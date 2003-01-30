Кимберли Корман Слушай, пожалуйста... если ты знаешь что-то, что могло бы нам помочь, какой вред это может причинить?

Уильям Бладворт Только новая жизнь может победить Смерть.

Берк Какого чёрта это значит?

Уильям Бладворт Некоторые говорят, что всему существует баланс. На каждую жизнь есть смерть, на каждую смерть — жизнь. Но появление жизни, которая не должна была быть, может аннулировать список, заставить Смерть начать заново. Ты должна следовать знакам, Кимберли.