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Постер фильма Невыносимая жестокость
6.5
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6.5

Невыносимая жестокость

, 2003
Intolerable Cruelty
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Невыносимая жестокость
6.5

Причины посмотреть

О фильме

Майлз Мэсси, известный адвокат по разводам из Лос-Анджелеса, имеет все, а в некоторых случаях и больше. Несмотря на внушительный список клиентов, рекордное число женщин и уважение коллег, Майлз скучает и ищет новые вызовы. Все меняется, когда герой встречает соперницу в лице Мэрилин Рексрот. Мэрилин – будущая бывшая жена его клиента Рекса, богатого застройщика. С помощью частного детектива Гаса Петча она находит компромат на мужа и надеется на его финансы, которые принесет успешный развод, но благодаря юридическим навыкам Мэсси у нее ничего не выходит. Теперь Мэрилин планирует отомстить и в рамках своего плана быстро выходит замуж за нефтяного магната Говарда Дойла. Сможет ли герой противостоять ей?

Среди роскошных вилл и дорогих отелей встретились два азартных хищника, почуявших лакомую любовную добычу. Ослепительная красотка умножает свои богатства путем новых браков и бесконечных разводов. А защищает интересы богатых мужей адвокат-виртуоз, специалист по бракоразводным процессам. Соблазнительница легко из противника делает союзника, а потом и раба... Адвокат постепенно превращается в сломленную жертву коварной милашки и, поддавшись чарам, женится на ней. Новый брак — новые коварные планы. Но, мошенница не учла одного...

В ролях

Джордж Клуни
Джордж Клуни
Miles
Дэйл Е. Тернер
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Marylin
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Донован Донали
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Говард Д. Дойл
Седрик-развлекатель
Седрик-развлекатель
Гас Печ
Эдвард Херрманн
Rex Rexroth
Пол Адельштейн
Пол Адельштейн
Ригли
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Фредди Бендер
Джулия Даффи
Сара Соркин
Джонатан Хэдари
Хайнц, барон Краус фон Эспи
Режиссер Джоэл Коэн, Итан Коэн
Сценарист Роберт Рэмси, Matthew Stone, Джон Романо, Итан Коэн
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 16 октября 2003
Премьера в мире 2 сентября 2003
Дата выхода
20 ноября 2003 Россия 16+
20 ноября 2003 Беларусь
24 октября 2003 Великобритания
23 октября 2003 Венгрия
23 октября 2003 Германия
2 января 2004 Греция
24 октября 2003 Дания
12 ноября 2003 Индонезия
22 октября 2003 Испания A
2 сентября 2003 Италия
20 ноября 2003 Казахстан
24 октября 2003 Португалия
2 сентября 2003 США
20 ноября 2003 Украина
19 ноября 2003 Франция
1 января 2004 Чехия 12+
31 октября 2003 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $120 802 239
Производство Universal Pictures, Imagine Entertainment, Alphaville Films
Другие названия
Intolerable Cruelty, El amor cuesta caro, Ein (un)möglicher Härtefall, Intolérable cruauté, Razvedi me, zavedi me, Achzareyoot Beelty Nisbelet, Avastahti goiteia, Crueldad intolerable, Crueldade Intolerável, Dayanılmaz zulüm, Dibôsu shou, Divorce Lawyer, Divorce Show, Hợp Đồng Hôn Nhân, Intolerable, Kegyetlen bánásmód, Loci me in zapelji, Neiedomājamā cietsirdība, Nepakenčiamas žiaurumas, Nesnesitelná krutost, Neznesiteľná krutosť, O Amor Custa Caro, Okrucieństwo nie do przyjęcia, Prima ti sposo, poi ti rovino, Sietämätöntä julmuutta, Talumatu julmus, Αβάσταχτη γοητεία, Невыносимая жестокость, Непоносима жестокост, Нестерпна жорстокість, ディボース・ショウ, 真情假愛, 真情假爱, Avastaxti goiteia, Abastaxti goiteia, Ein unmöglicher Härtefall

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 марта 2021

Наша рецензия

Собственно, почему «Невыносимая жестокость», не вполне понятно. Было бы гораздо логичнее, если б так назывался, допустим, стартовавший одновременно с нею в питерском прокате «Другой мир», где оторванные головы и разодранные тела валяются совершенно бесхозные в лужах крови. Новое творение братьев Коэнов, за вычетом нескольких кадров, – полная противоположность своему имени: оно совершенно элегантно-гламурно-амурное и в розовых завитушках. Написанный Робертом Рэмси, Мэтью Стоуном и Джоном Романо…

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Билли Боб Торнтон говорит очень быстро в этом фильме, потому что его персонаж в Человек, которого не было (2001) говорит очень медленно. То же самое проделали с Стивом Бушеми в Большой Лебовски (1998) и Фарго (1996).

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