Секретарша, 2002

В родной городок возвращается привлекательная девушка Ли Холловэй. Она страдает небольшими отклонениями в поведении, однако эти странности не мешают Ли устроиться на работу секретаршей к местному чудаковатому юристу мистеру Грэю. Для начала работа казалась вполне обычной: печатать, оформлять документы, приносить кофе и т. д., пока мистер Грей не заметил, что с грамматикой у девушки не все так хорошо, как хотелось бы. Вот тут-то и открывается дверь в тот самый мир, который Вы так часто себе представляете и начинается все самое интересное!

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