Майлз Мэсси, известный адвокат по разводам из Лос-Анджелеса, имеет все, а в некоторых случаях и больше. Несмотря на внушительный список клиентов, рекордное число женщин и уважение коллег, Майлз скучает и ищет новые вызовы. Все меняется, когда герой встречает соперницу в лице Мэрилин Рексрот. Мэрилин – будущая бывшая жена его клиента Рекса, богатого застройщика. С помощью частного детектива Гаса Петча она находит компромат на мужа и надеется на его финансы, которые принесет успешный развод, но благодаря юридическим навыкам Мэсси у нее ничего не выходит. Теперь Мэрилин планирует отомстить и в рамках своего плана быстро выходит замуж за нефтяного магната Говарда Дойла. Сможет ли герой противостоять ей?
Среди роскошных вилл и дорогих отелей встретились два азартных хищника, почуявших лакомую любовную добычу. Ослепительная красотка умножает свои богатства путем новых браков и бесконечных разводов. А защищает интересы богатых мужей адвокат-виртуоз, специалист по бракоразводным процессам. Соблазнительница легко из противника делает союзника, а потом и раба... Адвокат постепенно превращается в сломленную жертву коварной милашки и, поддавшись чарам, женится на ней. Новый брак — новые коварные планы. Но, мошенница не учла одного...
|20 ноября 2003
|Россия
|16+
|20 ноября 2003
|Беларусь
|24 октября 2003
|Великобритания
|23 октября 2003
|Венгрия
|23 октября 2003
|Германия
|2 января 2004
|Греция
|24 октября 2003
|Дания
|12 ноября 2003
|Индонезия
|22 октября 2003
|Испания
|A
|2 сентября 2003
|Италия
|20 ноября 2003
|Казахстан
|24 октября 2003
|Португалия
|2 сентября 2003
|США
|20 ноября 2003
|Украина
|19 ноября 2003
|Франция
|1 января 2004
|Чехия
|12+
|31 октября 2003
|Южная Корея
|15
Билли Боб Торнтон говорит очень быстро в этом фильме, потому что его персонаж в Человек, которого не было (2001) говорит очень медленно. То же самое проделали с Стивом Бушеми в Большой Лебовски (1998) и Фарго (1996).