Для того чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодействах, и Колдунья превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед. За это время многое изменилось, отец умер от горя, а матушка не узнает своего любимого сына в уродливом карлике. Горожане смеются над ним и гонят прочь. Якоб в отчаянии. Но однажды он спасает жизнь Гусыне. Это не просто гусыня, а похищенная и заколдованная королевская дочь - принцесса Грета. Еще маленькой девочкой она случайно увидела Колдунью в библиотеке своего отца, когда та пыталась узнать тайну Волшебной Книги. Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти через многие испытания, чтобы остановить Колдунью в ее злых намерениях...