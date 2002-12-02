Джессика Спенсер Джессика Спенсер, Эйприл: Мальчики — это обманщики и лжецы, они просто позор. Они скажут тебе всё, чтобы добраться до второго этапа... мяча, бейсбольного мяча, он думает, что забьёт. Если ты позволишь ему зайти слишком далеко, то ты — шл... цветы, геолог изучает камни. Единственное, что парень хочет от тебя — это место, куда положить свой х... жуки, жуки, бабочки и насекомые. Ничто не делает его счастливее, чем огромная пара ж... и акробатов, танцующий медведь по имени Чак. Всё, что хотят парни — это... забудь, не повезло.