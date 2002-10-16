Nathalie Следующая глава: Мужчины, руководство пользователя. Сначала выбери хорошего. Но не валилась на него. Играй хорошую, невинную девочку. Пусть он играет защитника.

Sandrine Мы все можем это сделать. Парни просто хотят заняться сексом и двигаться дальше.

Nathalie Вот почему ты не должна спать с ними. По крайней мере, не сразу. Не показывая, изучай их, заставь говорить. Узнай их слабости и увлечения: деньги, машины, не знаю... успех, работа. Когда узнаешь, начни их льстить. Затем, как только выберешь своего мужчину, поддайся ему. Никогда на первом свидании. Он подумает, что ты легкодоступна. Но и слишком долго не жди. После 3 или 4 ужинов, тогда дай ему всё. Дай ему удовольствие, заставь думать, что только он может довести тебя до оргазма, играй счастливую, покорную женщину, но не слишком долго. Скоро в постели ты перестанешь притворяться. Не видя, как ты достигаешь оргазма, он будет сильно напряжён. Затем, без предупреждения, брось его и начни развлекаться. Открыто. Одноразовые связи. Если возможно, с другой женщиной. Это унизит его, сведёт с ума. Он вернётся на коленях.

Sandrine Это срабатывает каждый раз?

Nathalie Почти. Это загадка человеческой природы... мы хотим того, что сопротивляется или ускользает от нас.

Sandrine Кто тебя этому научил?

Nathalie Жизнь. Моя мама. Но мы с ней были бедны. Я также много читала. У меня было образование, как у тебя. Это не помешало нам работать в одном стрип-клубе. Нам, женщинам, не хватает уверенности и смелости. Кто-то всегда должен быть позади нас, подбадривая. Мы немного как рабочий класс. Моя мама говорила, что они останутся таковыми по одной причине: они не осмеливаются подняться. "Осмелься!" Вот что она всегда говорила. Она знала о человеческой природе.

Sandrine Тем временем, ни один парень не заставил меня испытать оргазм.

Nathalie Я знаю. И это вполне нормально!

Sandrine Если ты так говоришь.

Nathalie Скоро ты поймёшь. Что ты сделала со своим парнем?

Sandrine Я притворялась.

Nathalie Почему?

Sandrine Я хотела сделать его счастливым.

Nathalie Нет, ты чувствовала вину, думая, что это твоя вина. Ты ошибалась. Урок 3: фатальные женщины, как правило, нарциссы или лесбиянки. Они холодны с мужчинами. Они испытывают оргазм, когда хотят, что бывает нечасто. Это их сила. С известными куртизанками...

Sandrine Хочешь сделать из меня эскортницу?

Nathalie Нет, я учу тебя жизни. Теперь, с известными куртизанками каждый парень хотел добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Гордыня заставляет мужчину тратить целое состояние, чтобы быть с ними на виду. Холодность помогает с мужчинами. Секс делает тебя рабыней. Рабом должен быть другой. Теперь, когда ты можешь испытывать оргазм сама, ты свободна. Поняла?

Sandrine А как насчёт любви?