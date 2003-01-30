Направляясь на шоссе, Кимберли Корман предвидит ужасную автомобильную аварию. Чудом остановив движение транспорта, девушка ужасается, когда на шоссе на самом деле происходит авария. Кимберли связывает это событие с аналогичным происшествием, случившимся годом ранее: катастрофой рейса 180. После разговора с Клер Риверс, единственной оставшейся в живых после катастрофы, Кимберли обнаруживает, что схема смерти была нарушена, а это означает, что все, кто изначально должен был умереть, теперь будут убиты в отдельных несчастных случаях. Кимберли и оставшиеся в живых должны работать с Клер, чтобы попытаться остановить Смерть…
Решив провести уик-энд с друзьями подальше от дома, Кимберли Корман становится невольным свидетелем жуткой автокатастрофы, наблюдая за тем, как на скоростной магистрали грузовик теряет управление, а вместе с ним и груз, что приводит к серии столкновений автомобилей и множеству жертв, среди которых она сама. Секунду спустя, Кимберли снова чувствует биение своего сердца: она жива, по-прежнему за рулем машины. То было лишь видение. А может быть, также и предупреждение? Шокированная увиденным, Кимберли блокирует дорогу, ведущую к магистрали 23, пытаясь тем самым избавить людей от пророческой гибели. Несмотря на предпринятую попытку помешать року, перед ее глазами разыгрывается ужасная трагедия. Скоростная автомагистраль превращается в кровавое месиво из людей и машин. В этой катастрофе лишь нескольким удается чудом остаться в живых, но и они на волоске от гибели. Кимберли догадывается, что смерть вряд ли позволит провести себя так легко. Теперь эти случайно выжившие незнакомые друг другу люди вынуждены стать участниками решающей гонки со временем, будучи подгоняемыми только одним: парализующим страхом вытянуть тот же жребий, что и единственная оставшаяся в живых пассажирка авиарейса 180 — Клэр (см. "Пункт назначения"). Они хотят выжить...
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Для сцены крушения тестировали настоящие бревна, но они "не отскакивали достаточно", поэтому бревна в фильме «Пункт назначения 2» (2003) выполнены с помощью CGI.