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Трио из Бельвилля
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Triplettes de Belleville, Les

Трио из Бельвилля, 2003

2003 / Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
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33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Чемпион – маленький мальчик, усыновленный своей бабушкой мадам Сузой. Мадам Суза замечает, что наиболее счастливым мальчик чувствует себя верхом на велосипеде, и поэтому настаивает на том, чтобы он самым серьезным образом тренировался. Проходят годы и, наконец, Чемпион становится достойным собственного имени. Он готов участвовать во всемирно известной гонке Тур-де-Франс. Но во время соревнования двое таинственных неизвестных в черном выкрадывают Чемпиона. Мадам Суза и ее верный пес Брюно должны его освободить. Во время поисков они оказываются за океаном в огромном мегаполисе Бельвилль и встречают известных "бельвилльских тройняшек" – трех эксцентричных звезд-певиц мюзик-холла 30-х годов. "Тройняшки" берут мадам Сузу и Брюно под свою опеку. Благодаря острому нюху Бруно храбрая пара вскоре нападает на след Чемпиона. Но удастся ли им расстроить дьявольские планы злобной французской мафии?
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 13 ноября 2003
Премьера в мире 11 июня 2003
Режиссер
Сильвэн Шомэ
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Трио из Бельвилля 2 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mike_tag от 19/09/2012 - 16:57:55

Французские старушки вообще зажигали на славу. А как они лягушек добывали
Шедевральный… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение _ami_ от 14/09/2012 - 22:31:24

У меня две любимых с детства троицы, одна из Простоквашино, вторая из Бельвилля … Читать дальше…
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