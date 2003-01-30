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Постер фильма Пункт назначения 2
6.8
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6.8

Пункт назначения 2

, 2003
Final Destination 2
США / триллер / 18+
Постер фильма Пункт назначения 2
6.8

Причины посмотреть

О фильме

Направляясь на шоссе, Кимберли Корман предвидит ужасную автомобильную аварию. Чудом остановив движение транспорта, девушка ужасается, когда на шоссе на самом деле происходит авария. Кимберли связывает это событие с аналогичным происшествием, случившимся годом ранее: катастрофой рейса 180. После разговора с Клер Риверс, единственной оставшейся в живых после катастрофы, Кимберли обнаруживает, что схема смерти была нарушена, а это означает, что все, кто изначально должен был умереть, теперь будут убиты в отдельных несчастных случаях. Кимберли и оставшиеся в живых должны работать с Клер, чтобы попытаться остановить Смерть… 

Решив провести уик-энд с друзьями подальше от дома, Кимберли Корман становится невольным свидетелем жуткой автокатастрофы, наблюдая за тем, как на скоростной магистрали грузовик теряет управление, а вместе с ним и груз, что приводит к серии столкновений автомобилей и множеству жертв, среди которых она сама. Секунду спустя, Кимберли снова чувствует биение своего сердца: она жива, по-прежнему за рулем машины. То было лишь видение. А может быть, также и предупреждение? Шокированная увиденным, Кимберли блокирует дорогу, ведущую к магистрали 23, пытаясь тем самым избавить людей от пророческой гибели. Несмотря на предпринятую попытку помешать року, перед ее глазами разыгрывается ужасная трагедия. Скоростная автомагистраль превращается в кровавое месиво из людей и машин. В этой катастрофе лишь нескольким удается чудом остаться в живых, но и они на волоске от гибели. Кимберли догадывается, что смерть вряд ли позволит провести себя так легко. Теперь эти случайно выжившие незнакомые друг другу люди вынуждены стать участниками решающей гонки со временем, будучи подгоняемыми только одним: парализующим страхом вытянуть тот же жребий, что и единственная оставшаяся в живых пассажирка авиарейса 180 — Клэр (см. "Пункт назначения"). Они хотят выжить...

В ролях

Али Лартер
Али Лартер
Клир Риверс
Тони Тодд
Тони Тодд
Mr. Bludworth
Эндрю Дакнинг
Энид-Рэй Адамс
Линда Бойд
Nora Carpenter
Теренс "Т.С" Карсон
Eugene Dix
Дэвид Пэйткау
Evan Lewis
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси
Кат
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис
Thomas Burke
А.Дж. Кук
А.Дж. Кук
Кимберли Корман
Джеймс Керк
Tim Carpenter
Джонатан Черри
Джонатан Черри
Рори
Режиссер Дэвид Р. Эллис
Сценарист Дж. Мэки Грабер, Эрик Бресс, Джеффри Реддик
Композитор Ширли Уокер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 30 января 2003
Дата выхода
24 апреля 2003 Россия 18+
6 марта 2003 Австралия
7 марта 2003 Австрия
10 апреля 2003 Аргентина
24 апреля 2003 Беларусь
2 апреля 2003 Бельгия
13 июня 2003 Бразилия
7 февраля 2003 Великобритания
24 апреля 2003 Венгрия
6 марта 2003 Германия
20 февраля 2003 Гонконг
11 апреля 2003 Греция
8 августа 2003 Дания
7 мая 2003 Египет
7 февраля 2003 Ирландия
21 марта 2003 Исландия
11 апреля 2003 Испания
14 августа 2003 Италия
24 апреля 2003 Казахстан
6 мая 2003 Кувейт
4 апреля 2003 Мексика
3 апреля 2003 Нидерланды
31 июля 2003 Новая Зеландия
30 мая 2003 Норвегия
10 апреля 2003 Перу
9 мая 2003 Польша
6 июня 2003 Португалия
31 января 2003 США
10 апреля 2003 Словения
15 августа 2003 Турция
24 апреля 2003 Украина
12 сентября 2003 Уругвай
19 апреля 2003 Филиппины
9 апреля 2003 Франция
10 апреля 2003 Чехия
2 апреля 2003 Швейцария
13 июня 2003 Швеция
25 апреля 2003 Эстония
11 июня 2004 Южная Корея
5 июля 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $26 000 000
Сборы в мире $90 941 129
Производство New Line Cinema, Zide-Perry Productions
Другие названия
Final Destination 2, Destino final 2, Nezvratný osud 2, Пункт назначения 2, Brez povratka 2, Ceļa gals 2, Cheated Death-Only to Die, Dead Coaster, Dead Coaster: Final Destination 2, Deddo kôsutâ, Deddo kôsutâ: Fainaru desutinêshon 2, Destinatie finala 2, Destination finale 2, Destination ultime 2, Final Destination - viimeinen määränpää 2, Galutinis tikslas 2, Lõpp-punkt 2, Lưỡi Hái Tử Thần 2, O Último Destino 2, Oszukać przeznaczenie 2, Premonição 2, Put bez povratka 2, So'ggi bekat 2, Son Durak 2, Ultimate Destination, Végső állomás 2., Viimeinen määränpää 2, Vlepo to thanato sou 2, Βλέπω το θάνατό σου 2, Последен изход 2, Последња екскурзија 2, Пункт призначення 2, โกงความตาย แล้วต้องตาย, 데스티네이션 2, デッドコースター, 死神又來了, 死神来了2, 絕命終結站2, 死神來了 2, مقصد نهایی 2

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Кимберли Корман Слушай, пожалуйста... если ты знаешь что-то, что могло бы нам помочь, какой вред это может причинить?
Уильям Бладворт Только новая жизнь может победить Смерть.
Берк Какого чёрта это значит?
Уильям Бладворт Некоторые говорят, что всему существует баланс. На каждую жизнь есть смерть, на каждую смерть — жизнь. Но появление жизни, которая не должна была быть, может аннулировать список, заставить Смерть начать заново. Ты должна следовать знакам, Кимберли.
Кимберли Корман Откуда ты знаешь моё имя?

Наша рецензия

2003 год по праву можно назвать годом сиквелов, то есть, если говорить по – русски, продолжений. Бытует мнение, что продолжения фильмов иногда все-таки уступают по сюжету, да и вообще, своим оригиналам. Не могу сказать, что «Пункт назначения-2» постигла данная участь, но в чем-то данная «истина» подтверждается. Если первый фильм сначала был несколько оригинален по своему жанру молодежного ужастика и отличался от какого-нибудь там Джейсона в маске и с бензопилой, убивающего молодых людей, здесь…

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