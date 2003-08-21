Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дочь моего босса Дочь моего босса
Киноафиша Фильмы Дочь моего босса
My Boss's Daughter

Дочь моего босса, 2003

2003 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Босс Тома Стэнсфилда - сущий дьявол, а вот его дочь Лиза хороша собой и сексуальна. Герой мечтает о свидании с девушкой, вот только она по недоразумению считает, что Том - гей. Однажды Лиза приглашает парня домой, а когда тот является, полный надежд, то узнает, что нужен лишь в качестве… няньки для ручного филина. Лиза собирается на свидание и просит Тома посидеть с питомцем, пока ее не будет. Стоит девушке ступить за порог, как в доме начинает твориться что-то невообразимое. Брат Лизы, наркоторговец, выбрасывает белый порошок в уборную, а вместо настоящего товара насыпает в пакетик муку. Вскоре на пороге появляются разгневанные обманом бандиты. Тем временем филин напивается воды из унитаза и куда-то улетает…  Как со всем этим справится Том?

  • В одной из сцен герой Эштона Кутчера вместо имени “Лиза” произносит “Тара” - так зовут исполнительницу этой роли Тару Рид.
  • В 2006 году на экраны вышла комедия Дэнниса Дугана “Скамейка запасных”. В сцене в видеосалоне на DVD идет фильм “Дочь моего босса”.
  • В саундтрек фильма вошли песни канадской рок-группы Barenaked Ladies, американского певца Эвана Олсона, канадской певицы Мартины Сорбара. 
  • Съемки фильма проходили в Ванкувере, Канада.

Молодой парень только обрадовался, когда босс поручил ему переночевать в собственном доме – ведь у него появился шанс близко познакомиться с прелестной дочерью шефа...

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 11 сентября 2003
Премьера в мире 21 августа 2003
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $14 000 000
Режиссер
Дэвид Цукер
Дэвид Цукер
В ролях
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Тара Рид
Тара Рид
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Энди Рихтер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дочь моего босса
Знакомство с Факерами 2
Знакомство с Факерами 2 (2010)
7.6666665
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе (2009)
8.036269
Альфа Дог
Альфа Дог (2006)
7.5
Кэнди
Кэнди (2006)
7.6
Реальная любовь
Реальная любовь (2002)
7.62069
Мальчишник в Таиланде
Мальчишник в Таиланде (2019)
5.714286
Киллеры
Киллеры (2010)
7.4166665
Бабник
Бабник (2009)
7.5
Личные вещи
Личные вещи (2009)
7.7
Однажды в Вегасе
Однажды в Вегасе (2008)
7.844262
Угадай, кто?
Угадай, кто? (2005)
6.9
Больше, чем любовь
Больше, чем любовь (2005)
7.3333335
Постер фильма Дочь моего босса 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
наиля 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше