саймон Ри
Келли Брук
Олек Крупа
Олек Крупа
Режиссер Ф. Гэри Грей
Сценарист Трой Кеннеди-Мартин, Донна Пауэрс, Уэйн Пауэрс
Композитор Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 22 февраля 2020
Премьера в мире 21 июня 2003
Дата выхода
18 сентября 2003 Россия 12+
21 августа 2003 Австралия
14 ноября 2003 Австрия
9 октября 2003 Аргентина
3 сентября 2003 Бахрейн
18 сентября 2003 Беларусь
17 сентября 2003 Бельгия
19 сентября 2003 Болгария
3 октября 2003 Бразилия
19 сентября 2003 Великобритания
9 октября 2003 Венгрия
25 марта 2004 Вьетнам
13 ноября 2003 Германия
4 сентября 2003 Гонконг
24 октября 2003 Греция
8 августа 2003 Дания
4 сентября 2003 Израиль
19 сентября 2003 Ирландия
5 сентября 2003 Исландия
26 сентября 2003 Испания
11 июля 2003 Италия
19 сентября 2003 Казахстан
4 ноября 2003 Кувейт
19 декабря 2003 Латвия
21 ноября 2003 Литва
19 сентября 2003 Люксембург
22 августа 2003 Мексика
3 сентября 2003 Нидерланды
21 августа 2003 Новая Зеландия
26 сентября 2003 Норвегия
26 сентября 2003 Панама
11 сентября 2003 Перу
26 сентября 2003 Польша
26 сентября 2003 Португалия
19 сентября 2003 Румыния
29 августа 2003 США
18 сентября 2003 Словения
19 сентября 2003 Тайвань
10 октября 2003 Турция
18 сентября 2003 Украина
3 сентября 2003 Филиппины
19 сентября 2003 Финляндия
17 сентября 2003 Франция
11 сентября 2003 Чехия
22 августа 2003 Швейцария
19 сентября 2003 Швеция
21 ноября 2003 Эстония
3 октября 2003 Южная Корея
21 июня 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $176 070 171
Производство Paramount Pictures, De Line Pictures, Mestiere Cinema
Другие названия
The Italian Job, La estafa maestra, The Italian Job - Jagd auf Millionen, Braquage à l'italienne, Az olasz meló, Dobar posao u Italiji, Itaalia rööv, Italijanska misija, Itālijas variants, Itališkas apiplešimas, İtalyan İşi, Jaf in stil italian, Listeia ala italika, Loupež po italsku, Lúpež po taliansky, Mini mini daisakusen, Phi Vụ Cuối Cùng (Kẻ Phản Bội), Um Golpe em Itália, Uma Saída de Mestre, Un boulot à l'italienne, Włoska robota, Ληστεία αλά ιταλικά, Италианска афера, Ограбление по-итальянски, Пограбування по-італійськи, Посао у Италији, चोर पे चोर, ミニミニ大作戦, 偷天换日, 偷天換日, Italijanski posao, Ogrableniye po-ital'yanski, Italianska afera, Listeía alá Italiká, Phi Vụ Hoàn Hảo, Pohrabuvannya po-italiysʹky, 天罗盗网, 天羅盜網

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

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Ограбление по-итальянски - Трейлер
Ограбление по-итальянски Трейлер
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саундтрек фильма Ограбление по-итальянски

Цитаты

Steve Ты всё ещё мне не доверяешь?
Stella Я доверяю всем. Но не доверяю дьяволу внутри них.
Steve Интересная фраза. Очень притягательная. Я знал одного парня, который это говорил. Он говорил это всё время. На самом деле, он говорил это ровно так.

Наша рецензия

«Ограбление по-итальянски» - это ремейк фильма 1969 года с Майклом Кейном. И если в оригинальной версии ставка делалась на комедию положений, то здесь все замешено на гонках и динамике. Главную роль Чарли Крокера исполняет Марк Уолберг, который вместе со своей шайкой задумал ограбить предателя Стива (Эдвард Нортон). Это уже не простое ограбление, а воровство у вора. Как сказал один из героев, в этом деле чувства - помеха. Но у этого ограбление главная цель не жажда наживы, а месть за убитого…

Отзывы о фильме

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Интересные факты

В интервью Джейсон Стэйтем говорил, что помимо курса трюкового вождения, который прошли все, он получил двухдневные уроки вождения у Деймон Хилл, британского бывшего чемпиона мира в Формуле-1. Однако все члены актёрского состава признавали, что Шарлиз Терон безусловно была лучшим водителем среди них.

Новости о фильме

Зак Снайдер ответил, какие фильмы об ограблениях повлияли на «Армию мертвецов»
27 апреля 2021 12:20 Зак Снайдер ответил, какие фильмы об ограблениях повлияли на «Армию мертвецов» Без друзей Оушена не обошлось.
«Просто оскорбительно»: Шарлиз Терон «унизили» на съемках «Ограбления по-итальянски»
27 июля 2020 14:38 «Просто оскорбительно»: Шарлиз Терон «унизили» на съемках «Ограбления по-итальянски» Создатели картины решили, что актриса водит авто гораздо хуже коллег мужского пола.

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