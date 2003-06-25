Дети дождя, 2003

Для пиросов, почитателей солнца, вода – это нечто мертвое и скорбное. Она разъедает, как кислота. Более того, дожди предвещают пробуждение драконов, которые прогоняют их в их город в пещерах Орфалез. Каждый день они выискивают признаки, которые возвещали бы наступление засухи. Как только возвращается солнечное время, всадники пиросов мчатся через пустыни, чтобы напасть на город Амфиболь, где живут, как они считают, виновники их несчастий: гидросы, дети дождя. Они уверены, что, разрушив Амфиболь, они смогут создать новый мир, без дождей и драконов.

Для гидросов же всё обстоит ровно наоборот: солнечный огонь обращает их в статуи. Только дождь может вернуть их к жизни. И во время всего засушливого периода их окаменевшие тела становятся добычей их врагов.

Война между пиросами и гидросами – это вечно возобновляющийся цикл. И так продолжается до того дня, пока Скан, молодой воин-пирос, отправившийся через пустыню на войну с гидросами, не увидит Каллисто...