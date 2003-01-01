Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Абсолон
Постер фильма Абсолон
Рейтинги
4.2 Рейтинг IMDb: 4.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Абсолон

Абсолон

Absolon 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Страшный вирус, порождающий неизлечимую болезнь, унёс жизни половины населения земного шара и продолжает стремительно распрастроняться. Однако надежда ещё жива — существует препарат, пусть и не излечивающий, но по крайней мере заметно замедляющий воздействие вируса на организм. Но учёный, создавший вакцину, погиб при весьма загадочных обстоятельствах… Детектив Норман Скотт, начав расследование по делу об убийстве, не подозревает что спустя несколько дней он станет единственной надеждой человечества в борьбе с беспощадным вирусом.

Страна Канада / Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Дата выхода
10 марта 2003 Россия 16+
10 марта 2003 Великобритания
10 июня 2004 Германия 16
8 июня 2004 Италия
10 марта 2003 Казахстан
1 января 2003 США
10 марта 2003 Украина
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $7 016
Производство GFT Entertainment, Studio Eight Productions, Visionview Production
Другие названия
Absolon, El elegido, Абсолон, Absolon - Virus mortale, Lunastus, Virus Mortale, Το αντίδοτο
Режиссер
Дэвид Барто
В ролях
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Келли Брук
Рон Перлман
Рон Перлман
Роберта Анджелика
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Абсолон
Суррогаты 6.8
Суррогаты (2009)
Остров 7.1
Остров (2005)
Шестой день 6.5
Шестой день (2000)
Обитель страха 4.5
Обитель страха (2024)
Зачистка 5.5
Зачистка (2010)
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя 3.5
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя (2018)
Кровавый выстрел 3.8
Кровавый выстрел (2010)
Безликий 4.7
Безликий (2001)
Крутые стволы 5.8
Крутые стволы (1997)
Чужой 4: Воскрешение 6.7
Чужой 4: Воскрешение (1997)
Смертельная битва 6.9
Смертельная битва (1995)

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 12 голосов
4.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Murchison [говорит Уолтерсу] Я посылаю тебя выполнить простую задачу. Простая задача, по определению, не должна быть сложной. А ты взял эту задачу и позволил ей стать сложной.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше