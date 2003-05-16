Джо, парень без царя в голове, находит работу на барже, которая курсирует между Глазго и Эдинбургом. Судном владеют Лес и его жена Элла. Однажды они находят в воде труп молодой женщины. Несчастный случай, самоубийство, убийство? Полиция начинает расследование. Похоже, Джо знает больше, чем говорит. Он был неплохо знаком с погибшей. Между Джо и Эллой возникает взаимное притяжение, что накаляет обстановку на барже...