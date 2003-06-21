Во главе с Джоном Бриджером и Чарли Крокером команда грабителей собирается для последнего, самого дерзкого дела, чтобы украсть золотые слитки на 35 миллионов долларов из тщательно охраняемого сейфа в Венеции. После успешного завершения ограбления Стив, движимый жадностью, решает забрать золото себе и уничтожить оставшихся членов группы. Считая команду мертвой, он возвращается в Лос-Анджелес с золотом. Чарли и другие выжившие после предательства следуют за Стивом, чтобы отомстить. Чарли обращается за помощью к дочери Бриджера, Стелле. Смогут ли герои ограбить грабителя и вернуть себе золото, попутно насладившись местью?
Группа первоклассных воров и авантюристов подстраивает величайшую автомобильную пробку в истории Лос-Анджелеса ради огромного куша в золотых слитках.
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В интервью Джейсон Стэйтем говорил, что помимо курса трюкового вождения, который прошли все, он получил двухдневные уроки вождения у Деймон Хилл, британского бывшего чемпиона мира в Формуле-1. Однако все члены актёрского состава признавали, что Шарлиз Терон безусловно была лучшим водителем среди них.