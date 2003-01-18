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Постер фильма Соединенные штаты Лиланда
7.0
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7.0

Соединенные штаты Лиланда

, 2003
The United States of Leland
США / драма, криминал, мелодрама / 18+
Постер фильма Соединенные штаты Лиланда
7.0

О фильме

16-летний Лиланд Фицджеральд сделал свой шаг в жизни: убил человека. Необъяснимый поступок для его близких, знакомых и друзей. И все изменяется, но только не для Лиланда. Его отец — известный писатель, подруга-наркоманка, тюремный наставник, приятель, оказывается, сами находятся в одном шаге от пропасти, к которой приближались все эти годы…

В ролях

Дон Чидл
Дон Чидл
Pearl Madison
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Leland P. Fitzgerald
Крис Клейн
Allen Harris
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Becky Pollard
Лена Олин
Лена Олин
Marybeth Fitzgerald
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Albert T. Fitzgerald
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Julie Pollard
Мартин Донован
Мартин Донован
Harry Pollard
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Энн Магнусон
Karen Pollard
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Ayesha
Режиссер Мэттью Райан Ходж
Сценарист Мэттью Райан Ходж
Композитор Джереми Иник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 18 января 2003
Дата выхода
18 января 2003 Россия 18+
1 июля 2005 Великобритания
11 мая 2006 Германия
18 января 2003 Казахстан
18 января 2003 США
18 января 2003 Украина
15 мая 2003 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $343 847
Производство MDP Worldwide, Media 8 Entertainment, Thousand Words
Другие названия
The United States of Leland, El crimen de Leland, 16歳の合衆国, 20 Messerstiche, A fiatalkorú, El mundo de Leland, Il delitto Fitzgerald, Jungtinės Lylando valstijos, Leland Birleşik Devletleri, Les états-Unis de Leland, Nepricakovani zlocin, O Mundo de Leland, Odmienne stany moralności, Os Estados Unidos de Leland, Solitude - Die Geheimnisvolle Welt des Leland Fitzgerald, State of Mind, Statele Unite ale lui Leland, United States of Leland, Δηλητηριασμένες ψυχές, Соединенные штаты Лиланда, Съединените щати на Лиланд, 유나이티드 스테이츠 오브 리랜드, Dilitiriasmenes psyhes, 李岚的天空, Jungtines Lylando valstijos

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Leland Это закрывает мне глаза. Это всё, что я вижу. Представь, что дети играют в бейсбол. Я вижу только того ребёнка, которому не дают играть, потому что он рассказывает тупые шутки. И никто не считает их смешными. Или я вижу мальчика и девочку, влюблённых и целующихся, понимаешь. Но я просто вижу, что они станут одной из тех печальных старых пар, которые изменяют друг другу и даже не могут смотреть друг другу в глаза. И я это чувствую. Я чувствую всю их печаль. Чувствую это, наверное, даже сильнее, чем та печальная старая пара или тот тупой ребёнок когда-либо почувствуют.

Отзывы о фильме

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Соединенные штаты Лиланда

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