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Постер мультфильма Карлик Нос
Постер мультфильма Карлик Нос
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Карлик Нос

Карлик Нос

Karlik Nos 18+
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О фильме

Злая колдунья намерена захватить власть над миром, но для этого ей необходимо найти ребенка с добрым сердцем. Обманом злодейка заманивает к себе в замок Якоба, сына местного сапожника. Мальчик не собирается помогать колдунье в ее коварных замыслах. Узнав об этом, та в бешенстве превращает его в маленького уродца с огромным носом. Когда Якобу удается выбраться из замка, выясняется, что с момента его исчезновения прошло уже семь лет. Отец мальчика давно умер, не вынеся горя, а мать не узнает сына в горбатом карлике. Отчаявшись, Якоб убегает из деревни прочь. Однажды ему встречается гусыня – на самом деле это девочка Грета, также заколдованная злой ведьмой. Вместе герои решают остановить злодейку…

  • Сюжет мультфильма представляет собой комбинацию сразу двух сказок Вильгельма Гауфа – «Маленький Мук», написанной в 1825 году, и «Карлик Нос», созданной годом позже. 
  • Роли в анимационной картине озвучили такие артисты, как Альберт Асадуллин (Якоб), Наталья Данилова (колдунья), Иван Краско (король) и многие другие. 
  • Мультфильм получил Гран-при Международного фестиваля фильмов для детей в Санкт-Петербурге, приз зрительских симпатий фестиваля детских фильмов в Гамбурге (Германия), приз детского жюри конкурса «Киномалышок».

Для того чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодействах, и Колдунья превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед. За это время многое изменилось, отец умер от горя, а матушка не узнает своего любимого сына в уродливом карлике. Горожане смеются над ним и гонят прочь. Якоб в отчаянии. Но однажды он спасает жизнь Гусыне. Это не просто гусыня, а похищенная и заколдованная королевская дочь - принцесса Грета. Еще маленькой девочкой она случайно увидела Колдунью в библиотеке своего отца, когда та пыталась узнать тайну Волшебной Книги. Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти через многие испытания, чтобы остановить Колдунью в ее злых намерениях...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 20 марта 2003
Дата выхода
20 марта 2003 Россия Интерсинема 6+
11 марта 2004 Германия
20 марта 2003 Казахстан
20 марта 2003 Украина
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $696 126
Производство Студия анимационного кино «Мельница», CTB Film Company
Другие названия
Karlik Nos, Little Longnose, Pequeño nariz larga, Jacob et sa princesse, Lilla långnäsa, Zwerg Nase, Balaca Uzunburun, Długonosy karzeł, Gjata e vogël, Jag-eun ginko, Jákob, a jószívű, Jakub i księżniczka, Juja ckhvira, Juja tskhviri, Kääbus Nina, Kichkina uzun burun, Kleine Langneus, Lille langnæse, Malý Longnose, Micul Nas lung, Nasolungo e la principessa, Nykštukas Nosis, O Pequeno Narigudo, Parva Longnose, Pikku Pitkänokka, Punduris Deguns, Punduris Gardegunis, Thằng lùn Mũi, Trwyn hir bach, Μικρή μακρυμύτα, Бяцхан урт хамар, Дарозии хурдакак, Карлик Ніс, Карлик Нос, Малък Дългонос, 大鼻子小英雄, 小长鼻子雅各布, 鼻のこびと
Режиссер
Илья Максимов
В ролях
Альберт Асадуллин
Елена Шульман
Елена Шульман
Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Наталья Данилова
Игорь Шибанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
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Карлик Нос

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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
berestovairis 21 апреля 2020, 17:25
Обожаю этот мультик. Герой мультфильма Якоб, был мальчиком не много грубым. На ярмарке он не очень хорошо отозвался о старой ведьме. И она его… Читать дальше…
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