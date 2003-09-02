Майлз Мэсси, известный адвокат по разводам из Лос-Анджелеса, имеет все, а в некоторых случаях и больше. Несмотря на внушительный список клиентов, рекордное число женщин и уважение коллег, Майлз скучает и ищет новые вызовы. Все меняется, когда герой встречает соперницу в лице Мэрилин Рексрот. Мэрилин – будущая бывшая жена его клиента Рекса, богатого застройщика. С помощью частного детектива Гаса Петча она находит компромат на мужа и надеется на его финансы, которые принесет успешный развод, но благодаря юридическим навыкам Мэсси у нее ничего не выходит. Теперь Мэрилин планирует отомстить и в рамках своего плана быстро выходит замуж за нефтяного магната Говарда Дойла. Сможет ли герой противостоять ей?