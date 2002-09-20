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Секретарша Секретарша
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Секретарша, 2002

2002 / США
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22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
В родной городок возвращается привлекательная девушка Ли Холловэй. Она страдает небольшими отклонениями в поведении, однако эти странности не мешают Ли устроиться на работу секретаршей к местному чудаковатому юристу мистеру Грэю. Для начала работа казалась вполне обычной: печатать, оформлять документы, приносить кофе и т. д., пока мистер Грей не заметил, что с грамматикой у девушки не все так хорошо, как хотелось бы. Вот тут-то и открывается дверь в тот самый мир, который Вы так часто себе представляете и начинается все самое интересное!
8.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 13 января 2003
Премьера в мире 20 сентября 2002
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Стивен Шейнберг
Стивен Шейнберг
В ролях
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Оз Перкинс
Оз Перкинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секретарша 2 постера
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Секретарша
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Объявление:Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть.   В последние время, как было принято говорить , «зажравшееся» западное общество радует нашего зрителя нестандартным подходом к теме любви, слава богу, пока только между мужчиной и женщиной. Сначала «Необратимость», по европейски жесткая и правдоподобная теперь вот «Секретарша» по американски слащавая и с обязательным счастливым концом. Соединенные Штаты, наши дни. Из психушки выписывают девушку Ли, которая…
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