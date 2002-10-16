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Постер фильма Тайные страсти
6.3
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6.3

Тайные страсти

, 2002
Choses secrètes / Secret Things
Франция / драма / 18+
Постер фильма Тайные страсти
6.3

О фильме

Натали - самая красивая и успешная стриптизерша в эротическом шоу. Новая сотрудница Сандрин отказывает хозяину в сексуальных домогательствах. Ее и Натали, заступившуюся за девушку, вышвыривают на улицу. Натали некуда идти, так как она уже задолжала за комнату хозяйке. Сандрин приглашает новую подругу к себе. Сандрин постепенно преображает неопытную девушку, научив ее пользоваться своим телом и сексуальной свободой для манипулирования окружающими. Девушки решают завоевать мир...

В ролях

Сабрина Севику
Сандрин
Корали Ревел
Натали
Оливье Солер
Cadene
Бландин Бури
Charlotte
Фабрис Девиль
Christophe
Роже Мирмон
Delacroix
Viviane Théophildès
Mme. Mercier
Dorothée Picard
Delacroix's Mother
Pierre Gabaston
Bar Patron
Мария Луиза Гарсиа
Sandrine's Mother
Режиссер Жан-Клод Бриссо
Сценарист Жан-Клод Бриссо
Композитор Julien Civange
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 16 октября 2002
Дата выхода
25 сентября 2003 Россия
19 декабря 2003 Австрия
25 сентября 2003 Беларусь
20 августа 2003 Бельгия
22 июля 2005 Великобритания
4 декабря 2003 Германия
13 марта 2008 Италия
25 сентября 2003 Казахстан
15 января 2004 Португалия
2 января 2004 США
23 июля 2004 Турция
25 сентября 2003 Украина
30 января 2004 Финляндия
16 октября 2002 Франция
11 сентября 2003 Чехия 15+
26 марта 2004 Эстония
17 февраля 2006 Южная Корея
Сборы в мире $234 255
Производство Les Aventuriers de l'Image, La Sorcière Rouge, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Choses secrètes, Secret Things, Coisas Secretas, Heimliche Spiele, Himegoto, Il potere dei sensi, Mahrem Şeyler, Salaiset leikit, Salakired, Sekrety, Titkok, Тайни неща, Тайные страсти, ひめごと（2002）, 秘密事件, 都会性男女, Mahrem seyler

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

Nathalie Следующая глава: Мужчины, руководство пользователя. Сначала выбери хорошего. Но не валилась на него. Играй хорошую, невинную девочку. Пусть он играет защитника.
Sandrine Мы все можем это сделать. Парни просто хотят заняться сексом и двигаться дальше.
Nathalie Вот почему ты не должна спать с ними. По крайней мере, не сразу. Не показывая, изучай их, заставь говорить. Узнай их слабости и увлечения: деньги, машины, не знаю... успех, работа. Когда узнаешь, начни их льстить. Затем, как только выберешь своего мужчину, поддайся ему. Никогда на первом свидании. Он подумает, что ты легкодоступна. Но и слишком долго не жди. После 3 или 4 ужинов, тогда дай ему всё. Дай ему удовольствие, заставь думать, что только он может довести тебя до оргазма, играй счастливую, покорную женщину, но не слишком долго. Скоро в постели ты перестанешь притворяться. Не видя, как ты достигаешь оргазма, он будет сильно напряжён. Затем, без предупреждения, брось его и начни развлекаться. Открыто. Одноразовые связи. Если возможно, с другой женщиной. Это унизит его, сведёт с ума. Он вернётся на коленях.
Sandrine Это срабатывает каждый раз?
Nathalie Почти. Это загадка человеческой природы... мы хотим того, что сопротивляется или ускользает от нас.
Sandrine Кто тебя этому научил?
Nathalie Жизнь. Моя мама. Но мы с ней были бедны. Я также много читала. У меня было образование, как у тебя. Это не помешало нам работать в одном стрип-клубе. Нам, женщинам, не хватает уверенности и смелости. Кто-то всегда должен быть позади нас, подбадривая. Мы немного как рабочий класс. Моя мама говорила, что они останутся таковыми по одной причине: они не осмеливаются подняться. "Осмелься!" Вот что она всегда говорила. Она знала о человеческой природе.
Sandrine Тем временем, ни один парень не заставил меня испытать оргазм.
Nathalie Я знаю. И это вполне нормально!
Sandrine Если ты так говоришь.
Nathalie Скоро ты поймёшь. Что ты сделала со своим парнем?
Sandrine Я притворялась.
Nathalie Почему?
Sandrine Я хотела сделать его счастливым.
Nathalie Нет, ты чувствовала вину, думая, что это твоя вина. Ты ошибалась. Урок 3: фатальные женщины, как правило, нарциссы или лесбиянки. Они холодны с мужчинами. Они испытывают оргазм, когда хотят, что бывает нечасто. Это их сила. С известными куртизанками...
Sandrine Хочешь сделать из меня эскортницу?
Nathalie Нет, я учу тебя жизни. Теперь, с известными куртизанками каждый парень хотел добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Гордыня заставляет мужчину тратить целое состояние, чтобы быть с ними на виду. Холодность помогает с мужчинами. Секс делает тебя рабыней. Рабом должен быть другой. Теперь, когда ты можешь испытывать оргазм сама, ты свободна. Поняла?
Sandrine А как насчёт любви?
Nathalie Наш враг номер один. Реальный риск. На войне, если ты останавливаешься, чтобы подумать, ты погибаешь. Если мы влюбимся, нам конец. Твоя жизнь была такой захватывающей до сих пор? Будь реалисткой: никто не поможет тебе изменить твою жизнь. Истинная любовь может подождать. Теперь покажи мне, как ты притворяешься.

Отзывы о фильме

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Интересные факты

В 2005 году Жан-Клод Бриссо был приговорён к условному тюремному сроку на один год и оштрафован на EUR 15,000 за сексуальные домогательства в отношении двух актрис (Ноэми Коше и Вероник Ира) в период с 1999 по 2001 годы во время прослушиваний для фильма. Спустя год режиссёр снова был признан виновным после того, как заявила третья потерпевшая (Жюли Кере). На прослушиваниях молодым женщинам предлагали мастурбировать себя или друг друга в гостиничных номерах или в общественных местах. Бриссо иногда записывал эти сессии на плёнку или камеру, но делал это не всегда. По словам актрис, режиссёр иногда мастурбировал сам — это он признавал в ходе расследования, но отрицал в суде. Прослушивания повторялись в течение нескольких лет, после чего режиссёр отстранил актрис, заявив, что они не подходят для роли. Бриссо всегда утверждал, что прослушивания проводились исключительно по художественным причинам.

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