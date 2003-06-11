Трио из Бельвилля, 2003

Чемпион – маленький мальчик, усыновленный своей бабушкой мадам Сузой. Мадам Суза замечает, что наиболее счастливым мальчик чувствует себя верхом на велосипеде, и поэтому настаивает на том, чтобы он самым серьезным образом тренировался. Проходят годы и, наконец, Чемпион становится достойным собственного имени. Он готов участвовать во всемирно известной гонке Тур-де-Франс. Но во время соревнования двое таинственных неизвестных в черном выкрадывают Чемпиона. Мадам Суза и ее верный пес Брюно должны его освободить. Во время поисков они оказываются за океаном в огромном мегаполисе Бельвилль и встречают известных "бельвилльских тройняшек" – трех эксцентричных звезд-певиц мюзик-холла 30-х годов. "Тройняшки" берут мадам Сузу и Брюно под свою опеку. Благодаря острому нюху Бруно храбрая пара вскоре нападает на след Чемпиона. Но удастся ли им расстроить дьявольские планы злобной французской мафии?
Французские старушки вообще зажигали на славу. А как они лягушек добывали
Шедевральный… Читать дальше…
У меня две любимых с детства троицы, одна из Простоквашино, вторая из Бельвилля … Читать дальше…