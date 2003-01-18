Leland Это закрывает мне глаза. Это всё, что я вижу. Представь, что дети играют в бейсбол. Я вижу только того ребёнка, которому не дают играть, потому что он рассказывает тупые шутки. И никто не считает их смешными. Или я вижу мальчика и девочку, влюблённых и целующихся, понимаешь. Но я просто вижу, что они станут одной из тех печальных старых пар, которые изменяют друг другу и даже не могут смотреть друг другу в глаза. И я это чувствую. Я чувствую всю их печаль. Чувствую это, наверное, даже сильнее, чем та печальная старая пара или тот тупой ребёнок когда-либо почувствуют.