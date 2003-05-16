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Постер фильма Молодой Адам
5.5
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5.5

Молодой Адам

, 2003
Young Adam
Великобритания, Франция / триллер, криминал, драма / 18+
Постер фильма Молодой Адам
5.5

О фильме

Джо, парень без царя в голове, находит работу на барже, которая курсирует между Глазго и Эдинбургом. Судном владеют Лес и его жена Элла. Однажды они находят в воде труп молодой женщины. Несчастный случай, самоубийство, убийство? Полиция начинает расследование. Похоже, Джо знает больше, чем говорит. Он был неплохо знаком с погибшей. Между Джо и Эллой возникает взаимное притяжение, что накаляет обстановку на барже...

В ролях

Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джо Тейлор
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Элла Гоулт
Питер Муллан
Питер Муллан
Les Gault
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Cathie Dimly
Джек МакЭлоун
Jim Gault
Тереза Брэдли
Gwen
Стюарт МакКуорри
Стюарт МакКуорри
Bill
Полин Тернер
Connie
Алан Кук
Bob M'bussi
Рори МакКанн
Рори МакКанн
Ивэн Стюарт
Daniel Gordon
Режиссер Дэвид Маккензи
Сценарист Александр Трокки, Дэвид Маккензи
Композитор Дэвид Бирн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 5 мая 2004
Премьера в мире 16 мая 2003
Дата выхода
16 мая 2003 Россия 18+
7 апреля 2005 Австралия MA 15+
9 декабря 2004 Германия
16 мая 2003 Казахстан
26 сентября 2003 США
16 мая 2003 Украина
MPAA NC-17
Бюджет $6 400 000
Сборы в мире $2 561 820
Производство Young Adam Productions, StudioCanal, Recorded Picture Company (RPC)
Другие названия
Young Adam, El joven Adán, Jaunasis Adamas, Mladi Adam, Młody Adam, Noor Aadam, Nuori Adam, O Jovem Adam, O Jovem Adão, Pecados Ardentes, Thời Trai Trẻ, Tutku Nehri, Young Adam - Dunkle Leidenschaft, Ο νεαρός Αδάμ, Младият Адам, Молодой Адам, 年轻的亚当, 烈火亞當, 猟人日記

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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