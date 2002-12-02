Однажды проснувшись, популярная, но довольно неприятная в общении примадонна средней школы (Рэйчел МакАдамс), понимает, что она стала … 30-летним мужчиной, мягко выражаясь, совсем не фотомодельного вида (Роб Шнайдер). Во время того, как она пробует выяснить, почему это случилось и как, черт возьми, она может вернуть свой прежний облик, девушка начинает понимать насколько поверхностной и недалекой она была раньше.
|10 апреля 2003
|Россия
|16+
|1 января 2003
|Австралия
|15 мая 2003
|Австрия
|10 апреля 2003
|Беларусь
|28 февраля 2003
|Болгария
|9 мая 2003
|Бразилия
|23 мая 2003
|Великобритания
|15 мая 2003
|Венгрия
|6 марта 2003
|Гонконг
|9 мая 2003
|Греция
|10 декабря 2003
|Египет
|23 мая 2003
|Ирландия
|1 января 2003
|Исландия
|14 марта 2003
|Испания
|1 августа 2003
|Италия
|11 апреля 2003
|Казахстан
|13 декабря 2002
|Канада
|7 февраля 2003
|Литва
|28 марта 2003
|Мексика
|13 марта 2003
|Нидерланды
|30 мая 2003
|Норвегия
|17 апреля 2003
|Перу
|16 мая 2003
|Португалия
|13 декабря 2002
|США
|8 мая 2003
|Словакия
|13 декабря 2002
|Тайвань
|11 июля 2003
|Турция
|10 апреля 2003
|Украина
|29 января 2003
|Филиппины
|20 марта 2003
|Чехия
|30 мая 2003
|Швеция
|28 февраля 2003
|Эстония
|25 апреля 2003
|Южная Корея
Адам Сэндлер: В роли Mambuza Bongo Guy. Роль Сэндлера в значительной степени основана на образе хиппи-клерка, которого Роб Шнайдер сыграл в скетче «Субботним вечером в прямом эфире» (1975); его коронная фраза была «Ты кладёшь травку туда». Сцена была снята на восьмой день съёмок.