Дочь моего босса, 2003

Босс Тома Стэнсфилда - сущий дьявол, а вот его дочь Лиза хороша собой и сексуальна. Герой мечтает о свидании с девушкой, вот только она по недоразумению считает, что Том - гей. Однажды Лиза приглашает парня домой, а когда тот является, полный надежд, то узнает, что нужен лишь в качестве… няньки для ручного филина. Лиза собирается на свидание и просит Тома посидеть с питомцем, пока ее не будет. Стоит девушке ступить за порог, как в доме начинает твориться что-то невообразимое. Брат Лизы, наркоторговец, выбрасывает белый порошок в уборную, а вместо настоящего товара насыпает в пакетик муку. Вскоре на пороге появляются разгневанные обманом бандиты. Тем временем филин напивается воды из унитаза и куда-то улетает… Как со всем этим справится Том?