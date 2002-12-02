Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цыпочка

, 2002
The Hot Chick
США / комедия, сказка / 18+
О фильме

Однажды проснувшись, популярная, но довольно неприятная в общении примадонна средней школы (Рэйчел МакАдамс), понимает, что она стала … 30-летним мужчиной, мягко выражаясь, совсем не фотомодельного вида (Роб Шнайдер). Во время того, как она пробует выяснить, почему это случилось и как, черт возьми, она может вернуть свой прежний облик, девушка начинает понимать насколько поверхностной и недалекой она была раньше.

В ролях

Роб Шнайдер
Адам Сэндлер
Рэйчел МакАдамс
Анна Фэрис
Эндрю Кигэн
Мэттью Лоуренс
Режиссер Том Брейди
Сценарист Том Брейди, Роб Шнайдер
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 2 декабря 2002
Дата выхода
10 апреля 2003 Россия 16+
1 января 2003 Австралия
15 мая 2003 Австрия
10 апреля 2003 Беларусь
28 февраля 2003 Болгария
9 мая 2003 Бразилия
23 мая 2003 Великобритания
15 мая 2003 Венгрия
6 марта 2003 Гонконг
9 мая 2003 Греция
10 декабря 2003 Египет
23 мая 2003 Ирландия
1 января 2003 Исландия
14 марта 2003 Испания
1 августа 2003 Италия
11 апреля 2003 Казахстан
13 декабря 2002 Канада
7 февраля 2003 Литва
28 марта 2003 Мексика
13 марта 2003 Нидерланды
30 мая 2003 Норвегия
17 апреля 2003 Перу
16 мая 2003 Португалия
13 декабря 2002 США
8 мая 2003 Словакия
13 декабря 2002 Тайвань
11 июля 2003 Турция
10 апреля 2003 Украина
29 января 2003 Филиппины
20 марта 2003 Чехия
30 мая 2003 Швеция
28 февраля 2003 Эстония
25 апреля 2003 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $34 000 000
Сборы в мире $54 639 553
Производство Touchstone Pictures, Happy Madison Productions
Другие названия
The Hot Chick, Este cuerpo no es mío, Hot Chick - Verrückte Hühner, Miss populaire, ¡Este cuerpo no es el mío!, Ateşli piliç, Garota Veneno, Gorąca laska, Hot Chick - Kaunotar ja könsikäs, Hot Chick - Una bionda esplosiva, Kafti kai... antras, Karšta pupytė, Karstās čiksas, Kuum tibi, Miss Popularity, Pravi komad, Puicuța cu cocoșel/Am fost odată sexy, Sự Hoán Đổi Kỳ Diệu, Tökös csaj, Um Corpo Perfeito, Une nana au poil, Vroca bejba, Zába k zulíbání, Zgodna ženska, Καυτή και... άντρας, Горещо маце, Ціпонька, Цыпочка, ホット・チック, 小姐好辣

Рейтинг фильма

23 голоса
5.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2976 В жанре «комедия»  794 В жанре «сказка»  82 В фильмах США  1802 В фильмах 2002 года  23

Цитаты

Джессика Спенсер Джессика Спенсер, Эйприл: Мальчики — это обманщики и лжецы, они просто позор. Они скажут тебе всё, чтобы добраться до второго этапа... мяча, бейсбольного мяча, он думает, что забьёт. Если ты позволишь ему зайти слишком далеко, то ты — шл... цветы, геолог изучает камни. Единственное, что парень хочет от тебя — это место, куда положить свой х... жуки, жуки, бабочки и насекомые. Ничто не делает его счастливее, чем огромная пара ж... и акробатов, танцующий медведь по имени Чак. Всё, что хотят парни — это... забудь, не повезло.

Наша рецензия

Как-то везет мне в последнее время на девчачьи фильмы и вот опять молодежная комедия вроде, а все приколы и сюжет построены с женской точки зрения и, наверное, для женщин. Короче феминизм шагает по планете. Фабула фильма проста и стара как сам кинематограф, что будет, если разум женщины поселить в тело мужчины и наоборот разум мужчины в тело женщины. Не смотря на то, что большое количество таких лент доказало, что получается полный бардак Голливуд продолжает экспериментировать.  На этот…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино

Интересные факты

Адам Сэндлер: В роли Mambuza Bongo Guy. Роль Сэндлера в значительной степени основана на образе хиппи-клерка, которого Роб Шнайдер сыграл в скетче «Субботним вечером в прямом эфире» (1975); его коронная фраза была «Ты кладёшь травку туда». Сцена была снята на восьмой день съёмок.

В СССР скорлупу собирали ведрами и никогда не выбрасывали: узнала зачем — теперь делаю так же (настоящее «золото» для огорода)
Длинные майские отменили — и это окончательное решение: вот как теперь выглядит календарь рабочих дней
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
Одной цитатой о молодости Раневская одернула всех, кто боится стареть: запомните, пока не поздно
Эта российская комедия обязательна к просмотру фанатам «Мы – Миллеры»: «восточные сказки» вместо шуток про Снуп Догга
Запретил показывать и считал пропагандистским: только за один свой фильм Леониду Гайдаю было стыдно до самой смерти
«Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» – тест появился новый теперь: вспомните 5 фильмов СССР по песням
Не поверите, но в конце 80-х Том Круз тайно приезжал в СССР: ел борщ, «пил до дна» и гонял по деревне на «Жигулях»
Фанатели по советским ужастикам? Для вас тест: вспомните 5 фильмов лишь по одному кадру
Что значит «Интерстеллар»? Зрители принесли фильму $773 млн, а вот на вопрос ответят не все – объясняем
Золотые драконы и небесные титаны: Netflix нашел идеальную замену позорному «Ведьмаку» с Хемсвортом – будет эпик даже без Кавилла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше