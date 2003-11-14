Рам и Лила, 2013

В небольшом индийском городке на протяжении нескольких сотен лет ведут вражду два клана: Санеры и Раджади. Их противостояние — это настоящая война, в которой нет предела взаимной ненависти, а ни одно убийство не может остаться неотомщенным. Однажды, пробравшись на вечеринку в дом врага, авантюрист Рам встречает смелую и страстную красавицу Лилу — дочь главы клана Санеров. Между молодыми людьми вспыхивают взаимные чувства, но какой станет судьба их отношений, ведь они принадлежат разным семьям? Смогут ли Рам и Лила отстоять свою любовь в жестоком мире кровной вражды и ненависти или им придется забыть о своих чувствах и остаться верными своим семьям? Действие фильма «Рам и Лила» разворачивается на земле оружия и возмездия с великолепным музыкальным фоном. Это история современных Ромео и Джульетты с индийским колоритом.