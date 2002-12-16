Поймай меня, если сможешь, 2002

Реальная история жизни великого обманщика Фрэнка Эбегнейла-младшего, изложенная им в автобиографиечской книге "Поймай меня, если сможешь: удивительно правдивая история самого выдающегося лжеца".

Умный, отчаянный и "криминально талантливый" паренек Фрэнк Эбегнейл легко научился сначала подделывать подписи на чеках, а потом и сами чеки. В общей сложности, он "обналичил" около 6 миллионов долларов во всех 50 штатах и 26 зарубежных странах. Кроме того, он умудрился подолгу притворяться: пилотом PanAm (что позволило ему бесплатно налетать более двух миллионов миль и жить в гостиницах вместе с экипажами самолетов компании), врачом (с подделанным дипломом медицинского факультета Гарварда), профессором американской истории (во Франции) и даже помощником прокурора в Луизиане (диплом юрфака Беркли был фальшивкой, однако местный экзамен на профпригодность Фрэнк действительно умудрился сдать). Все эти дела он провернул за два года (1964-1966) - до того, как ему исполнилось 18 лет. Эбегнейл стал самым юным правонарушителем, которого ФБР когда-либо включало в список "Разыскивается как особо опасный преступник".