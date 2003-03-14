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Агент Коди Бэнкс
Киноафиша Фильмы Агент Коди Бэнкс
Agent Cody Banks

Агент Коди Бэнкс, 2003

2003 / США / Канада
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Коди Бэнкс на первый взгляд ничем не отличается от других подростков: он обожает кататься на скейтборде, ненавидит математику, конфликтует с матерью и ведет себя с девушками, как полный идиот. Но при этом он обладает тайной, о которой не подозревают ни его родители, ни друзья: Коди – секретный агент ЦРУ! О такой жизни мечтает любой мальчишка: Коди прошел курс обучения в специальном центре, замаскированном под летний лагерь, и теперь может водить машину, как заправский каскадер, и драться, как профессиональный борец. В его распоряжении -– новейшие чудеса науки и техники, а его шеф -– необыкновенно сексуальная Роника Майлз. Но уже первое задание, которое получает Коди, оказывается под угрозой провала. Он должен подружиться с первой красавицей школы Натали Коннорс, чтобы шпионить за ее отцом, создателем микроскопических роботов, способных в недобрых руках погубить человечество. Между тем специалисты ЦРУ, потратив 10 миллионов долларов на подготовку Коди, не научили его обращению с девушками. Продолжительность: 110 мин

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 14 августа 2003
Премьера в мире 14 марта 2003
Режиссер
Харольд Цварт
В ролях
Фрэнки Мьюниз
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Энджи Хармон
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Дэниэл Ройбак
Все актеры и съемочная группа
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