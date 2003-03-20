Злая колдунья намерена захватить власть над миром, но для этого ей необходимо найти ребенка с добрым сердцем. Обманом злодейка заманивает к себе в замок Якоба, сына местного сапожника. Мальчик не собирается помогать колдунье в ее коварных замыслах. Узнав об этом, та в бешенстве превращает его в маленького уродца с огромным носом. Когда Якобу удается выбраться из замка, выясняется, что с момента его исчезновения прошло уже семь лет. Отец мальчика давно умер, не вынеся горя, а мать не узнает сына в горбатом карлике. Отчаявшись, Якоб убегает из деревни прочь. Однажды ему встречается гусыня – на самом деле это девочка Грета, также заколдованная злой ведьмой. Вместе герои решают остановить злодейку…
Для того чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодействах, и Колдунья превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед. За это время многое изменилось, отец умер от горя, а матушка не узнает своего любимого сына в уродливом карлике. Горожане смеются над ним и гонят прочь. Якоб в отчаянии. Но однажды он спасает жизнь Гусыне. Это не просто гусыня, а похищенная и заколдованная королевская дочь - принцесса Грета. Еще маленькой девочкой она случайно увидела Колдунью в библиотеке своего отца, когда та пыталась узнать тайну Волшебной Книги. Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти через многие испытания, чтобы остановить Колдунью в ее злых намерениях...
|20 марта 2003
|Россия
|Интерсинема
|6+
|11 марта 2004
|Германия
|20 марта 2003
|Казахстан
|20 марта 2003
|Украина