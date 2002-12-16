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Catch Me If You Can

Поймай меня, если сможешь, 2002

2002 / США
8.4 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

15-летний Фрэнк всегда был склонен к розыгрышам и обманам, которые носили вполне безобидный характер, но ровно до того момента, пока подросток не узнал, что его родители, образцовая и счастливая американская пара, разводятся. Не сумев пережить такой удар и выбрать, с кем ему теперь жить, Фрэнк сбегает из дома и становится мошенником. Благодаря своему таланту он сумеет обвести вокруг пальца десятки людей, разбогатеет на несколько миллионов долларов и станет самым разыскиваемым аферистом Соединенных Штатов.

  • Изначально режиссер Стивен Спилберг хотел, чтобы главную роль сыграл Джонни Депп. 
  • В фильме главный герой – единственный ребенок в семье. В реальной жизни у родителей Фрэнка Эбигнейла было трое детей.
  • Реальный Фрэнк Эбигнейл сыграл офицера, который арестовывает главного героя в Рождество. 
  • В реальности некоторые агенты ФБР время от времени преследовали Эбигнейла, но у него не было таких тесных отношений ни с одним из них и он не звонил им каждое Рождество. 
  • Фильм снимали в 157 разных локациях по всей Северной Америке. 
  • Фильм был снят за 52 дня. 
  • 17-летний Эбигнейл говорит Бренде, что ему 28. Это был реальный возраст Леонардо ДиКаприо на тот момент. 
  • Изначально Стивен Спилберг не собирался предлагать роль Тому Хэнксу, предполагая, что актер попросту откажется от роли второго плана, но Хэнкс согласился, сказав, что хорошая роль – это хорошая роль, вне зависимости от ее размера. 

Реальная история жизни великого обманщика Фрэнка Эбегнейла-младшего, изложенная им в автобиографиечской книге "Поймай меня, если сможешь: удивительно правдивая история самого выдающегося лжеца".

Умный, отчаянный и "криминально талантливый" паренек Фрэнк Эбегнейл легко научился сначала подделывать подписи на чеках, а потом и сами чеки. В общей сложности, он "обналичил" около 6 миллионов долларов во всех 50 штатах и 26 зарубежных странах. Кроме того, он умудрился подолгу притворяться: пилотом PanAm (что позволило ему бесплатно налетать более двух миллионов миль и жить в гостиницах вместе с экипажами самолетов компании), врачом (с подделанным дипломом медицинского факультета Гарварда), профессором американской истории (во Франции) и даже помощником прокурора в Луизиане (диплом юрфака Беркли был фальшивкой, однако местный экзамен на профпригодность Фрэнк действительно умудрился сдать). Все эти дела он провернул за два года (1964-1966) - до того, как ему исполнилось 18 лет. Эбегнейл стал самым юным правонарушителем, которого ФБР когда-либо включало в список "Разыскивается как особо опасный преступник".

8.4 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 13 февраля 2003
Премьера онлайн 7 января 2016
Премьера в мире 16 декабря 2002
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Эми Адамс
Эми Адамс
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Мартин Шин
Мартин Шин
Все актеры и съемочная группа
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Спилберг наконец-то снял фильм, в котором нет мальчиков-роботов, инопланетян, страха перед неизвестностью и длительных сцен с торжественной музыкой.  «Поймай меня, если сможешь» снят в более легком и абсолютно реалистическом (фильм снят на основе реальных событий) жанре, но, как и положено фильму такого режиссера, на высочайшем профессиональном уровне, с безупречным вкусом. Широты же затронутых «вечных» тем этому фильму не занимать - фильм не просто про ловкого (очень ловкого) парня, но и про…
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