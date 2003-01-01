Отзывы о фильме
Страшный вирус, порождающий неизлечимую болезнь, унёс жизни половины населения земного шара и продолжает стремительно распрастроняться. Однако надежда ещё жива — существует препарат, пусть и не излечивающий, но по крайней мере заметно замедляющий воздействие вируса на организм. Но учёный, создавший вакцину, погиб при весьма загадочных обстоятельствах… Детектив Норман Скотт, начав расследование по делу об убийстве, не подозревает что спустя несколько дней он станет единственной надеждой человечества в борьбе с беспощадным вирусом.
|10 марта 2003
|Россия
|16+
|10 марта 2003
|Великобритания
|10 июня 2004
|Германия
|16
|8 июня 2004
|Италия
|10 марта 2003
|Казахстан
|1 января 2003
|США
|10 марта 2003
|Украина